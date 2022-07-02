https://ria.ru/20220702/karakalpakstan-1799834098.html

Президент Узбекистана ввел чрезвычайное положение в Каракалпакстане

Президент Узбекистана ввел чрезвычайное положение в Каракалпакстане - РИА Новости, 02.07.2022

Президент Узбекистана ввел чрезвычайное положение в Каракалпакстане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел чрезвычайное положение на территории автономии Каракалпакстан с 3 июля по 2 августа после беспорядков, сообщил... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T21:40

2022-07-02T21:40

2022-07-02T22:59

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каракалпакстан

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 2 июл — РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел чрезвычайное положение на территории автономии Каракалпакстан с 3 июля по 2 августа после беспорядков, сообщил замглавы администрации, пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.Главой комендатуры назначили командующего Национальной гвардией страны Рустама Джураева.Въезд и выезд из Каракалпакстана ограничат, все массовые мероприятия запретят. Кроме того, согласно указу президента, для поддержания режима ЧП привлекаются силы и средства Министерства обороны. Также будет усилена охрана общественного порядка, особо важных и категорированных объектов и инфраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность населения. Помимо этого, власти ограничат движение транспортных средств. В соответствии с новыми правилами будут проводиться личный досмотр физических лиц и проверка документов.Ранее Асадов заявлял, что глава государства предложил сохранить в конституции страны пункт о суверенитете Автономной Республики Каракалпакстан.Кроме того, Мирзиеев посетил столицу Каракалпакстана Нукус, где встретился с депутатами Жокаргы Кенеса (парламента. — Прим. ред.), представителями старшего поколения и активом автономии.Автономная Республика Каракалпакстан с населением около двух миллионов человек расположена на северо-западе Узбекистана и считается крупнейшим регионом страны, занимая порядка 40 процентов ее территории. В 1990-е годы был подписан договор о ее вхождении в состав Узбекистана в статусе суверенной республики с правом выхода на основании референдума и с двумя языками — каракалпакским и узбекским.Накануне МВД Узбекистана рассказало, что в Нукусе прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию страны, общественный порядок был восстановлен, с жителями ведется работа по недопустимости нарушений законодательства.Власти автономии подчеркнули, что задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона, чтобы "таким образом внести раскол в общество, дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Узбекистане", по их информации, на ситуацию пытаются повлиять внешние силы.Мирзиеев выступил с инициативой обновить основной закон к декабрю 2022 года. В конце мая парламент создал конституционную комиссию по разработке поправок. В конце июня проект конституционного закона о поправках был внесен на рассмотрение в законодательную палату, позднее он был одобрен в первом чтении и опубликован для всенародного обсуждения. В соответствии с решением парламента всенародное обсуждение проекта продлится по 4 июля включительно, затем законопроект вынесут на референдум. Проект закона предусматривает более 200 изменений в 64 статьи конституции.

https://ria.ru/20220702/uzbekistan-1799819995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, узбекистан, каракалпакстан, шавкат мирзиеев