https://ria.ru/20220702/karakalpakstan-1799834098.html
Президент Узбекистана ввел чрезвычайное положение в Каракалпакстане
Президент Узбекистана ввел чрезвычайное положение в Каракалпакстане - РИА Новости, 02.07.2022
Президент Узбекистана ввел чрезвычайное положение в Каракалпакстане
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел чрезвычайное положение на территории автономии Каракалпакстан с 3 июля по 2 августа после беспорядков, сообщил... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T21:40
2022-07-02T21:40
2022-07-02T22:59
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каракалпакстан
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 2 июл — РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел чрезвычайное положение на территории автономии Каракалпакстан с 3 июля по 2 августа после беспорядков, сообщил замглавы администрации, пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.Главой комендатуры назначили командующего Национальной гвардией страны Рустама Джураева.Въезд и выезд из Каракалпакстана ограничат, все массовые мероприятия запретят. Кроме того, согласно указу президента, для поддержания режима ЧП привлекаются силы и средства Министерства обороны. Также будет усилена охрана общественного порядка, особо важных и категорированных объектов и инфраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность населения. Помимо этого, власти ограничат движение транспортных средств. В соответствии с новыми правилами будут проводиться личный досмотр физических лиц и проверка документов.Ранее Асадов заявлял, что глава государства предложил сохранить в конституции страны пункт о суверенитете Автономной Республики Каракалпакстан.Кроме того, Мирзиеев посетил столицу Каракалпакстана Нукус, где встретился с депутатами Жокаргы Кенеса (парламента. — Прим. ред.), представителями старшего поколения и активом автономии.Автономная Республика Каракалпакстан с населением около двух миллионов человек расположена на северо-западе Узбекистана и считается крупнейшим регионом страны, занимая порядка 40 процентов ее территории. В 1990-е годы был подписан договор о ее вхождении в состав Узбекистана в статусе суверенной республики с правом выхода на основании референдума и с двумя языками — каракалпакским и узбекским.Накануне МВД Узбекистана рассказало, что в Нукусе прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию страны, общественный порядок был восстановлен, с жителями ведется работа по недопустимости нарушений законодательства.Власти автономии подчеркнули, что задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона, чтобы "таким образом внести раскол в общество, дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Узбекистане", по их информации, на ситуацию пытаются повлиять внешние силы.Мирзиеев выступил с инициативой обновить основной закон к декабрю 2022 года. В конце мая парламент создал конституционную комиссию по разработке поправок. В конце июня проект конституционного закона о поправках был внесен на рассмотрение в законодательную палату, позднее он был одобрен в первом чтении и опубликован для всенародного обсуждения. В соответствии с решением парламента всенародное обсуждение проекта продлится по 4 июля включительно, затем законопроект вынесут на референдум. Проект закона предусматривает более 200 изменений в 64 статьи конституции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, узбекистан, каракалпакстан, шавкат мирзиеев
21:40 02.07.2022 (обновлено: 22:59 02.07.2022)
Президент Узбекистана ввел чрезвычайное положение в Каракалпакстане
Президент Узбекистана ввел чрезвычайное положение в Каракалпакстане с 3 июля до 2 августа
ТАШКЕНТ, 2 июл — РИА Новости.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел чрезвычайное положение на территории автономии Каракалпакстан с 3 июля по 2 августа после беспорядков, сообщил
замглавы администрации, пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.
"На период действия режима ЧП на территории республики Каракалпакстан вводится комендантский час с 21:00 до 7:00", — также передает телеканал "Узбекистан 24".
Главой комендатуры назначили командующего Национальной гвардией страны Рустама Джураева.
Въезд и выезд из Каракалпакстана
ограничат, все массовые мероприятия запретят. Кроме того, согласно указу президента, для поддержания режима ЧП привлекаются силы и средства Министерства обороны. Также будет усилена охрана общественного порядка, особо важных и категорированных объектов и инфраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность населения. Помимо этого, власти ограничат движение транспортных средств. В соответствии с новыми правилами будут проводиться личный досмотр физических лиц и проверка документов.
Ранее Асадов заявлял, что глава государства предложил сохранить в конституции страны пункт о суверенитете Автономной Республики Каракалпакстан.
Кроме того, Мирзиеев посетил столицу Каракалпакстана Нукус, где встретился с депутатами Жокаргы Кенеса (парламента. — Прим. ред.), представителями старшего поколения и активом автономии.
Автономная Республика Каракалпакстан с населением около двух миллионов человек расположена на северо-западе Узбекистана
и считается крупнейшим регионом страны, занимая порядка 40 процентов ее территории. В 1990-е годы был подписан договор о ее вхождении в состав Узбекистана в статусе суверенной республики с правом выхода на основании референдума и с двумя языками — каракалпакским и узбекским.
Накануне МВД Узбекистана рассказало, что в Нукусе прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию страны, общественный порядок был восстановлен, с жителями ведется работа по недопустимости нарушений законодательства.
Власти автономии подчеркнули, что задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона, чтобы "таким образом внести раскол в общество, дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Узбекистане", по их информации, на ситуацию пытаются повлиять внешние силы.
Мирзиеев выступил с инициативой обновить основной закон к декабрю 2022 года. В конце мая парламент создал конституционную комиссию по разработке поправок. В конце июня проект конституционного закона о поправках был внесен на рассмотрение в законодательную палату, позднее он был одобрен в первом чтении и опубликован для всенародного обсуждения. В соответствии с решением парламента всенародное обсуждение проекта продлится по 4 июля включительно, затем законопроект вынесут на референдум. Проект закона предусматривает более 200 изменений в 64 статьи конституции.
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