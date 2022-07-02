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На Западе испугались усталости от Украины

На Западе испугались усталости от Украины - РИА Новости, 02.07.2022

На Западе испугались усталости от Украины

Лидеры западных стран, оказывающих поддержку официальному Киеву, боятся, что их граждане вскоре устанут от событий на Украине и сконцентрируются на внутренней... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T06:37

2022-07-02T06:37

2022-07-02T06:37

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Лидеры западных стран, оказывающих поддержку официальному Киеву, боятся, что их граждане вскоре устанут от событий на Украине и сконцентрируются на внутренней повестке, пишет издание Politico.Издание приводит слова премьер-министра Эстонии Кайи Каллас, заявившей, что "везде проявляется усталость от войны". Она подчеркнула важность продолжения поддержки Украины, но при этом указала на высокую инфляцию, энергетический кризис и коронавирус.Ранее президент США Джо Байден заявил, что военная помощь, обещанная Украине 50 странами, включает противотанковые системы, 600 танков, 500 артиллерийских систем, 600 тысяч снарядов. Евросоюз, в свою очередь, намерен предложить Украине финансовую помощь в размере миллиарда евро.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности на топливо и продовольствие.Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Во время выступления на ПМЭФ российский лидер отметил, что цены на нефть и газ поднимаются из-за деятельности самих США.

https://ria.ru/20220630/nato-1799209837.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, россия, владимир путин, кая каллас, джо байден, европа