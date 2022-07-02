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Рябков обсудил с замглавой МИД Ирана переговоры вокруг СВПД

Рябков обсудил с замглавой МИД Ирана переговоры вокруг СВПД - РИА Новости, 02.07.2022

Рябков обсудил с замглавой МИД Ирана переговоры вокруг СВПД

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и его иранский коллега Али Багери Кяни обсудили в пятницу аспекты переговорного процесса,... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T13:31

2022-07-02T13:31

2022-07-02T13:31

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и его иранский коллега Али Багери Кяни обсудили в пятницу аспекты переговорного процесса, направленного на восстановление полноценной реализации СВПД, сообщает российское дипведомство."Состоялся обстоятельный обмен мнениями по различным аспектам переговорного процесса, направленного на восстановление полнокровной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), в том числе с учётом результатов недавно состоявшихся в Дохе непрямых контактов представителей Вашингтона и Тегерана при посредничестве Европейской внешнеполитической службы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства."Участники российско-иранской встречи выразили приверженность сохранению СВПД, подчеркнули отсутствие альтернативы продолжению многосторонних усилий по реанимированию "ядерной сделки" в соответствии с параметрами, закреплёнными в резолюции СБ ООН 2231, без "довесков" и изъятий", - указали в ведомстве.Стороны условились о продолжении контактов и дальнейшей тесной координации по данной тематике, подчеркнули в МИД РФ.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.В начале недели иранские власти объявили, что переговоры теперь будут проходить в одной из стран Персидского залива, немедленно созвав первый пробный раунд. Однако иранское агентство Tasnim спустя два дня переговорного процесса сообщило, что переговоры завершились безрезультатно, так как американская делегация не захотела рассматривать требования Ирана о соблюдении его экономической выгоды в окончательном варианте соглашения.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дональд трамп, нед прайс, тегеран (город), иран, россия, европейская внешнеполитическая служба, совет безопасности оон, мид ирана, сергей рябков