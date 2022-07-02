https://ria.ru/20220702/iran-1799735292.html

При землетрясении в Иране погибли три человека, сообщили СМИ

При землетрясении в Иране погибли три человека, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.07.2022

При землетрясении в Иране погибли три человека, сообщили СМИ

Три человека погибли, 19 пострадали в результате землетрясения в провинции Хормозган на юге Ирана, передает агентство Fars. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T03:01

2022-07-02T03:01

2022-07-02T03:24

в мире

иран

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Три человека погибли, 19 пострадали в результате землетрясения в провинции Хормозган на юге Ирана, передает агентство Fars.Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6,0 произошло в южной части Ирана. Эпицентр располагался в 61 километре к северо-востоку от города Бендер-Ленге в Хормозгане, очаг залегал на глубине 10 километров.В течение двух часов после первого землетрясения в этом районе было зафиксировано несколько афтершоков магнитудой от 4,2 до 6,2.

https://ria.ru/20220626/zemletryasenie-1798168787.html

иран

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, иран, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)