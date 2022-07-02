https://ria.ru/20220702/iran-1799735292.html
При землетрясении в Иране погибли три человека, сообщили СМИ
При землетрясении в Иране погибли три человека, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.07.2022
При землетрясении в Иране погибли три человека, сообщили СМИ
Три человека погибли, 19 пострадали в результате землетрясения в провинции Хормозган на юге Ирана, передает агентство Fars. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T03:01
2022-07-02T03:01
2022-07-02T03:24
в мире
иран
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Три человека погибли, 19 пострадали в результате землетрясения в провинции Хормозган на юге Ирана, передает агентство Fars.Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6,0 произошло в южной части Ирана. Эпицентр располагался в 61 километре к северо-востоку от города Бендер-Ленге в Хормозгане, очаг залегал на глубине 10 километров.В течение двух часов после первого землетрясения в этом районе было зафиксировано несколько афтершоков магнитудой от 4,2 до 6,2.
https://ria.ru/20220626/zemletryasenie-1798168787.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
03:01 02.07.2022 (обновлено: 03:24 02.07.2022)
При землетрясении в Иране погибли три человека, сообщили СМИ
Fars: при землетрясении в провинции Хормозган на юге Ирана погибли три человека