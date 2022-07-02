https://ria.ru/20220702/gumpomosch-1799797783.html

Белгородское МЧС доставило в Харьковскую область 167 тонн гумпомощи

Белгородское МЧС доставило в Харьковскую область 167 тонн гумпомощи - РИА Новости, 02.07.2022

Белгородское МЧС доставило в Харьковскую область 167 тонн гумпомощи

Колонна из 10 автомобилей в сопровождении военной полиции и сотрудников Главного управления МЧС России по Белгородской области доставила в Харьковскую область... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T16:23

2022-07-02T16:23

2022-07-02T16:23

специальная военная операция на украине

харьковская область

белгородская область

россети

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вячеслав гладков

изюм (город)

балаклея

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БЕЛГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Колонна из 10 автомобилей в сопровождении военной полиции и сотрудников Главного управления МЧС России по Белгородской области доставила в Харьковскую область 167 тонн гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба правительства Белгородской области.Он добавил, что только трансформаторного масла было доставлено 25 тонн, необходимого для восстановления трансформаторов на подстанциях в городах Изюм и Балаклея. Здесь почти месяц была разбита подстанция, которая обеспечивала электроэнергией весь город. Благодаря совместным усилиям более 20 тысяч человек получили свет в свои жилые дома, а главное - заново заработала вся необходимая инфраструктура.В период с 21 мая по 10 июня текущего года в рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации энергетиками ПАО "Россети", в том числе белгородскими, был восстановлен исторический энергомост между системами электроснабжения Белгородской и Харьковской областей. Благодаря этому электроэнергией обеспечено 400 тысяч человек в Купянском, Волчанском, Боровском, Шевченковском, Изюмском, Балаклейском, Двуречанском, Великобурлукском, Печенежском и Дергачевском районах.

https://ria.ru/20220629/gumpomosch-1798896427.html

харьковская область

белгородская область

изюм (город)

балаклея

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харьковская область, белгородская область, россети, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вячеслав гладков, изюм (город), балаклея