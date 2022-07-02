Белгородское МЧС доставило в Харьковскую область 167 тонн гумпомощи
Сотрудники белгородского МЧС доставили в Харьковскую область 167 тонн гуманитарной помощи
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью
Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Колонна из 10 автомобилей в сопровождении военной полиции и сотрудников Главного управления МЧС России по Белгородской области доставила в Харьковскую область 167 тонн гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба правительства Белгородской области.
"Продолжаем помогать жителям Харьковской области. Вчера правительство Белгородской области вместе с ПАО "Россети" направило гуманитарный конвой с крупной партией энергооборудования. В составе груза – оборудование и расходные материалы, которые предназначены для восстановления системы электроснабжения в Купянском, Изюмском и Балаклейском районах Харьковской области", - сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что только трансформаторного масла было доставлено 25 тонн, необходимого для восстановления трансформаторов на подстанциях в городах Изюм и Балаклея. Здесь почти месяц была разбита подстанция, которая обеспечивала электроэнергией весь город. Благодаря совместным усилиям более 20 тысяч человек получили свет в свои жилые дома, а главное - заново заработала вся необходимая инфраструктура.
В период с 21 мая по 10 июня текущего года в рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации энергетиками ПАО "Россети", в том числе белгородскими, был восстановлен исторический энергомост между системами электроснабжения Белгородской и Харьковской областей. Благодаря этому электроэнергией обеспечено 400 тысяч человек в Купянском, Волчанском, Боровском, Шевченковском, Изюмском, Балаклейском, Двуречанском, Великобурлукском, Печенежском и Дергачевском районах.