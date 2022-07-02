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Белгородское МЧС доставило в Харьковскую область 167 тонн гумпомощи - РИА Новости, 02.07.2022
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Белгородское МЧС доставило в Харьковскую область 167 тонн гумпомощи
Белгородское МЧС доставило в Харьковскую область 167 тонн гумпомощи - РИА Новости, 02.07.2022
Белгородское МЧС доставило в Харьковскую область 167 тонн гумпомощи
Колонна из 10 автомобилей в сопровождении военной полиции и сотрудников Главного управления МЧС России по Белгородской области доставила в Харьковскую область... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T16:23
2022-07-02T16:23
специальная военная операция на украине
харьковская область
белгородская область
россети
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вячеслав гладков
изюм (город)
балаклея
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БЕЛГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Колонна из 10 автомобилей в сопровождении военной полиции и сотрудников Главного управления МЧС России по Белгородской области доставила в Харьковскую область 167 тонн гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба правительства Белгородской области.Он добавил, что только трансформаторного масла было доставлено 25 тонн, необходимого для восстановления трансформаторов на подстанциях в городах Изюм и Балаклея. Здесь почти месяц была разбита подстанция, которая обеспечивала электроэнергией весь город. Благодаря совместным усилиям более 20 тысяч человек получили свет в свои жилые дома, а главное - заново заработала вся необходимая инфраструктура.В период с 21 мая по 10 июня текущего года в рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации энергетиками ПАО "Россети", в том числе белгородскими, был восстановлен исторический энергомост между системами электроснабжения Белгородской и Харьковской областей. Благодаря этому электроэнергией обеспечено 400 тысяч человек в Купянском, Волчанском, Боровском, Шевченковском, Изюмском, Балаклейском, Двуречанском, Великобурлукском, Печенежском и Дергачевском районах.
https://ria.ru/20220629/gumpomosch-1798896427.html
харьковская область
белгородская область
изюм (город)
балаклея
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харьковская область, белгородская область, россети, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вячеслав гладков, изюм (город), балаклея
16:23 02.07.2022
 
Белгородское МЧС доставило в Харьковскую область 167 тонн гумпомощи

Сотрудники белгородского МЧС доставили в Харьковскую область 167 тонн гуманитарной помощи

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью
Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Колонна из 10 автомобилей в сопровождении военной полиции и сотрудников Главного управления МЧС России по Белгородской области доставила в Харьковскую область 167 тонн гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба правительства Белгородской области.
"Продолжаем помогать жителям Харьковской области. Вчера правительство Белгородской области вместе с ПАО "Россети" направило гуманитарный конвой с крупной партией энергооборудования. В составе груза – оборудование и расходные материалы, которые предназначены для восстановления системы электроснабжения в Купянском, Изюмском и Балаклейском районах Харьковской области", - сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что только трансформаторного масла было доставлено 25 тонн, необходимого для восстановления трансформаторов на подстанциях в городах Изюм и Балаклея. Здесь почти месяц была разбита подстанция, которая обеспечивала электроэнергией весь город. Благодаря совместным усилиям более 20 тысяч человек получили свет в свои жилые дома, а главное - заново заработала вся необходимая инфраструктура.
В период с 21 мая по 10 июня текущего года в рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации энергетиками ПАО "Россети", в том числе белгородскими, был восстановлен исторический энергомост между системами электроснабжения Белгородской и Харьковской областей. Благодаря этому электроэнергией обеспечено 400 тысяч человек в Купянском, Волчанском, Боровском, Шевченковском, Изюмском, Балаклейском, Двуречанском, Великобурлукском, Печенежском и Дергачевском районах.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьБелгородская областьРоссетиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вячеслав ГладковИзюм (город)Балаклея
 
 
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