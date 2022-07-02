https://ria.ru/20220702/gonkong-1799757840.html

У побережья Гонконга потерпело крушение инженерное судно

У побережья Гонконга потерпело крушение инженерное судно - РИА Новости, 02.07.2022

У побережья Гонконга потерпело крушение инженерное судно

Инженерное судно в субботу потерпело крушение у побережья Гонконга, находившиеся на борту 30 членов экипажа покинули судно, сообщает Центральное телевидение... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T10:52

2022-07-02T10:52

2022-07-02T10:52

в мире

гонконг

китай

южно-китайское море

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ПЕКИН, 2 июл – РИА Новости. Инженерное судно в субботу потерпело крушение у побережья Гонконга, находившиеся на борту 30 членов экипажа покинули судно, сообщает Центральное телевидение Китая.Гонконгский центр координации спасательных операций на море в 7.25 по местному времени (2.25 мск) получил сообщение, что примерно в 300 километрах к юго-западу от Гонконга в Южно-Китайском море произошло ЧП с грузовым судном, по неустановленной пока причине оно разломилось на две части.К месту аварии с материковой части Китая направилось спасательное судно, спасательные службы Гонконга направили самолет и два вертолета, однако проходящий в районе ЧП тайфун "Чаба" затрудняет поисково-спасательную операцию.К настоящему моменту удалось спасти трех членов экипажа, поиски еще 27 человек, чья судьба пока неизвестна, продолжается.Накануне метеорологическая обсерватория Гонконга объявила восьмой уровень штормового предупреждения по десятибалльной шкале на фоне приближения к специальному административному району тропического шторма "Чаба".

https://ria.ru/20220219/putin-1773786111.html

https://ria.ru/20220218/krushenie-1773489783.html

гонконг

китай

южно-китайское море

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гонконг, китай, южно-китайское море