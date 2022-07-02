https://ria.ru/20220702/gaz-1799842931.html

Немецким компаниям посоветовали запастись генераторами аварийного питания

Немецким компаниям посоветовали запастись генераторами аварийного питания - РИА Новости, 02.07.2022

Немецким компаниям посоветовали запастись генераторами аварийного питания

Минэкономики ФРГ рекомендует компаниям обеспечить себя генераторами аварийного питания в свете возможной нехватки газа, сообщила газета Bild со ссылкой на ответ РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T23:20

2022-07-02T23:20

2022-07-02T23:20

германия

минэкономики фрг

экономика

в мире

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Минэкономики ФРГ рекомендует компаниям обеспечить себя генераторами аварийного питания в свете возможной нехватки газа, сообщила газета Bild со ссылкой на ответ статс-секретаря при министерстве на запрос депутата Штефана Пильзингера.Ранее на этой неделе федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что ситуация с газом в Германии напряженная, ее ухудшения нельзя исключать.По данным издания, в министерстве рекомендовали "оснащение генераторами аварийного питания, особенно для предприятий критической инфраструктуры". Отмечается, что генераторы должны будут обеспечить подачу энергии в течение 72 часов.

https://ria.ru/20220702/gaz-1799782501.html

германия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

германия, минэкономики фрг, экономика, в мире