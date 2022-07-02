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Немецким компаниям посоветовали запастись генераторами аварийного питания - РИА Новости, 02.07.2022
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Немецким компаниям посоветовали запастись генераторами аварийного питания
Немецким компаниям посоветовали запастись генераторами аварийного питания - РИА Новости, 02.07.2022
Немецким компаниям посоветовали запастись генераторами аварийного питания
Минэкономики ФРГ рекомендует компаниям обеспечить себя генераторами аварийного питания в свете возможной нехватки газа, сообщила газета Bild со ссылкой на ответ РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T23:20
2022-07-02T23:20
германия
минэкономики фрг
экономика
в мире
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Минэкономики ФРГ рекомендует компаниям обеспечить себя генераторами аварийного питания в свете возможной нехватки газа, сообщила газета Bild со ссылкой на ответ статс-секретаря при министерстве на запрос депутата Штефана Пильзингера.Ранее на этой неделе федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что ситуация с газом в Германии напряженная, ее ухудшения нельзя исключать.По данным издания, в министерстве рекомендовали "оснащение генераторами аварийного питания, особенно для предприятий критической инфраструктуры". Отмечается, что генераторы должны будут обеспечить подачу энергии в течение 72 часов.
https://ria.ru/20220702/gaz-1799782501.html
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германия, минэкономики фрг, экономика, в мире
23:20 02.07.2022
 
Немецким компаниям посоветовали запастись генераторами аварийного питания

Bild: фирмам в ФРГ советуют запастись генераторами аварийного питания из-за нехватки газа

© AP Photo / Michael SohnГазовая электростанция Lichterfelde в Берлине
Газовая электростанция Lichterfelde в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Газовая электростанция Lichterfelde в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Минэкономики ФРГ рекомендует компаниям обеспечить себя генераторами аварийного питания в свете возможной нехватки газа, сообщила газета Bild со ссылкой на ответ статс-секретаря при министерстве на запрос депутата Штефана Пильзингера.
Ранее на этой неделе федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что ситуация с газом в Германии напряженная, ее ухудшения нельзя исключать.
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По данным издания, в министерстве рекомендовали "оснащение генераторами аварийного питания, особенно для предприятий критической инфраструктуры". Отмечается, что генераторы должны будут обеспечить подачу энергии в течение 72 часов.
 
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