https://ria.ru/20220702/gaz-1799842931.html
Немецким компаниям посоветовали запастись генераторами аварийного питания
Немецким компаниям посоветовали запастись генераторами аварийного питания - РИА Новости, 02.07.2022
Немецким компаниям посоветовали запастись генераторами аварийного питания
Минэкономики ФРГ рекомендует компаниям обеспечить себя генераторами аварийного питания в свете возможной нехватки газа, сообщила газета Bild со ссылкой на ответ РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T23:20
2022-07-02T23:20
2022-07-02T23:20
германия
минэкономики фрг
экономика
в мире
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Минэкономики ФРГ рекомендует компаниям обеспечить себя генераторами аварийного питания в свете возможной нехватки газа, сообщила газета Bild со ссылкой на ответ статс-секретаря при министерстве на запрос депутата Штефана Пильзингера.Ранее на этой неделе федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что ситуация с газом в Германии напряженная, ее ухудшения нельзя исключать.По данным издания, в министерстве рекомендовали "оснащение генераторами аварийного питания, особенно для предприятий критической инфраструктуры". Отмечается, что генераторы должны будут обеспечить подачу энергии в течение 72 часов.
https://ria.ru/20220702/gaz-1799782501.html
германия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, минэкономики фрг, экономика, в мире
Немецким компаниям посоветовали запастись генераторами аварийного питания
Bild: фирмам в ФРГ советуют запастись генераторами аварийного питания из-за нехватки газа