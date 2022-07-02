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В Германии оценили отказ от российского газа в триллион евро - РИА Новости, 02.07.2022
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В Германии оценили отказ от российского газа в триллион евро
В Германии оценили отказ от российского газа в триллион евро - РИА Новости, 02.07.2022
В Германии оценили отказ от российского газа в триллион евро
Германия постепенно приближается к рецессии и отказ от российского газа обойдется ей в триллион евро, заявил в интервью Handelsblatt эксперт по фондовому рынку, РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T22:29
2022-07-02T23:57
экономика
германия
европа
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Германия постепенно приближается к рецессии и отказ от российского газа обойдется ей в триллион евро, заявил в интервью Handelsblatt эксперт по фондовому рынку, экономист Йенс Эрхардт.Специалист утверждает, что Германия переживает трудные времена на фоне последствий антироссийских санкций и риска сокращения поставок газа."Высокая инфляция, геополитический кризис и высокий уровень долга являются бременем. Мы также почувствуем это в Германии", — сказал он.Эрхардт подчеркнул, что Германия и Европа в целом рестрикциями против России наносят себе колоссальный вред."Мы не сможем заменить дешевый российский газ в ближайшие четыре года. По оценкам, наращивание мощностей по сжиженному газу обойдется нам в один триллион евро", — предупредил он.Экономист пояснил, что промышленность станет менее конкурентоспособной, а также заявил о недостаточной инновационности немецкой экономики.Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Кроме того, с отечественного рынка стали уходить западные компании. При этом нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти перевели оплату за газ недружественным странам на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220702/gaz-1799782501.html
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экономика, германия, европа
22:29 02.07.2022 (обновлено: 23:57 02.07.2022)
 
В Германии оценили отказ от российского газа в триллион евро

Немецкий экономист Эрхардт оценил отказ от российского газа в триллион евро

© AP Photo / Michael SohnГазовая электростанция Lichterfelde в Берлине
Газовая электростанция Lichterfelde в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Газовая электростанция Lichterfelde в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Германия постепенно приближается к рецессии и отказ от российского газа обойдется ей в триллион евро, заявил в интервью Handelsblatt эксперт по фондовому рынку, экономист Йенс Эрхардт.
Специалист утверждает, что Германия переживает трудные времена на фоне последствий антироссийских санкций и риска сокращения поставок газа.
"Высокая инфляция, геополитический кризис и высокий уровень долга являются бременем. Мы также почувствуем это в Германии", — сказал он.
Эрхардт подчеркнул, что Германия и Европа в целом рестрикциями против России наносят себе колоссальный вред.
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"Мы не сможем заменить дешевый российский газ в ближайшие четыре года. По оценкам, наращивание мощностей по сжиженному газу обойдется нам в один триллион евро", — предупредил он.
Экономист пояснил, что промышленность станет менее конкурентоспособной, а также заявил о недостаточной инновационности немецкой экономики.
Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Кроме того, с отечественного рынка стали уходить западные компании. При этом нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти перевели оплату за газ недружественным странам на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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