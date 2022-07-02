https://ria.ru/20220702/gaz-1799782501.html

Немцев предупредили о шоке при получении счетов за газ

Немцев предупредили о шоке при получении счетов за газ - РИА Новости, 02.07.2022

Немцев предупредили о шоке при получении счетов за газ

Ситуация с поставками газа в Германии остается напряженной, поэтому жителям нужно готовиться к существенному подорожанию тарифов, заявил глава немецкого... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T13:50

2022-07-02T13:50

2022-07-02T13:50

экономика

германия

россия

турция

газпром

siemens

северный поток

турецкий поток

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Ситуация с поставками газа в Германии остается напряженной, поэтому жителям нужно готовиться к существенному подорожанию тарифов, заявил глава немецкого сетевого агентства Клаус Мюллер в интервью медиагруппе Funke.По его словам, Россия в последнее время сократила поставки по "Северному потоку" на 60 процентов, при этом Мюллер считает, что причиной стали вовсе не технические проблемы. Он отметил, что десятидневное техобслуживание трубопровода проводят каждое лето, однако в нынешних условиях это заставляет нервничать тысячи промышленных предприятий."Мы задаемся вопросом, не станет ли этот технический ремонт куда более продолжительным политическим ремонтом", — утверждает руководитель агентства.В связи с этим Мюллер спрогнозировал рост цен на газ для потребителей. Он уточнил, что из-за ситуации с "Северным потоком" стоимость может увеличиться втрое, а дальнейшее развитие событие непредсказуемо. На фоне кризиса многие жители страны не смогут осилить даже минимальное подорожание энергоресурса, вследствие чего они "будут шокированы, когда получат извещения от поставщиков". Властям следует принять меры, чтобы облегчить ситуацию для граждан, подытожил Мюллер."Газпром" 14 июня сообщил, что может использовать на станции только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens. На следующий день российская компания заявила, что останавливает еще одну газотурбину Siemens и с 16-го числа сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.Кроме того, с 21 по 28 июня остановлены поставки газа по "Турецкому потоку" (газ по нему подается в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы), поскольку магистраль находится на плановом ежегодном техническом обслуживании.

https://ria.ru/20220627/gaz-1798511294.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220701/gaz-1799636180.html

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

экономика, германия, россия, турция, газпром, siemens, северный поток, турецкий поток