Рейтинг@Mail.ru
Немцев предупредили о шоке при получении счетов за газ - РИА Новости, 02.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220702/gaz-1799782501.html
Немцев предупредили о шоке при получении счетов за газ
Немцев предупредили о шоке при получении счетов за газ - РИА Новости, 02.07.2022
Немцев предупредили о шоке при получении счетов за газ
Ситуация с поставками газа в Германии остается напряженной, поэтому жителям нужно готовиться к существенному подорожанию тарифов, заявил глава немецкого... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T13:50
2022-07-02T13:50
экономика
германия
россия
турция
газпром
siemens
северный поток
турецкий поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151579/99/1515799975_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ce73fca9eff4e9ff3940d720bbbdc5aa.jpg
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Ситуация с поставками газа в Германии остается напряженной, поэтому жителям нужно готовиться к существенному подорожанию тарифов, заявил глава немецкого сетевого агентства Клаус Мюллер в интервью медиагруппе Funke.По его словам, Россия в последнее время сократила поставки по "Северному потоку" на 60 процентов, при этом Мюллер считает, что причиной стали вовсе не технические проблемы. Он отметил, что десятидневное техобслуживание трубопровода проводят каждое лето, однако в нынешних условиях это заставляет нервничать тысячи промышленных предприятий."Мы задаемся вопросом, не станет ли этот технический ремонт куда более продолжительным политическим ремонтом", — утверждает руководитель агентства.В связи с этим Мюллер спрогнозировал рост цен на газ для потребителей. Он уточнил, что из-за ситуации с "Северным потоком" стоимость может увеличиться втрое, а дальнейшее развитие событие непредсказуемо. На фоне кризиса многие жители страны не смогут осилить даже минимальное подорожание энергоресурса, вследствие чего они "будут шокированы, когда получат извещения от поставщиков". Властям следует принять меры, чтобы облегчить ситуацию для граждан, подытожил Мюллер."Газпром" 14 июня сообщил, что может использовать на станции только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens. На следующий день российская компания заявила, что останавливает еще одну газотурбину Siemens и с 16-го числа сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.Кроме того, с 21 по 28 июня остановлены поставки газа по "Турецкому потоку" (газ по нему подается в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы), поскольку магистраль находится на плановом ежегодном техническом обслуживании.
https://ria.ru/20220627/gaz-1798511294.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220701/gaz-1799636180.html
германия
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151579/99/1515799975_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1a07b1e4d0d8bdd5fcb1cc9efd3baa41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, германия, россия, турция, газпром, siemens, северный поток, турецкий поток
13:50 02.07.2022
 
Немцев предупредили о шоке при получении счетов за газ

Глава сетевого агентства ФРГ Мюллер: немцы будут шокированы, когда получат счета за газ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗажжение газовой конфорки
Зажжение газовой конфорки - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Зажжение газовой конфорки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Ситуация с поставками газа в Германии остается напряженной, поэтому жителям нужно готовиться к существенному подорожанию тарифов, заявил глава немецкого сетевого агентства Клаус Мюллер в интервью медиагруппе Funke.
По его словам, Россия в последнее время сократила поставки по "Северному потоку" на 60 процентов, при этом Мюллер считает, что причиной стали вовсе не технические проблемы. Он отметил, что десятидневное техобслуживание трубопровода проводят каждое лето, однако в нынешних условиях это заставляет нервничать тысячи промышленных предприятий.
Национальный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 17:37
В Германии обвинили власти в "инсценировке" сделки с Катаром по газу
"Мы задаемся вопросом, не станет ли этот технический ремонт куда более продолжительным политическим ремонтом", — утверждает руководитель агентства.
В связи с этим Мюллер спрогнозировал рост цен на газ для потребителей. Он уточнил, что из-за ситуации с "Северным потоком" стоимость может увеличиться втрое, а дальнейшее развитие событие непредсказуемо. На фоне кризиса многие жители страны не смогут осилить даже минимальное подорожание энергоресурса, вследствие чего они "будут шокированы, когда получат извещения от поставщиков". Властям следует принять меры, чтобы облегчить ситуацию для граждан, подытожил Мюллер.
"Газпром" 14 июня сообщил, что может использовать на станции только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens. На следующий день российская компания заявила, что останавливает еще одну газотурбину Siemens и с 16-го числа сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.
Кроме того, с 21 по 28 июня остановлены поставки газа по "Турецкому потоку" (газ по нему подается в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы), поскольку магистраль находится на плановом ежегодном техническом обслуживании.
Горелка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
Вчера, 16:54Сказано в эфире
"Если у вас нету тети…" Как будет жить Европа без российского газа
 
ЭкономикаГерманияРоссияТурцияГазпромSiemensСеверный потокТурецкий поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала