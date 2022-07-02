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Подключение к газовым сетям можно будет оформить через госуслуги - РИА Новости, 02.07.2022
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Подключение к газовым сетям можно будет оформить через госуслуги
Подключение к газовым сетям можно будет оформить через госуслуги - РИА Новости, 02.07.2022
Подключение к газовым сетям можно будет оформить через госуслуги
Участники программы социальной газификации к концу 2022 года смогут заключать договоры на присоединение к сетям на портале госуслуг, соответствующее... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T10:29
2022-07-02T10:29
михаил мишустин
общество
россия
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Участники программы социальной газификации к концу 2022 года смогут заключать договоры на присоединение к сетям на портале госуслуг, соответствующее постановление подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина РФ."К концу 2022 года договор на подключение к газовым сетям можно будет оформить и подписать через портал госуслуг. Распоряжение, необходимое для реализации такой возможности, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что через портал госуслуг ранее можно было подать только заявку на подключение к газоснабжению, а для подписания договора заявитель должен был лично приехать в газовую компанию или отправить подписанный экземпляр договора по обычной или электронной почте.Добавляется, что постановление является частью плана по реализации программы социальной газификации, согласно которому, к 2030 году уровень газификации регионов достигнет 82,9%, а граждане смогут подключаться к сетям быстрее и с меньшими затратами.
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михаил мишустин, общество, россия
10:29 02.07.2022
 
Подключение к газовым сетям можно будет оформить через госуслуги

Договор о подключении к газовым сетям можно будет заключить через госуслуги

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГазораспределительное устройство
Газораспределительное устройство - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Участники программы социальной газификации к концу 2022 года смогут заключать договоры на присоединение к сетям на портале госуслуг, соответствующее постановление подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина РФ.
"К концу 2022 года договор на подключение к газовым сетям можно будет оформить и подписать через портал госуслуг. Распоряжение, необходимое для реализации такой возможности, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что через портал госуслуг ранее можно было подать только заявку на подключение к газоснабжению, а для подписания договора заявитель должен был лично приехать в газовую компанию или отправить подписанный экземпляр договора по обычной или электронной почте.
Добавляется, что постановление является частью плана по реализации программы социальной газификации, согласно которому, к 2030 году уровень газификации регионов достигнет 82,9%, а граждане смогут подключаться к сетям быстрее и с меньшими затратами.
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