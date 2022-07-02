https://ria.ru/20220702/gaz-1799755290.html
Подключение к газовым сетям можно будет оформить через госуслуги
Подключение к газовым сетям можно будет оформить через госуслуги - РИА Новости, 02.07.2022
Подключение к газовым сетям можно будет оформить через госуслуги
Участники программы социальной газификации к концу 2022 года смогут заключать договоры на присоединение к сетям на портале госуслуг, соответствующее... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T10:29
2022-07-02T10:29
2022-07-02T10:29
михаил мишустин
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735462042_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_e715ca0e4e79308452c11a804e408e06.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Участники программы социальной газификации к концу 2022 года смогут заключать договоры на присоединение к сетям на портале госуслуг, соответствующее постановление подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина РФ."К концу 2022 года договор на подключение к газовым сетям можно будет оформить и подписать через портал госуслуг. Распоряжение, необходимое для реализации такой возможности, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что через портал госуслуг ранее можно было подать только заявку на подключение к газоснабжению, а для подписания договора заявитель должен был лично приехать в газовую компанию или отправить подписанный экземпляр договора по обычной или электронной почте.Добавляется, что постановление является частью плана по реализации программы социальной газификации, согласно которому, к 2030 году уровень газификации регионов достигнет 82,9%, а граждане смогут подключаться к сетям быстрее и с меньшими затратами.
https://ria.ru/20220601/gazifikatsiya-1792243245.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735462042_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_5498f91ea9f201e40f03dc8975132f71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, общество, россия
Подключение к газовым сетям можно будет оформить через госуслуги
Договор о подключении к газовым сетям можно будет заключить через госуслуги