https://ria.ru/20220702/gaz-1799755290.html

Подключение к газовым сетям можно будет оформить через госуслуги

Подключение к газовым сетям можно будет оформить через госуслуги - РИА Новости, 02.07.2022

Подключение к газовым сетям можно будет оформить через госуслуги

Участники программы социальной газификации к концу 2022 года смогут заключать договоры на присоединение к сетям на портале госуслуг, соответствующее... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T10:29

2022-07-02T10:29

2022-07-02T10:29

михаил мишустин

общество

россия

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Участники программы социальной газификации к концу 2022 года смогут заключать договоры на присоединение к сетям на портале госуслуг, соответствующее постановление подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина РФ."К концу 2022 года договор на подключение к газовым сетям можно будет оформить и подписать через портал госуслуг. Распоряжение, необходимое для реализации такой возможности, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что через портал госуслуг ранее можно было подать только заявку на подключение к газоснабжению, а для подписания договора заявитель должен был лично приехать в газовую компанию или отправить подписанный экземпляр договора по обычной или электронной почте.Добавляется, что постановление является частью плана по реализации программы социальной газификации, согласно которому, к 2030 году уровень газификации регионов достигнет 82,9%, а граждане смогут подключаться к сетям быстрее и с меньшими затратами.

https://ria.ru/20220601/gazifikatsiya-1792243245.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

михаил мишустин, общество, россия