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Преемник McDonald's опроверг появление пива в меню ресторанов - РИА Новости, 02.07.2022
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Преемник McDonald's опроверг появление пива в меню ресторанов
Преемник McDonald's опроверг появление пива в меню ресторанов - РИА Новости, 02.07.2022
Преемник McDonald's опроверг появление пива в меню ресторанов
Преемник McDonald's в России "Вкусно - и точка" опровергает появление пива в меню ресторанов и сообщает, что фотографии напитков были сделаны в предприятиях... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T14:22
2022-07-02T14:22
общество
олег пароев
россия
mcdonald's corporation
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Преемник McDonald's в России "Вкусно - и точка" опровергает появление пива в меню ресторанов и сообщает, что фотографии напитков были сделаны в предприятиях бывших франчайзи сети, заявили РИА Новости в пресс-службе сети ресторанов.В интернете в субботу появились фотографии, на которых в одном из российских ресторанах бывшей сети McDonald's было изображено меню с пивом."Фотографии, о которых идёт речь, сделаны в одном из предприятий бывшего франчайзи McDonald's, чьи рестораны расположены на вокзалах и в аэропортах. Сегодня эта компания не имеет никакого отношения не только к сети "Вкусно - и точка", но также к McDonald's: они больше не являются франчайзи корпорации, не присоединились к новой сети и продолжают свою деятельность самостоятельно, со своими стандартами работы, ассортиментом и так далее", - сообщили в пресс-службе."Вкусно - и точка" - это сеть предприятий для семейного отдыха, в которых поддерживается атмосфера уюта, в том числе для детей. Именно поэтому в сети не продается и не планируется к продаже алкогольная продукция", - добавили в компании.Гендиректор сети Олег Пароев в середине июня сообщал журналистам, что сеть ресторанов "Вкусно - и точка" не планирует в ближайшем будущем вводить в меню алкогольную продукцию.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который будет управлять ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".
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общество, олег пароев, россия, mcdonald's corporation, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
14:22 02.07.2022
 
Преемник McDonald's опроверг появление пива в меню ресторанов

Преемник McDonald's в России "Вкусно - и точка" опроверг появление пива в меню ресторанов

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСтаканчик с напитком в кафе быстрого питания "Еда и точка"
Стаканчик с напитком в кафе быстрого питания Еда и точка - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Стаканчик с напитком в кафе быстрого питания "Еда и точка" . Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Преемник McDonald's в России "Вкусно - и точка" опровергает появление пива в меню ресторанов и сообщает, что фотографии напитков были сделаны в предприятиях бывших франчайзи сети, заявили РИА Новости в пресс-службе сети ресторанов.
В интернете в субботу появились фотографии, на которых в одном из российских ресторанах бывшей сети McDonald's было изображено меню с пивом.
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"Фотографии, о которых идёт речь, сделаны в одном из предприятий бывшего франчайзи McDonald's, чьи рестораны расположены на вокзалах и в аэропортах. Сегодня эта компания не имеет никакого отношения не только к сети "Вкусно - и точка", но также к McDonald's: они больше не являются франчайзи корпорации, не присоединились к новой сети и продолжают свою деятельность самостоятельно, со своими стандартами работы, ассортиментом и так далее", - сообщили в пресс-службе.
"Вкусно - и точка" - это сеть предприятий для семейного отдыха, в которых поддерживается атмосфера уюта, в том числе для детей. Именно поэтому в сети не продается и не планируется к продаже алкогольная продукция", - добавили в компании.
Гендиректор сети Олег Пароев в середине июня сообщал журналистам, что сеть ресторанов "Вкусно - и точка" не планирует в ближайшем будущем вводить в меню алкогольную продукцию.
Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который будет управлять ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".
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