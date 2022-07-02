https://ria.ru/20220702/fastfud-1799785057.html

Преемник McDonald's опроверг появление пива в меню ресторанов

Преемник McDonald's опроверг появление пива в меню ресторанов - РИА Новости, 02.07.2022

Преемник McDonald's опроверг появление пива в меню ресторанов

Преемник McDonald's в России "Вкусно - и точка" опровергает появление пива в меню ресторанов и сообщает, что фотографии напитков были сделаны в предприятиях... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T14:22

2022-07-02T14:22

2022-07-02T14:22

общество

олег пароев

россия

mcdonald's corporation

"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Преемник McDonald's в России "Вкусно - и точка" опровергает появление пива в меню ресторанов и сообщает, что фотографии напитков были сделаны в предприятиях бывших франчайзи сети, заявили РИА Новости в пресс-службе сети ресторанов.В интернете в субботу появились фотографии, на которых в одном из российских ресторанах бывшей сети McDonald's было изображено меню с пивом."Фотографии, о которых идёт речь, сделаны в одном из предприятий бывшего франчайзи McDonald's, чьи рестораны расположены на вокзалах и в аэропортах. Сегодня эта компания не имеет никакого отношения не только к сети "Вкусно - и точка", но также к McDonald's: они больше не являются франчайзи корпорации, не присоединились к новой сети и продолжают свою деятельность самостоятельно, со своими стандартами работы, ассортиментом и так далее", - сообщили в пресс-службе."Вкусно - и точка" - это сеть предприятий для семейного отдыха, в которых поддерживается атмосфера уюта, в том числе для детей. Именно поэтому в сети не продается и не планируется к продаже алкогольная продукция", - добавили в компании.Гендиректор сети Олег Пароев в середине июня сообщал журналистам, что сеть ресторанов "Вкусно - и точка" не планирует в ближайшем будущем вводить в меню алкогольную продукцию.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который будет управлять ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".

https://ria.ru/20220629/fastfud-1798932355.html

https://ria.ru/20220627/moskva-1798499195.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, олег пароев, россия, mcdonald's corporation, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)