https://ria.ru/20220702/es-1799840802.html

СМИ: в Германии опасаются, что Украина поменяет внутренний баланс сил в ЕС

СМИ: в Германии опасаются, что Украина поменяет внутренний баланс сил в ЕС - РИА Новости, 02.07.2022

СМИ: в Германии опасаются, что Украина поменяет внутренний баланс сил в ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал пересмотреть основополагающие договоры ЕС на фоне опасений, что членство Украины может поменять внутренний баланс сил в... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T22:35

2022-07-02T22:35

2022-07-02T23:46

в мире

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германия

евросоюз

совет ес

олаф шольц

брюссель

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал пересмотреть основополагающие договоры ЕС на фоне опасений, что членство Украины может поменять внутренний баланс сил в ущерб Берлину, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.Согласно дипломатическому источнику, канцлер поднял этот вопрос на последней встрече с европейскими коллегами в Брюсселе и призвал изменить договоры до того, как Украина присоединится к ЕС.Газета напоминает, что в соответствии с нынешней системой голосования, при которой учитывается количество голосующих стран и численность их населения, Киев получит девять процентов голосов в Совете ЕС. Если Украина и Польша объединят голоса, они станут "могущественнее" ФРГ, присоединение к польско-украинскому тандему стран Центральной и Восточной Европы приведет к образованию большинства, которое будет "сильнее" Франции и Германии.По информации от собеседников СМИ, Португалия также сомневается, что Украину следует принять в ЕС из-за состояния ее экономики. Ожидается, что в случае вступления в Евросоюз украинская экономика окажется самой слабой, тогда Лиссабону впервые придется стать чистым донором в бюджет ЕС. Та же судьба ожидает Чехию.Согласно изданию, Киев все же заверил европейские страны, что не будет намеренно пытаться создать силовой блок внутри ЕС.В прошлую пятницу главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Присутствующие также заявили о готовности присвоить Грузии статус кандидата после выполнения ряда условий.Получение такого статуса — лишь первый шаг пути к вступлению в Евросоюз. Турции его предоставили в 1999 году, Северной Македонии — в 2005-м, Черногории — в 2010-м, а Сербии — в 2012-м. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20220630/evrosoyuz-1799259981.html

https://ria.ru/20220629/germaniya-1798939748.html

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в мире, украина, германия, евросоюз, совет ес, олаф шольц, брюссель