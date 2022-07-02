Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Германии опасаются, что Украина поменяет внутренний баланс сил в ЕС - РИА Новости, 02.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220702/es-1799840802.html
СМИ: в Германии опасаются, что Украина поменяет внутренний баланс сил в ЕС
СМИ: в Германии опасаются, что Украина поменяет внутренний баланс сил в ЕС - РИА Новости, 02.07.2022
СМИ: в Германии опасаются, что Украина поменяет внутренний баланс сил в ЕС
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал пересмотреть основополагающие договоры ЕС на фоне опасений, что членство Украины может поменять внутренний баланс сил в... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T22:35
2022-07-02T23:46
в мире
украина
германия
евросоюз
совет ес
олаф шольц
брюссель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615777_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_4db0f2df488eca74f37c9118154fd54f.jpg
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал пересмотреть основополагающие договоры ЕС на фоне опасений, что членство Украины может поменять внутренний баланс сил в ущерб Берлину, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.Согласно дипломатическому источнику, канцлер поднял этот вопрос на последней встрече с европейскими коллегами в Брюсселе и призвал изменить договоры до того, как Украина присоединится к ЕС.Газета напоминает, что в соответствии с нынешней системой голосования, при которой учитывается количество голосующих стран и численность их населения, Киев получит девять процентов голосов в Совете ЕС. Если Украина и Польша объединят голоса, они станут "могущественнее" ФРГ, присоединение к польско-украинскому тандему стран Центральной и Восточной Европы приведет к образованию большинства, которое будет "сильнее" Франции и Германии.По информации от собеседников СМИ, Португалия также сомневается, что Украину следует принять в ЕС из-за состояния ее экономики. Ожидается, что в случае вступления в Евросоюз украинская экономика окажется самой слабой, тогда Лиссабону впервые придется стать чистым донором в бюджет ЕС. Та же судьба ожидает Чехию.Согласно изданию, Киев все же заверил европейские страны, что не будет намеренно пытаться создать силовой блок внутри ЕС.В прошлую пятницу главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Присутствующие также заявили о готовности присвоить Грузии статус кандидата после выполнения ряда условий.Получение такого статуса — лишь первый шаг пути к вступлению в Евросоюз. Турции его предоставили в 1999 году, Северной Македонии — в 2005-м, Черногории — в 2010-м, а Сербии — в 2012-м. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20220630/evrosoyuz-1799259981.html
https://ria.ru/20220629/germaniya-1798939748.html
украина
германия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615777_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_4ba32cc773cd2fc92af2795c74d17480.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, евросоюз, совет ес, олаф шольц, брюссель
22:35 02.07.2022 (обновлено: 23:46 02.07.2022)
 
СМИ: в Германии опасаются, что Украина поменяет внутренний баланс сил в ЕС

Telegraph: канцлер ФРГ Шольц призвал пересмотреть договоры ЕС до присоединения Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаг Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал пересмотреть основополагающие договоры ЕС на фоне опасений, что членство Украины может поменять внутренний баланс сил в ущерб Берлину, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.

"Шольц хочет, чтобы система голосования была изменена, чтобы гарантировать невозможность формирования силовых блоков стран ЕС с целью обеспечения дополнительных средств от своих богатых западных союзников", — говорится в материале издания. Шольц, отмечает газета, также хочет избавиться от права вето.

Согласно дипломатическому источнику, канцлер поднял этот вопрос на последней встрече с европейскими коллегами в Брюсселе и призвал изменить договоры до того, как Украина присоединится к ЕС.
Газета напоминает, что в соответствии с нынешней системой голосования, при которой учитывается количество голосующих стран и численность их населения, Киев получит девять процентов голосов в Совете ЕС. Если Украина и Польша объединят голоса, они станут "могущественнее" ФРГ, присоединение к польско-украинскому тандему стран Центральной и Восточной Европы приведет к образованию большинства, которое будет "сильнее" Франции и Германии.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 13:51
Медведев назвал присвоение Украине статуса кандидата в ЕС опереточным
По информации от собеседников СМИ, Португалия также сомневается, что Украину следует принять в ЕС из-за состояния ее экономики. Ожидается, что в случае вступления в Евросоюз украинская экономика окажется самой слабой, тогда Лиссабону впервые придется стать чистым донором в бюджет ЕС. Та же судьба ожидает Чехию.
Согласно изданию, Киев все же заверил европейские страны, что не будет намеренно пытаться создать силовой блок внутри ЕС.
В прошлую пятницу главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Присутствующие также заявили о готовности присвоить Грузии статус кандидата после выполнения ряда условий.
Получение такого статуса — лишь первый шаг пути к вступлению в Евросоюз. Турции его предоставили в 1999 году, Северной Македонии — в 2005-м, Черногории — в 2010-м, а Сербии — в 2012-м. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в рамках саммита G7 - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 11:28
Немецкие СМИ возмутил смех Шольца в ответ на вопрос о гарантиях Украине
 
В миреУкраинаГерманияЕвросоюзСовет ЕСОлаф ШольцБрюссель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала