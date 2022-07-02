22:35 02.07.2022 (обновлено: 23:46 02.07.2022)
СМИ: в Германии опасаются, что Украина поменяет внутренний баланс сил в ЕС
Telegraph: канцлер ФРГ Шольц призвал пересмотреть договоры ЕС до присоединения Украины
Флаг Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал пересмотреть основополагающие договоры ЕС на фоне опасений, что членство Украины может поменять внутренний баланс сил в ущерб Берлину, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
"Шольц хочет, чтобы система голосования была изменена, чтобы гарантировать невозможность формирования силовых блоков стран ЕС с целью обеспечения дополнительных средств от своих богатых западных союзников", — говорится в материале издания. Шольц, отмечает газета, также хочет избавиться от права вето.
Газета напоминает, что в соответствии с нынешней системой голосования, при которой учитывается количество голосующих стран и численность их населения, Киев получит девять процентов голосов в Совете ЕС. Если Украина и Польша объединят голоса, они станут "могущественнее" ФРГ, присоединение к польско-украинскому тандему стран Центральной и Восточной Европы приведет к образованию большинства, которое будет "сильнее" Франции и Германии.
По информации от собеседников СМИ, Португалия также сомневается, что Украину следует принять в ЕС из-за состояния ее экономики. Ожидается, что в случае вступления в Евросоюз украинская экономика окажется самой слабой, тогда Лиссабону впервые придется стать чистым донором в бюджет ЕС. Та же судьба ожидает Чехию.
Согласно изданию, Киев все же заверил европейские страны, что не будет намеренно пытаться создать силовой блок внутри ЕС.
Получение такого статуса — лишь первый шаг пути к вступлению в Евросоюз. Турции его предоставили в 1999 году, Северной Македонии — в 2005-м, Черногории — в 2010-м, а Сербии — в 2012-м. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.