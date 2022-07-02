Рейтинг@Mail.ru
От бунтарки до стильной дамы: певице Елке – 40 - РИА Новости, 02.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220702/elka-1798787431.html
От бунтарки до стильной дамы: певице Елке – 40
От бунтарки до стильной дамы: певице Елке – 40 - РИА Новости, 02.07.2022
От бунтарки до стильной дамы: певице Елке – 40
Сегодня Елка отмечает день рождения – певице исполнилось 40 лет. Как девочка-бунтарь покоряла музыкальный Олимп, откуда взяла псевдоним и чем запомнилась... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T10:07
2022-07-02T10:07
шоубиз
знаменитости
елка (елизавета иванцив)
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798800304_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_6eb0f48f376105e5cbb36c86c5ac4323.jpg
МОСКВА, 2 июля — РИА Новости. Сегодня Елка отмечает день рождения – певице исполнилось 40 лет. Как девочка-бунтарь покоряла музыкальный Олимп, откуда взяла псевдоним и чем запомнилась поклонникам – в фотоленте РИА Новости.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798800304_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_4e928b98d4599371b012a64ed39509a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, фото, елка (елизавета иванцив), шоу-бизнес
10:07 02.07.2022
 
От бунтарки до стильной дамы: певице Елке – 40

Певице Елке исполнилось 40 лет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июля — РИА Новости. Сегодня Елка отмечает день рождения – певице исполнилось 40 лет. Как девочка-бунтарь покоряла музыкальный Олимп, откуда взяла псевдоним и чем запомнилась поклонникам – в фотоленте РИА Новости.
© Фото : сайт певицы Елки

Настоящее имя Елки – Елизавета Иванцив. Она родилась в Ужгороде в творческой семье: папа и мама – музыканты, а бабушка с дедушкой пели в народном хоре.

Певица Елка
1 из 10

Настоящее имя Елки – Елизавета Иванцив. Она родилась в Ужгороде в творческой семье: папа и мама – музыканты, а бабушка с дедушкой пели в народном хоре.

© Фото : сайт певицы Елки
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Артистка вспоминала, что не придумывала себе псевдоним специально. Кто-то из друзей в школьные времена сказал "Елка" – с тех пор все стали называть ее так.

Музыкальный телеканал MUSICBOX вручил премии
2 из 10

Артистка вспоминала, что не придумывала себе псевдоним специально. Кто-то из друзей в школьные времена сказал "Елка" – с тех пор все стали называть ее так.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Певица всегда стремилась проявить себя в творческом ключе – играла в команде КВН, а затем выступала в качестве бэк-вокалистки в группе "B&B".

Певица Ёлка
3 из 10

Певица всегда стремилась проявить себя в творческом ключе – играла в команде КВН, а затем выступала в качестве бэк-вокалистки в группе "B&B".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Первым по-настоящему громким хитом Елки стал трек "Город обмана", записанный в 2004 году. Сегодня среди наиболее любимых фанатами композиций – "Девочка-студентка", "Прованс", "Около тебя" и "На большом воздушном шаре".

Церемония закрытия 27-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр
4 из 10

Первым по-настоящему громким хитом Елки стал трек "Город обмана", записанный в 2004 году. Сегодня среди наиболее любимых фанатами композиций – "Девочка-студентка", "Прованс", "Около тебя" и "На большом воздушном шаре".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© Фото : PR НТВ

Артистка была номинирована на множество наград, в частности, на "Золотой Граммофон" и "Премию Муз-ТВ". Она также принимала участие в качестве судьи и наставницы в разных шоу, например, в проекте "Ты супер!".

Певица Елка на съемках конкурса Ты супер!
5 из 10

Артистка была номинирована на множество наград, в частности, на "Золотой Граммофон" и "Премию Муз-ТВ". Она также принимала участие в качестве судьи и наставницы в разных шоу, например, в проекте "Ты супер!".

© Фото : PR НТВ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Музыкальные критики не раз отмечали самобытный голос артистки и необычную манеру пения. Поклонники тоже любят звезду за экспрессивность и запоминающиеся мелодии.

Певица Елка (Елизавета Иванцив) на гала-ужине GQ: 20 лет в России в отеле Метрополь.
6 из 10

Музыкальные критики не раз отмечали самобытный голос артистки и необычную манеру пения. Поклонники тоже любят звезду за экспрессивность и запоминающиеся мелодии.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Елка не боится экспериментировать не только в музыке, но и во внешнем виде: она может выйти на красную дорожку как в ярком образе...

певица елка
7 из 10

Елка не боится экспериментировать не только в музыке, но и во внешнем виде: она может выйти на красную дорожку как в ярком образе...

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

... так и примерить на себя монохромный наряд. Это касается и причесок – наряду с объемными укладками певица часто ходит с прямыми распущенными волосами. Сама артистка признавалась, что постепенно ее стиль переходит от "пацанского" к более спокойному, "взрослому".

Премия ОК! Awards Больше чем звезды
8 из 10

... так и примерить на себя монохромный наряд. Это касается и причесок – наряду с объемными укладками певица часто ходит с прямыми распущенными волосами. Сама артистка признавалась, что постепенно ее стиль переходит от "пацанского" к более спокойному, "взрослому".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Непременные детали ее образа – это сильно подведенные глаза и открытая улыбка. Сама она напоминает, что она живой человек с обширной гаммой эмоций. Но людям непривычно видеть ее без фирменной улыбки.

XVI Церемония вручения премии Золотой граммофон
9 из 10

Непременные детали ее образа – это сильно подведенные глаза и открытая улыбка. Сама она напоминает, что она живой человек с обширной гаммой эмоций. Но людям непривычно видеть ее без фирменной улыбки.

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Самым сложным в своей профессии певица называет частые перелеты.

"Не муки творчества – потому что это прекрасно, это счастье, не долгие репетиции, потому что это кайф невозможный, а перелеты. Вот если бы можно было как-то облегчить дорогу", – признавалась звезда.

XV Юбилейная национальная телевизионная премия МУЗ-ТВ 2017
10 из 10

Самым сложным в своей профессии певица называет частые перелеты.

"Не муки творчества – потому что это прекрасно, это счастье, не долгие репетиции, потому что это кайф невозможный, а перелеты. Вот если бы можно было как-то облегчить дорогу", – признавалась звезда.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
 
ШоубизЗнаменитостиЕлка (Елизавета Иванцив)Шоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала