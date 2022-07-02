От бунтарки до стильной дамы: певице Елке – 40

Певице Елке исполнилось 40 лет
Настоящее имя Елки – Елизавета Иванцив. Она родилась в Ужгороде в творческой семье: папа и мама – музыканты, а бабушка с дедушкой пели в народном хоре.
Настоящее имя Елки – Елизавета Иванцив. Она родилась в Ужгороде в творческой семье: папа и мама – музыканты, а бабушка с дедушкой пели в народном хоре.
Артистка вспоминала, что не придумывала себе псевдоним специально. Кто-то из друзей в школьные времена сказал "Елка" – с тех пор все стали называть ее так.
Артистка вспоминала, что не придумывала себе псевдоним специально. Кто-то из друзей в школьные времена сказал "Елка" – с тех пор все стали называть ее так.
Певица всегда стремилась проявить себя в творческом ключе – играла в команде КВН, а затем выступала в качестве бэк-вокалистки в группе "B&B".
Певица всегда стремилась проявить себя в творческом ключе – играла в команде КВН, а затем выступала в качестве бэк-вокалистки в группе "B&B".
Первым по-настоящему громким хитом Елки стал трек "Город обмана", записанный в 2004 году. Сегодня среди наиболее любимых фанатами композиций – "Девочка-студентка", "Прованс", "Около тебя" и "На большом воздушном шаре".
Первым по-настоящему громким хитом Елки стал трек "Город обмана", записанный в 2004 году. Сегодня среди наиболее любимых фанатами композиций – "Девочка-студентка", "Прованс", "Около тебя" и "На большом воздушном шаре".
Артистка была номинирована на множество наград, в частности, на "Золотой Граммофон" и "Премию Муз-ТВ". Она также принимала участие в качестве судьи и наставницы в разных шоу, например, в проекте "Ты супер!".
Артистка была номинирована на множество наград, в частности, на "Золотой Граммофон" и "Премию Муз-ТВ". Она также принимала участие в качестве судьи и наставницы в разных шоу, например, в проекте "Ты супер!".
Музыкальные критики не раз отмечали самобытный голос артистки и необычную манеру пения. Поклонники тоже любят звезду за экспрессивность и запоминающиеся мелодии.
Музыкальные критики не раз отмечали самобытный голос артистки и необычную манеру пения. Поклонники тоже любят звезду за экспрессивность и запоминающиеся мелодии.
Елка не боится экспериментировать не только в музыке, но и во внешнем виде: она может выйти на красную дорожку как в ярком образе...
Елка не боится экспериментировать не только в музыке, но и во внешнем виде: она может выйти на красную дорожку как в ярком образе...
... так и примерить на себя монохромный наряд. Это касается и причесок – наряду с объемными укладками певица часто ходит с прямыми распущенными волосами. Сама артистка признавалась, что постепенно ее стиль переходит от "пацанского" к более спокойному, "взрослому".
... так и примерить на себя монохромный наряд. Это касается и причесок – наряду с объемными укладками певица часто ходит с прямыми распущенными волосами. Сама артистка признавалась, что постепенно ее стиль переходит от "пацанского" к более спокойному, "взрослому".
Непременные детали ее образа – это сильно подведенные глаза и открытая улыбка. Сама она напоминает, что она живой человек с обширной гаммой эмоций. Но людям непривычно видеть ее без фирменной улыбки.
Непременные детали ее образа – это сильно подведенные глаза и открытая улыбка. Сама она напоминает, что она живой человек с обширной гаммой эмоций. Но людям непривычно видеть ее без фирменной улыбки.
Самым сложным в своей профессии певица называет частые перелеты.
"Не муки творчества – потому что это прекрасно, это счастье, не долгие репетиции, потому что это кайф невозможный, а перелеты. Вот если бы можно было как-то облегчить дорогу", – признавалась звезда.
Самым сложным в своей профессии певица называет частые перелеты.
"Не муки творчества – потому что это прекрасно, это счастье, не долгие репетиции, потому что это кайф невозможный, а перелеты. Вот если бы можно было как-то облегчить дорогу", – признавалась звезда.