От бунтарки до стильной дамы: певице Елке – 40

... так и примерить на себя монохромный наряд. Это касается и причесок – наряду с объемными укладками певица часто ходит с прямыми распущенными волосами. Сама артистка признавалась, что постепенно ее стиль переходит от "пацанского" к более спокойному, "взрослому".