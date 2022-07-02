https://ria.ru/20220702/dtp-1799804812.html

Под Саратовом машина съехала в водный канал

Под Саратовом машина съехала в водный канал - РИА Новости, 02.07.2022

Под Саратовом машина съехала в водный канал

Легковой автомобиль в субботу съехал в водный канал в Саратовской области, в результате женщина с двумя детьми погибли, мужчина и еще один ребенок... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T17:24

2022-07-02T17:24

2022-07-02T17:43

происшествия

марксовский район

гибдд мвд рф

lada vesta

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САРАТОВ, 2 июл - РИА Новости. Легковой автомобиль в субботу съехал в водный канал в Саратовской области, в результате женщина с двумя детьми погибли, мужчина и еще один ребенок госпитализированы, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД."По предварительным данным, в 17.00 (16.00 мск) в Марксовском районе произошел съезд с полевой дороги автомобиля Lada Granta в канал с водой. В результате ДТП погибли женщина и двое детей, доставлены в больницу мужчина и ребенок", - сказали в пресс-службе.В ведомстве уточнили, что, предварительно, за рулем автомобиля находился мужчина.По данным пресс-службы, погибла 28-летняя пассажирка автомобиля, трехлетний мальчик и пятилетняя девочка, а спастись удалось 44-летнему водителю и четырехлетней девочке.На фото, опубликованном в Telegram-канале начальника управление безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрия Юрина, запечатлено, что автомобиль c госномером 198-го региона (Санкт-Петербург) достали из воды, он стоит возле оросительного канала. Также на фото видно, что на месте ДТП идет дождь.На месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства уточняются.Ранее главк МЧС по региону предупреждал о том, что в пятницу, а также ночью и днем в субботу в отдельных районах Саратовской области пройдут сильные дожди с градом, при грозах ожидается шквалистое усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду.

https://ria.ru/20220629/dtp-1798897646.html

https://ria.ru/20220630/dtp-1799161705.html

марксовский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, марксовский район, гибдд мвд рф, lada vesta