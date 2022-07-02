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Под Саратовом машина съехала в водный канал - РИА Новости, 02.07.2022
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Под Саратовом машина съехала в водный канал
Под Саратовом машина съехала в водный канал - РИА Новости, 02.07.2022
Под Саратовом машина съехала в водный канал
Легковой автомобиль в субботу съехал в водный канал в Саратовской области, в результате женщина с двумя детьми погибли, мужчина и еще один ребенок... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T17:24
2022-07-02T17:43
происшествия
марксовский район
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САРАТОВ, 2 июл - РИА Новости. Легковой автомобиль в субботу съехал в водный канал в Саратовской области, в результате женщина с двумя детьми погибли, мужчина и еще один ребенок госпитализированы, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД."По предварительным данным, в 17.00 (16.00 мск) в Марксовском районе произошел съезд с полевой дороги автомобиля Lada Granta в канал с водой. В результате ДТП погибли женщина и двое детей, доставлены в больницу мужчина и ребенок", - сказали в пресс-службе.В ведомстве уточнили, что, предварительно, за рулем автомобиля находился мужчина.По данным пресс-службы, погибла 28-летняя пассажирка автомобиля, трехлетний мальчик и пятилетняя девочка, а спастись удалось 44-летнему водителю и четырехлетней девочке.На фото, опубликованном в Telegram-канале начальника управление безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрия Юрина, запечатлено, что автомобиль c госномером 198-го региона (Санкт-Петербург) достали из воды, он стоит возле оросительного канала. Также на фото видно, что на месте ДТП идет дождь.На месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства уточняются.Ранее главк МЧС по региону предупреждал о том, что в пятницу, а также ночью и днем в субботу в отдельных районах Саратовской области пройдут сильные дожди с градом, при грозах ожидается шквалистое усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду.
https://ria.ru/20220629/dtp-1798897646.html
https://ria.ru/20220630/dtp-1799161705.html
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происшествия, марксовский район, гибдд мвд рф, lada vesta
17:24 02.07.2022 (обновлено: 17:43 02.07.2022)
 
Под Саратовом машина съехала в водный канал

Под Саратовом машина съехала в водный канал, погибли женщина и двое детей

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 2 июл - РИА Новости. Легковой автомобиль в субботу съехал в водный канал в Саратовской области, в результате женщина с двумя детьми погибли, мужчина и еще один ребенок госпитализированы, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
"По предварительным данным, в 17.00 (16.00 мск) в Марксовском районе произошел съезд с полевой дороги автомобиля Lada Granta в канал с водой. В результате ДТП погибли женщина и двое детей, доставлены в больницу мужчина и ребенок", - сказали в пресс-службе.
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В ведомстве уточнили, что, предварительно, за рулем автомобиля находился мужчина.
По данным пресс-службы, погибла 28-летняя пассажирка автомобиля, трехлетний мальчик и пятилетняя девочка, а спастись удалось 44-летнему водителю и четырехлетней девочке.
На фото, опубликованном в Telegram-канале начальника управление безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрия Юрина, запечатлено, что автомобиль c госномером 198-го региона (Санкт-Петербург) достали из воды, он стоит возле оросительного канала. Также на фото видно, что на месте ДТП идет дождь.
На месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства уточняются.
Ранее главк МЧС по региону предупреждал о том, что в пятницу, а также ночью и днем в субботу в отдельных районах Саратовской области пройдут сильные дожди с градом, при грозах ожидается шквалистое усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду.
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ПроисшествияМарксовский районГИБДД МВД РФLada Vesta
 
 
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