https://ria.ru/20220702/drony-1799825230.html

Израиль сообщил о перехвате трех "вражеских" дронов над Средиземным морем

Израиль сообщил о перехвате трех "вражеских" дронов над Средиземным морем - РИА Новости, 02.07.2022

Израиль сообщил о перехвате трех "вражеских" дронов над Средиземным морем

Армия Израиля сообщила о перехвате трех "вражеских дронов" над Cредиземным морем, БПЛА были перехвачены с кораблей ВМФ. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T20:35

2022-07-02T20:35

2022-07-02T21:43

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армия обороны израиля

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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июл - РИА Новости. Армия Израиля сообщила о перехвате трех "вражеских дронов" над Cредиземным морем, БПЛА были перехвачены с кораблей ВМФ."Перехвачены три вражеских беспилотных летательных аппарата, приближающихся к воздушному пространству Израиля в израильских экономических водах. Перехват был совершен с ракетных кораблей ВМФ", - говорится в сообщении военных. Отмечается, что системы наблюдения обнаружили БПЛА на ранней стадии и перехвачены в наиболее "подходящей оперативной точке".Предварительное расследование показывает, что дроны не представляли реальной угрозы на протяжении всего полета, отмечают военные.Стало известно, что БПЛА были запущены с ливанской территории и принадлежали группировке "Хезболлах". Дроны направлялись в сторону израильского месторождения природного газа "Кариш". Два БПЛА были перехвачены с ракетных кораблей, охраняющих израильскую акваторию, и это стало первым перехватом, осуществленных с ракетных корветов, поступивших на вооружение ЦАХАЛ в последние два года. Один из дронов был сбит истребителем F16.

https://ria.ru/20220702/siriya-1799743336.html

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в мире, израиль, армия обороны израиля