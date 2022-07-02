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Израиль сообщил о перехвате трех "вражеских" дронов над Средиземным морем - РИА Новости, 02.07.2022
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Израиль сообщил о перехвате трех "вражеских" дронов над Средиземным морем
Израиль сообщил о перехвате трех "вражеских" дронов над Средиземным морем - РИА Новости, 02.07.2022
Израиль сообщил о перехвате трех "вражеских" дронов над Средиземным морем
Армия Израиля сообщила о перехвате трех "вражеских дронов" над Cредиземным морем, БПЛА были перехвачены с кораблей ВМФ. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T20:35
2022-07-02T21:43
в мире
израиль
армия обороны израиля
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июл - РИА Новости. Армия Израиля сообщила о перехвате трех "вражеских дронов" над Cредиземным морем, БПЛА были перехвачены с кораблей ВМФ."Перехвачены три вражеских беспилотных летательных аппарата, приближающихся к воздушному пространству Израиля в израильских экономических водах. Перехват был совершен с ракетных кораблей ВМФ", - говорится в сообщении военных. Отмечается, что системы наблюдения обнаружили БПЛА на ранней стадии и перехвачены в наиболее "подходящей оперативной точке".Предварительное расследование показывает, что дроны не представляли реальной угрозы на протяжении всего полета, отмечают военные.Стало известно, что БПЛА были запущены с ливанской территории и принадлежали группировке "Хезболлах". Дроны направлялись в сторону израильского месторождения природного газа "Кариш". Два БПЛА были перехвачены с ракетных кораблей, охраняющих израильскую акваторию, и это стало первым перехватом, осуществленных с ракетных корветов, поступивших на вооружение ЦАХАЛ в последние два года. Один из дронов был сбит истребителем F16.
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в мире, израиль, армия обороны израиля
20:35 02.07.2022 (обновлено: 21:43 02.07.2022)
 
Израиль сообщил о перехвате трех "вражеских" дронов над Средиземным морем

Армия Израиля сообщила о перехвате трех "вражеских" дронов над Средиземным морем

© AP Photo / Majdi MohammedИзраильские военнослужащие
Израильские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© AP Photo / Majdi Mohammed
Израильские военнослужащие. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июл - РИА Новости. Армия Израиля сообщила о перехвате трех "вражеских дронов" над Cредиземным морем, БПЛА были перехвачены с кораблей ВМФ.
"Перехвачены три вражеских беспилотных летательных аппарата, приближающихся к воздушному пространству Израиля в израильских экономических водах. Перехват был совершен с ракетных кораблей ВМФ", - говорится в сообщении военных. Отмечается, что системы наблюдения обнаружили БПЛА на ранней стадии и перехвачены в наиболее "подходящей оперативной точке".
Предварительное расследование показывает, что дроны не представляли реальной угрозы на протяжении всего полета, отмечают военные.
Стало известно, что БПЛА были запущены с ливанской территории и принадлежали группировке "Хезболлах". Дроны направлялись в сторону израильского месторождения природного газа "Кариш". Два БПЛА были перехвачены с ракетных кораблей, охраняющих израильскую акваторию, и это стало первым перехватом, осуществленных с ракетных корветов, поступивших на вооружение ЦАХАЛ в последние два года. Один из дронов был сбит истребителем F16.
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В миреИзраильАрмия обороны Израиля
 
 
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