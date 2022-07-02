https://ria.ru/20220702/dopros-1799838888.html

Следователи допросили жителей Красного Луча, пострадавших при обстреле

Следователи допросили жителей Красного Луча, пострадавших при обстреле - РИА Новости, 02.07.2022

Следователи допросили жителей Красного Луча, пострадавших при обстреле

Следователи СК РФ допросили жителей города Красный Луч в Луганской Народной Республике, ставших жертвами обстрела со стороны украинских войск, одной из... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T22:18

2022-07-02T22:18

2022-07-02T23:59

специальная военная операция на украине

происшествия

красный луч

россия

луганская народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

украина

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КРАСНЫЙ ЛУЧ (ЛНР), 2 июл - РИА Новости. Следователи СК РФ допросили жителей города Красный Луч в Луганской Народной Республике, ставших жертвами обстрела со стороны украинских войск, одной из свидетельниц стала четырехлетняя девочка Арина.Как сообщала Генпрокуратура ЛНР, 16 июня украинские националисты обстреляли Красный Луч из оперативно-тактического комплекса "Точка-У". В результате погибли трое местных жителей, включая детей 2005 и 2010 годов рождения, повреждены 58 жилых домов, объекты инфраструктуры и социальные учреждения."Был бабах. Много бахов", - рассказала корреспонденту РИА Новости четырехлетняя Арина.Для общения со следователями СК РФ девочка пришла с мамой и бабушкой. Хоть и в протокол занесут показания только совершеннолетних, у Арины тоже имеется много недетских впечатлений."Все чёрное было. Балкон стал чёрным, холодильник сгорел, ванна моя розовая сгорела. А в крыше дырка была круглая", - показывает Арина пальчиками, какую дыру в кровле пробил осколок, после чего в доме начался пожар.Дом Арины сильно пострадал, сейчас она с семьей живет у знакомых."Дочка сильно напугана, пугается каждого громкого звука, плачет. Можно сказать, у неё психологическая травма", - рассказала ее мама.На сильный испуг жалуются все жители Красного Луча, особенно района, куда упала ракета."За психологической помощью не обращались, но успокоительные все пьём", - рассказала следователям одна из потерпевших.Следователи СК РФ тщательно зафиксировали материальный и моральный ущерб, понесённый местными жителями в результате обстрела. Со временем это может стать основой для исков к Киеву с требованием мирных жителей о возмещении ущерба.

https://ria.ru/20220628/donbass-1798667062.html

https://ria.ru/20220621/sk-1796940177.html

красный луч

россия

луганская народная республика

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, красный луч, россия, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, украина, вооруженные силы украины