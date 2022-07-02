https://ria.ru/20220702/dopros-1799838888.html
Следователи допросили жителей Красного Луча, пострадавших при обстреле
Следователи допросили жителей Красного Луча, пострадавших при обстреле - РИА Новости, 02.07.2022
Следователи допросили жителей Красного Луча, пострадавших при обстреле
Следователи СК РФ допросили жителей города Красный Луч в Луганской Народной Республике, ставших жертвами обстрела со стороны украинских войск, одной из... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T22:18
2022-07-02T22:18
2022-07-02T23:59
специальная военная операция на украине
происшествия
красный луч
россия
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
украина
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КРАСНЫЙ ЛУЧ (ЛНР), 2 июл - РИА Новости. Следователи СК РФ допросили жителей города Красный Луч в Луганской Народной Республике, ставших жертвами обстрела со стороны украинских войск, одной из свидетельниц стала четырехлетняя девочка Арина.Как сообщала Генпрокуратура ЛНР, 16 июня украинские националисты обстреляли Красный Луч из оперативно-тактического комплекса "Точка-У". В результате погибли трое местных жителей, включая детей 2005 и 2010 годов рождения, повреждены 58 жилых домов, объекты инфраструктуры и социальные учреждения."Был бабах. Много бахов", - рассказала корреспонденту РИА Новости четырехлетняя Арина.Для общения со следователями СК РФ девочка пришла с мамой и бабушкой. Хоть и в протокол занесут показания только совершеннолетних, у Арины тоже имеется много недетских впечатлений."Все чёрное было. Балкон стал чёрным, холодильник сгорел, ванна моя розовая сгорела. А в крыше дырка была круглая", - показывает Арина пальчиками, какую дыру в кровле пробил осколок, после чего в доме начался пожар.Дом Арины сильно пострадал, сейчас она с семьей живет у знакомых."Дочка сильно напугана, пугается каждого громкого звука, плачет. Можно сказать, у неё психологическая травма", - рассказала ее мама.На сильный испуг жалуются все жители Красного Луча, особенно района, куда упала ракета."За психологической помощью не обращались, но успокоительные все пьём", - рассказала следователям одна из потерпевших.Следователи СК РФ тщательно зафиксировали материальный и моральный ущерб, понесённый местными жителями в результате обстрела. Со временем это может стать основой для исков к Киеву с требованием мирных жителей о возмещении ущерба.
https://ria.ru/20220628/donbass-1798667062.html
https://ria.ru/20220621/sk-1796940177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красный луч, россия, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, украина, вооруженные силы украины
22:18 02.07.2022 (обновлено: 23:59 02.07.2022)
Следователи допросили жителей Красного Луча, пострадавших при обстреле
Следователи СК допросил жителей Красного Луча в ЛНР, пострадавших при обстреле "Точкой-У"
КРАСНЫЙ ЛУЧ (ЛНР), 2 июл - РИА Новости. Следователи СК РФ допросили жителей города Красный Луч в Луганской Народной Республике, ставших жертвами обстрела со стороны украинских войск, одной из свидетельниц стала четырехлетняя девочка Арина.
Как сообщала Генпрокуратура ЛНР
, 16 июня украинские националисты обстреляли Красный Луч
из оперативно-тактического комплекса "Точка-У". В результате погибли трое местных жителей, включая детей 2005 и 2010 годов рождения, повреждены 58 жилых домов, объекты инфраструктуры и социальные учреждения.
"Был бабах. Много бахов", - рассказала корреспонденту РИА Новости четырехлетняя Арина.
Для общения со следователями СК РФ
девочка пришла с мамой и бабушкой. Хоть и в протокол занесут показания только совершеннолетних, у Арины тоже имеется много недетских впечатлений.
"Все чёрное было. Балкон стал чёрным, холодильник сгорел, ванна моя розовая сгорела. А в крыше дырка была круглая", - показывает Арина пальчиками, какую дыру в кровле пробил осколок, после чего в доме начался пожар.
Дом Арины сильно пострадал, сейчас она с семьей живет у знакомых.
"Дочка сильно напугана, пугается каждого громкого звука, плачет. Можно сказать, у неё психологическая травма", - рассказала ее мама.
На сильный испуг жалуются все жители Красного Луча, особенно района, куда упала ракета.
"За психологической помощью не обращались, но успокоительные все пьём", - рассказала следователям одна из потерпевших.
Следователи СК РФ тщательно зафиксировали материальный и моральный ущерб, понесённый местными жителями в результате обстрела. Со временем это может стать основой для исков к Киеву
с требованием мирных жителей о возмещении ущерба.