https://ria.ru/20220702/donetsk-1799793402.html

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 02.07.2022

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T15:49

2022-07-02T15:49

2022-07-02T16:01

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.37 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало об одном обстреле Кировского района Донецка, украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра.

https://ria.ru/20220702/donetsk-1799781649.html

кировский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кировский район, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк