https://ria.ru/20220702/donetsk-1799793402.html
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 02.07.2022
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T15:49
2022-07-02T15:49
2022-07-02T16:01
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.37 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало об одном обстреле Кировского района Донецка, украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра.
https://ria.ru/20220702/donetsk-1799781649.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кировский район, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк
15:49 02.07.2022 (обновлено: 16:01 02.07.2022)
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда