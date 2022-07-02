https://ria.ru/20220702/donbass-1799786285.html

Якутия выделит средства на ремонт школ и зданий в ДНР

Якутия выделит средства на ремонт школ и зданий в ДНР - РИА Новости, 02.07.2022

Якутия выделит средства на ремонт школ и зданий в ДНР

Якутия выделит средства на ремонт школ, зданий и дорог, пострадавших от бомбежек в ДНР, работы завершатся до начала отопительного сезона и учебного года, заявил РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T14:44

2022-07-02T14:44

2022-07-02T14:44

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

общество

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ЯКУТСК, 2 июл – РИА Новости. Якутия выделит средства на ремонт школ, зданий и дорог, пострадавших от бомбежек в ДНР, работы завершатся до начала отопительного сезона и учебного года, заявил глава региона Айсен Николаев в ходе прямого эфира в соцсети.Ранее глава Якутии и глава администрации города Кировское в ДНР подписали соглашение о сотрудничестве. На полях Петербургского международного экономического форума Николаев встретился с главой ДНР. Якутия поможет восстановить социально значимые объекты города Кировское в ДНР.По его словам, во время рабочего визита в Донецкой народной республике обсуждены пути дальнейшего социально-экономического сотрудничества ДНР и Якутии, а также восстановление города Кировское, над которым регион взял шефство в конце мая.Он отметил, что якутяне участвуют в восстановлении города Кировское. Работы планируется завершить до начала отопительного сезона и учебного года.

https://ria.ru/20220616/donbass-1795828509.html

https://ria.ru/20220614/shefstvo-1795148578.html

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, общество