Рейтинг@Mail.ru
Якутия выделит средства на ремонт школ и зданий в ДНР - РИА Новости, 02.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220702/donbass-1799786285.html
Якутия выделит средства на ремонт школ и зданий в ДНР
Якутия выделит средства на ремонт школ и зданий в ДНР - РИА Новости, 02.07.2022
Якутия выделит средства на ремонт школ и зданий в ДНР
Якутия выделит средства на ремонт школ, зданий и дорог, пострадавших от бомбежек в ДНР, работы завершатся до начала отопительного сезона и учебного года, заявил РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T14:44
2022-07-02T14:44
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797348745_0:94:3098:1837_1920x0_80_0_0_7d6d73c2835834e4b834ea7b0a5d33bd.jpg
ЯКУТСК, 2 июл – РИА Новости. Якутия выделит средства на ремонт школ, зданий и дорог, пострадавших от бомбежек в ДНР, работы завершатся до начала отопительного сезона и учебного года, заявил глава региона Айсен Николаев в ходе прямого эфира в соцсети.Ранее глава Якутии и глава администрации города Кировское в ДНР подписали соглашение о сотрудничестве. На полях Петербургского международного экономического форума Николаев встретился с главой ДНР. Якутия поможет восстановить социально значимые объекты города Кировское в ДНР.По его словам, во время рабочего визита в Донецкой народной республике обсуждены пути дальнейшего социально-экономического сотрудничества ДНР и Якутии, а также восстановление города Кировское, над которым регион взял шефство в конце мая.Он отметил, что якутяне участвуют в восстановлении города Кировское. Работы планируется завершить до начала отопительного сезона и учебного года.
https://ria.ru/20220616/donbass-1795828509.html
https://ria.ru/20220614/shefstvo-1795148578.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797348745_369:0:3098:2047_1920x0_80_0_0_6153ff62a9040c096a7bbf0a90d0b60e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, общество
14:44 02.07.2022
 
Якутия выделит средства на ремонт школ и зданий в ДНР

Якутия выделит средства на ремонт школ, зданий и дорог в ДНР, пострадавших от бомбежек

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 2 июл – РИА Новости. Якутия выделит средства на ремонт школ, зданий и дорог, пострадавших от бомбежек в ДНР, работы завершатся до начала отопительного сезона и учебного года, заявил глава региона Айсен Николаев в ходе прямого эфира в соцсети.
Ранее глава Якутии и глава администрации города Кировское в ДНР подписали соглашение о сотрудничестве. На полях Петербургского международного экономического форума Николаев встретился с главой ДНР. Якутия поможет восстановить социально значимые объекты города Кировское в ДНР.
Вид на Тамбов - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 16:28Петербургский международный экономический форум — 2022
Тамбовская область взяла шефство над Новоайдарским районом ЛНР
По его словам, во время рабочего визита в Донецкой народной республике обсуждены пути дальнейшего социально-экономического сотрудничества ДНР и Якутии, а также восстановление города Кировское, над которым регион взял шефство в конце мая.
"Мы окажем определенную помощь в силах нашего бюджета в части ремонта школ, зданий, которые пострадали от бомбежек, разбитых улиц. Будем сотрудничать в области экономики. Нельзя думать, что на Донбассе сейчас ничего нет, на самом деле производство у них за эти восемь лет было налажено очень хорошо, в том числе нужного для республики оборудования для горнодобывающей промышленности. С точки зрения развития и поддержки и культурных и экономических связей у нас есть большие перспективы. Наша группа из специалистов там уже работают", - сказал Николаев.
Он отметил, что якутяне участвуют в восстановлении города Кировское. Работы планируется завершить до начала отопительного сезона и учебного года.
Автомобиль проезжает мимо разрушенного дома в Волновахе - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 11:41Специальная военная операция на Украине
Челябинская область и ЯНАО взяли шефство над Ясиноватой и Волновахой
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала