Якутия выделит средства на ремонт школ и зданий в ДНР
Якутия выделит средства на ремонт школ, зданий и дорог в ДНР, пострадавших от бомбежек
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ЯКУТСК, 2 июл – РИА Новости. Якутия выделит средства на ремонт школ, зданий и дорог, пострадавших от бомбежек в ДНР, работы завершатся до начала отопительного сезона и учебного года, заявил глава региона Айсен Николаев в ходе прямого эфира в соцсети.
Ранее глава Якутии и глава администрации города Кировское в ДНР подписали соглашение о сотрудничестве. На полях Петербургского международного экономического форума Николаев встретился с главой ДНР. Якутия поможет восстановить социально значимые объекты города Кировское в ДНР.
По его словам, во время рабочего визита в Донецкой народной республике обсуждены пути дальнейшего социально-экономического сотрудничества ДНР и Якутии, а также восстановление города Кировское, над которым регион взял шефство в конце мая.
"Мы окажем определенную помощь в силах нашего бюджета в части ремонта школ, зданий, которые пострадали от бомбежек, разбитых улиц. Будем сотрудничать в области экономики. Нельзя думать, что на Донбассе сейчас ничего нет, на самом деле производство у них за эти восемь лет было налажено очень хорошо, в том числе нужного для республики оборудования для горнодобывающей промышленности. С точки зрения развития и поддержки и культурных и экономических связей у нас есть большие перспективы. Наша группа из специалистов там уже работают", - сказал Николаев.
Он отметил, что якутяне участвуют в восстановлении города Кировское. Работы планируется завершить до начала отопительного сезона и учебного года.