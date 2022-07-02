https://ria.ru/20220702/diplomat-1799770609.html
Джабаров призвал давать жесткий ответ на высылку дипломатов
Джабаров призвал давать жесткий ответ на высылку дипломатов - РИА Новости, 02.07.2022
Джабаров призвал давать жесткий ответ на высылку дипломатов
России нужно давать жесткий ответ на высылку российских дипломатов, в противном случае "политическое хамство" в адрес РФ будет продолжаться, считает первый... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T12:28
2022-07-02T12:28
2022-07-02T12:28
элеонора митрофанова
россия
болгария
москва
нато
санкции в отношении россии
александр грушко
в мире
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. России нужно давать жесткий ответ на высылку российских дипломатов, в противном случае "политическое хамство" в адрес РФ будет продолжаться, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Премьер Болгарии в отставке Кирил Петков в конце июня заявил о высылке из страны 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. МИД сообщал, что вербальная нота с именами 70 сотрудников дипмиссии передана послу России Элеоноре Митрофановой. Они должны покинуть Болгарию к концу дня в воскресенье, 3 июля. Митрофанова заявила болгарскому ТВ о возможности разрыва дипотношений из-за массовой высылки дипломатов. Замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что если Болгария не пересмотрит решение, в Москве поставят вопрос о сохранении дипломатического присутствия. Он подчеркнул, что Болгария ответственна за возможные радикальные последствия высылки дипломатов."Похоже, самые наглые выпады против России американцы поручают сделать своим европейским марионеткам: Болгарии, Литве, Латвии, Польше. Расчет простой: шума будет много, но Россия по привычке ограничится дипломатическими протестами", - написал сенатор в своем Telegram-канале.По его словам, высылка 70 сотрудников российского посольства в Болгарии "может переполнить нашу чашу терпения". "И если не дадим жесткий ответ, то завтра и другие страны НАТО продолжат политическое хамство в отношении России", - подчеркнул он. "…Нужно ли вообще поддерживать с этой страной дипотношения?" - добавил Джабаров, комментируя слова посла РФ в Болгарии Митрофановой.
https://ria.ru/20220702/diplomaty-1799739914.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элеонора митрофанова, россия, болгария, москва, нато, санкции в отношении россии, александр грушко, в мире
Джабаров призвал давать жесткий ответ на высылку дипломатов
Сенатор Джабаров призвал давать жесткий ответ на высылку российских дипломатов