https://ria.ru/20220702/diplomat-1799770609.html

Джабаров призвал давать жесткий ответ на высылку дипломатов

Джабаров призвал давать жесткий ответ на высылку дипломатов - РИА Новости, 02.07.2022

Джабаров призвал давать жесткий ответ на высылку дипломатов

России нужно давать жесткий ответ на высылку российских дипломатов, в противном случае "политическое хамство" в адрес РФ будет продолжаться, считает первый... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T12:28

2022-07-02T12:28

2022-07-02T12:28

элеонора митрофанова

россия

болгария

москва

нато

санкции в отношении россии

александр грушко

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783200495_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2a8fe3b95a6779bdfb3655f396e91443.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. России нужно давать жесткий ответ на высылку российских дипломатов, в противном случае "политическое хамство" в адрес РФ будет продолжаться, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Премьер Болгарии в отставке Кирил Петков в конце июня заявил о высылке из страны 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. МИД сообщал, что вербальная нота с именами 70 сотрудников дипмиссии передана послу России Элеоноре Митрофановой. Они должны покинуть Болгарию к концу дня в воскресенье, 3 июля. Митрофанова заявила болгарскому ТВ о возможности разрыва дипотношений из-за массовой высылки дипломатов. Замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что если Болгария не пересмотрит решение, в Москве поставят вопрос о сохранении дипломатического присутствия. Он подчеркнул, что Болгария ответственна за возможные радикальные последствия высылки дипломатов."Похоже, самые наглые выпады против России американцы поручают сделать своим европейским марионеткам: Болгарии, Литве, Латвии, Польше. Расчет простой: шума будет много, но Россия по привычке ограничится дипломатическими протестами", - написал сенатор в своем Telegram-канале.По его словам, высылка 70 сотрудников российского посольства в Болгарии "может переполнить нашу чашу терпения". "И если не дадим жесткий ответ, то завтра и другие страны НАТО продолжат политическое хамство в отношении России", - подчеркнул он. "…Нужно ли вообще поддерживать с этой страной дипотношения?" - добавил Джабаров, комментируя слова посла РФ в Болгарии Митрофановой.

https://ria.ru/20220702/diplomaty-1799739914.html

россия

болгария

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

элеонора митрофанова, россия, болгария, москва, нато, санкции в отношении россии, александр грушко, в мире