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Ученые в Японии нашли самые древние в стране останки динозавра игуанодона - РИА Новости, 02.07.2022
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Ученые в Японии нашли самые древние в стране останки динозавра игуанодона
Ученые в Японии нашли самые древние в стране останки динозавра игуанодона - РИА Новости, 02.07.2022
Ученые в Японии нашли самые древние в стране останки динозавра игуанодона
Ученые музея префектуры Токусима и музея динозавров префектуры Фукуи обнаружили в районе поселка Кацуура в Токусиме самые древние из найденных в Японии кости... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T17:40
2022-07-02T17:42
в мире
япония
токусима (префектура)
европа
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ТОКИО, 2 июл – РИА Новости. Ученые музея префектуры Токусима и музея динозавров префектуры Фукуи обнаружили в районе поселка Кацуура в Токусиме самые древние из найденных в Японии кости ископаемого животного, сообщило агентство Киодо.Ученые обнаружили кости древнего травоядного динозавра игуанодона. Их возраст оценивается в 130 миллионов лет, что делает их самой старой подобной находкой в стране. Кости игуанодона - не редкость в Европе."Открытие, сделанное в Токусиме, показывает, что в ранний меловой период (140-100 миллионов лет назад) этот вид широко распространился до всех уголков Восточной Азии", - приводит агентство слова ведущего научного сотрудника музея динозавров Масатэру Сибаты.Кости были обнаружены в 2021 году. Это фрагменты хвоста длиной в несколько сантиметров, также были обнаружены зубы. Предположительно, размер всего игуанодона составлял 6-7 метров.
https://ria.ru/20220701/dinozavry-1799567361.html
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в мире, япония, токусима (префектура), европа
17:40 02.07.2022 (обновлено: 17:42 02.07.2022)
 
Ученые в Японии нашли самые древние в стране останки динозавра игуанодона

Ученые в Японии нашли останки динозавра игуанодона возрастом в 130 миллионов лет

© Fotolia / KrugloffАрхеологические раскопки
Археологические раскопки - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© Fotolia / Krugloff
Археологические раскопки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 2 июл – РИА Новости. Ученые музея префектуры Токусима и музея динозавров префектуры Фукуи обнаружили в районе поселка Кацуура в Токусиме самые древние из найденных в Японии кости ископаемого животного, сообщило агентство Киодо.
Ученые обнаружили кости древнего травоядного динозавра игуанодона. Их возраст оценивается в 130 миллионов лет, что делает их самой старой подобной находкой в стране. Кости игуанодона - не редкость в Европе.
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"Открытие, сделанное в Токусиме, показывает, что в ранний меловой период (140-100 миллионов лет назад) этот вид широко распространился до всех уголков Восточной Азии", - приводит агентство слова ведущего научного сотрудника музея динозавров Масатэру Сибаты.
Кости были обнаружены в 2021 году. Это фрагменты хвоста длиной в несколько сантиметров, также были обнаружены зубы. Предположительно, размер всего игуанодона составлял 6-7 метров.
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В миреЯпонияТокусима (префектура)Европа
 
 
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