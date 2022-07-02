https://ria.ru/20220702/dinozavr-1799806898.html

Ученые в Японии нашли самые древние в стране останки динозавра игуанодона

Ученые в Японии нашли самые древние в стране останки динозавра игуанодона - РИА Новости, 02.07.2022

Ученые в Японии нашли самые древние в стране останки динозавра игуанодона

Ученые музея префектуры Токусима и музея динозавров префектуры Фукуи обнаружили в районе поселка Кацуура в Токусиме самые древние из найденных в Японии кости... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T17:40

2022-07-02T17:40

2022-07-02T17:42

в мире

япония

токусима (префектура)

европа

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ТОКИО, 2 июл – РИА Новости. Ученые музея префектуры Токусима и музея динозавров префектуры Фукуи обнаружили в районе поселка Кацуура в Токусиме самые древние из найденных в Японии кости ископаемого животного, сообщило агентство Киодо.Ученые обнаружили кости древнего травоядного динозавра игуанодона. Их возраст оценивается в 130 миллионов лет, что делает их самой старой подобной находкой в стране. Кости игуанодона - не редкость в Европе."Открытие, сделанное в Токусиме, показывает, что в ранний меловой период (140-100 миллионов лет назад) этот вид широко распространился до всех уголков Восточной Азии", - приводит агентство слова ведущего научного сотрудника музея динозавров Масатэру Сибаты.Кости были обнаружены в 2021 году. Это фрагменты хвоста длиной в несколько сантиметров, также были обнаружены зубы. Предположительно, размер всего игуанодона составлял 6-7 метров.

https://ria.ru/20220701/dinozavry-1799567361.html

https://ria.ru/20220210/dinozavry-1772146904.html

япония

токусима (префектура)

европа

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, токусима (префектура), европа