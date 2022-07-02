https://ria.ru/20220702/covindex-1799754020.html

Covindex обновил максимум с апреля 2020 года

Covindex обновил максимум с апреля 2020 года - РИА Новости, 02.07.2022

Covindex обновил максимум с апреля 2020 года

Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 20 по 26 июня... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T10:15

2022-07-02T10:15

2022-07-02T10:15

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 20 по 26 июня возобновил рост, прибавив 3 пункта, и достиг 112 пунктов - максимального значения за все время расчета, с апреля 2020 года.Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.На прошлой неделе средний чек вырос по медицинским маскам (на 15%, до 125 рублей), по антисептикам (на 4%, до 338 рублей), по перчаткам (на 2%, до 152 рублей), по лимонам (на 2%, до 44 рублей) и по кусковому мылу (на 1%, до 122 рублей). Снизился он только по гречке (на 2%, до 113 рублей) и по туалетной бумаге (на 1%, до 104 рублей).Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей вырос на 3 пункта и составил 112 пунктов. До этого максимальным значением индекса были 111,3 пункта, зафиксированные на неделе с 28 февраля по 6 марта 2022 года.Повышение прошлой недели совпало с циклом выплаты части заработной платы, что говорит о продолжении привычного ритма расходов потребителей, отмечают аналитики "Платформы ОФД". Высокий средний чек покупки медицинских масок, по их оценке, скорее свидетельствовал о стремлении россиян пополнить их запас на более длительный срок.

https://ria.ru/20220701/omikron-1799466474.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, экономика, россия