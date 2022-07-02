https://ria.ru/20220702/chikago-1799750335.html

При стрельбе в Чикаго ранены не менее четырех человек

При стрельбе в Чикаго ранены не менее четырех человек - РИА Новости, 02.07.2022

При стрельбе в Чикаго ранены не менее четырех человек

Не менее четырех человек ранены в результате стрельбы в городе Чикаго в американском штате Иллинойс, сообщает телеканал NBC Chicago со ссылкой на полицию. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T09:36

2022-07-02T09:36

2022-07-02T09:36

в мире

чикаго

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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Не менее четырех человек ранены в результате стрельбы в городе Чикаго в американском штате Иллинойс, сообщает телеканал NBC Chicago со ссылкой на полицию."Полиция проводит расследование... четыре человека были ранены в результате стрельбы, произошедшей в пятницу поздно вечером в районе Гарфилд-парк", - передает телеканал.По данным полиции, нападавший был мужчина. Пока полиции не удалось его задержать.

https://ria.ru/20220701/strelba-1799451285.html

чикаго

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, чикаго