https://ria.ru/20220702/chikago-1799750335.html
При стрельбе в Чикаго ранены не менее четырех человек
При стрельбе в Чикаго ранены не менее четырех человек - РИА Новости, 02.07.2022
При стрельбе в Чикаго ранены не менее четырех человек
Не менее четырех человек ранены в результате стрельбы в городе Чикаго в американском штате Иллинойс, сообщает телеканал NBC Chicago со ссылкой на полицию. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T09:36
2022-07-02T09:36
2022-07-02T09:36
в мире
чикаго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146652/41/1466524139_0:19:3001:1707_1920x0_80_0_0_a79959caf76e4d58c939455d177e056f.jpg
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Не менее четырех человек ранены в результате стрельбы в городе Чикаго в американском штате Иллинойс, сообщает телеканал NBC Chicago со ссылкой на полицию."Полиция проводит расследование... четыре человека были ранены в результате стрельбы, произошедшей в пятницу поздно вечером в районе Гарфилд-парк", - передает телеканал.По данным полиции, нападавший был мужчина. Пока полиции не удалось его задержать.
https://ria.ru/20220701/strelba-1799451285.html
чикаго
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146652/41/1466524139_153:0:2814:1996_1920x0_80_0_0_4252d82613e5e927a0d3b86be4884e2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чикаго
При стрельбе в Чикаго ранены не менее четырех человек
В Чикаго мужчина открыл стрельбу, четыре человека ранены