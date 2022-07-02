Рейтинг@Mail.ru
При стрельбе в Чикаго ранены не менее четырех человек - РИА Новости, 02.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220702/chikago-1799750335.html
При стрельбе в Чикаго ранены не менее четырех человек
При стрельбе в Чикаго ранены не менее четырех человек - РИА Новости, 02.07.2022
При стрельбе в Чикаго ранены не менее четырех человек
Не менее четырех человек ранены в результате стрельбы в городе Чикаго в американском штате Иллинойс, сообщает телеканал NBC Chicago со ссылкой на полицию. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T09:36
2022-07-02T09:36
в мире
чикаго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146652/41/1466524139_0:19:3001:1707_1920x0_80_0_0_a79959caf76e4d58c939455d177e056f.jpg
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Не менее четырех человек ранены в результате стрельбы в городе Чикаго в американском штате Иллинойс, сообщает телеканал NBC Chicago со ссылкой на полицию."Полиция проводит расследование... четыре человека были ранены в результате стрельбы, произошедшей в пятницу поздно вечером в районе Гарфилд-парк", - передает телеканал.По данным полиции, нападавший был мужчина. Пока полиции не удалось его задержать.
https://ria.ru/20220701/strelba-1799451285.html
чикаго
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146652/41/1466524139_153:0:2814:1996_1920x0_80_0_0_4252d82613e5e927a0d3b86be4884e2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чикаго
09:36 02.07.2022
 
При стрельбе в Чикаго ранены не менее четырех человек

В Чикаго мужчина открыл стрельбу, четыре человека ранены

© Fotolia / EugeneFАмериканский полицейский
Американский полицейский - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© Fotolia / EugeneF
Американский полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Не менее четырех человек ранены в результате стрельбы в городе Чикаго в американском штате Иллинойс, сообщает телеканал NBC Chicago со ссылкой на полицию.
"Полиция проводит расследование... четыре человека были ранены в результате стрельбы, произошедшей в пятницу поздно вечером в районе Гарфилд-парк", - передает телеканал.
По данным полиции, нападавший был мужчина. Пока полиции не удалось его задержать.
Автомобиль полиции в США - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
Вчера, 03:31
После стрельбы в Нью-Джерси госпитализировали девять человек
 
В миреЧикаго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала