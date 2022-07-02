https://ria.ru/20220702/brechalov-1799758112.html

Бречалов подал документы о выдвижении на пост главы Удмуртии

Бречалов подал документы о выдвижении на пост главы Удмуртии - РИА Новости, 02.07.2022

Бречалов подал документы о выдвижении на пост главы Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов подал документы о выдвижении на выборы руководителя региона, сообщили в его пресс-службе. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T10:55

2022-07-02T10:55

2022-07-02T10:55

александр бречалов

политика

единая россия

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 2 июл - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов подал документы о выдвижении на выборы руководителя региона, сообщили в его пресс-службе."Бречалов подал в избирательную комиссию Удмуртии документы о выдвижении его партией "Единая Россия" в качестве кандидата на главу республики на предстоящих выборах. Рабочая группа по приему и проверке документов, представляемых кандидатами в избирательную комиссию, приняла пакет документов",- говорится в сообщении.Отмечается, что в течение последующих дней Бречалов получит разрешение на открытие избирательного счета. После этого начнется сбор подписей депутатов представительных органов муниципальных образований."Кандидатура Александра Бречалова была выдвинута на региональной конференции партии "Единая Россия". В своём выступлении секретарь реготделения партии подчеркнул, что приоритетными направлениями в развитии региона являются поддержка села, создание инфраструктуры для активной жизни, экология", - добавили в пресс-службе.Александр Бречалов руководит Удмуртией с 2017 года.По данным избиркома региона, выборы главы Удмуртии и депутатов госсовета региона пройдут в сентябре 2022 года в трехдневном формате, с 9 по 11 сентября.

https://ria.ru/20220615/remont-1795473294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр бречалов, политика, единая россия, удмуртская республика (удмуртия)