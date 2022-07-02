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Бречалов подал документы о выдвижении на пост главы Удмуртии - РИА Новости, 02.07.2022
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Бречалов подал документы о выдвижении на пост главы Удмуртии
Бречалов подал документы о выдвижении на пост главы Удмуртии - РИА Новости, 02.07.2022
Бречалов подал документы о выдвижении на пост главы Удмуртии
Глава Удмуртии Александр Бречалов подал документы о выдвижении на выборы руководителя региона, сообщили в его пресс-службе. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T10:55
2022-07-02T10:55
александр бречалов
политика
единая россия
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 2 июл - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов подал документы о выдвижении на выборы руководителя региона, сообщили в его пресс-службе."Бречалов подал в избирательную комиссию Удмуртии документы о выдвижении его партией "Единая Россия" в качестве кандидата на главу республики на предстоящих выборах. Рабочая группа по приему и проверке документов, представляемых кандидатами в избирательную комиссию, приняла пакет документов",- говорится в сообщении.Отмечается, что в течение последующих дней Бречалов получит разрешение на открытие избирательного счета. После этого начнется сбор подписей депутатов представительных органов муниципальных образований."Кандидатура Александра Бречалова была выдвинута на региональной конференции партии "Единая Россия". В своём выступлении секретарь реготделения партии подчеркнул, что приоритетными направлениями в развитии региона являются поддержка села, создание инфраструктуры для активной жизни, экология", - добавили в пресс-службе.Александр Бречалов руководит Удмуртией с 2017 года.По данным избиркома региона, выборы главы Удмуртии и депутатов госсовета региона пройдут в сентябре 2022 года в трехдневном формате, с 9 по 11 сентября.
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александр бречалов, политика, единая россия, удмуртская республика (удмуртия)
10:55 02.07.2022
 
Бречалов подал документы о выдвижении на пост главы Удмуртии

Бречалов подал документы о выдвижении от "Единой России" на выборы главы Удмуртии

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Архивное фото
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УФА, 2 июл - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов подал документы о выдвижении на выборы руководителя региона, сообщили в его пресс-службе.
"Бречалов подал в избирательную комиссию Удмуртии документы о выдвижении его партией "Единая Россия" в качестве кандидата на главу республики на предстоящих выборах. Рабочая группа по приему и проверке документов, представляемых кандидатами в избирательную комиссию, приняла пакет документов",- говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение последующих дней Бречалов получит разрешение на открытие избирательного счета. После этого начнется сбор подписей депутатов представительных органов муниципальных образований.
"Кандидатура Александра Бречалова была выдвинута на региональной конференции партии "Единая Россия". В своём выступлении секретарь реготделения партии подчеркнул, что приоритетными направлениями в развитии региона являются поддержка села, создание инфраструктуры для активной жизни, экология", - добавили в пресс-службе.
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По данным избиркома региона, выборы главы Удмуртии и депутатов госсовета региона пройдут в сентябре 2022 года в трехдневном формате, с 9 по 11 сентября.
 
Александр БречаловПолитикаЕдиная РоссияУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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