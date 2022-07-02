https://ria.ru/20220702/borsch-1799775516.html

Эксперт прокомментировал включение украинского борща в список ЮНЕСКО

Эксперт прокомментировал включение украинского борща в список ЮНЕСКО - РИА Новости, 02.07.2022

Эксперт прокомментировал включение украинского борща в список ЮНЕСКО

Включение культуры приготовления борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО является пиаром украинской стороны, который не несет для Москвы никаких... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T13:02

2022-07-02T13:02

2022-07-02T13:02

россия

украина

юнеско

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Включение культуры приготовления борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО является пиаром украинской стороны, который не несет для Москвы никаких негативных последствий, тем более что во многих регионах России есть свои рецепты этого замечательного блюда. Такое мнение выразил РИА Новости доцент кафедры индустрии питания Московского государственного университета пищевых производств Дмитрий Быстров.Накануне культура приготовления украинского борща была включена в список нематериального наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране, поскольку в стране идет вооруженный конфликт. Ранее оценочный орган организации подчеркнул, что борщ готовят и в других странах Восточной Европы."В том, что Украина подала это как свое культурное наследие, ничего страшного нет. Даже в другое время это можно было поддержать и сказать: да, действительно, есть украинский борщ, и хорошо, что они этим гордятся. Но то, что они заявили борщ их наследием, не означает, что это перестает быть и нашим наследием... И то, что мы должны везде в меню переименовать, как было в свое время с "американо" в "русиано". Такого, конечно, не будет. <...> На нас это кардинальным образом не отразится. Борщ даже входил в рацион питания наших космонавтов начиная с полета Юрия Гагарина", - сказал Быстров.По его словам, указанный шаг международной организации ни в коем случае не стоит рассматривать ни как очередную санкцию против России, "чтобы она никогда в жизни и думать не могла о борще", ни тем более как запрет для остального мира на его приготовление под существующим названием.

https://ria.ru/20220701/borsch-1799634313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, украина, юнеско