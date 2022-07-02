https://ria.ru/20220702/boevik-1799796182.html

СМИ: Киев отправляет в Донбасс необученных боевиков территориальной обороны

СМИ: Киев отправляет в Донбасс необученных боевиков территориальной обороны - РИА Новости, 02.07.2022

СМИ: Киев отправляет в Донбасс необученных боевиков территориальной обороны

Киев из-за серьезных потерь в Донбассе направляет на восток малоподготовленных боевиков территориальной обороны из западных областей страны, сообщает издание... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T16:13

2022-07-02T16:13

2022-07-02T16:13

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донбасс

россия

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798724798_0:0:2928:1648_1920x0_80_0_0_d719c7fb8234caf55afcdffbc9401183.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Киев из-за серьезных потерь в Донбассе направляет на восток малоподготовленных боевиков территориальной обороны из западных областей страны, сообщает издание New York Times."Серьезные потери в живой силе в Донбассе... вынудили украинские войска набирать подкрепление с запада. Многие... просто не готовы к этому повышенному уровню боевых действий. А обучение... ограниченно: иногда две недели или меньше", - пишет газета.Отмечается, что некоторые подразделения территориальной обороны уже понесли существенные потери. Так, в конце весны одно формирование из-под Киева, состоящее из 100 человек, в первый день на востоке сократилось почти на треть. По словам представителей подразделения, у них есть только ружья, пулеметы и несколько противотанковых орудий. Согласно изданию, территориальной обороне недостает артиллерии, а способов связаться с подразделениями, у которых есть тяжелое вооружение, немного."Я не буду от вас скрывать, что некоторые люди не были готовы покинуть территорию своего региона", - отметил командующий бригады территориальной обороны полковник Валерий Курко.Он сообщил, что большая часть тех, кто присоединился к формированию, никогда не служили в армии. Бригада, в которую вошли люди из Львовской области, за прошлый месяц уже понесла потери. Подобные перемещения сил с запада начали вызывать "небольшие протесты" среди членов семей погибших. Как отмечает Курко, некоторые родственники спрашивают, почему их сыновей и мужей просят покинуть свои регионы без обучения.Однако газета подчеркивает, что боевиков из отрядов территориальной обороны не заставляют ехать на восток, многие отправляются туда по собственному желанию.На Украине с началом спецоперации РФ начали массово раздавать оружие добровольцам из числа теробороны. В СМИ и соцсетях неоднократно появлялись сообщения о причастности членов теробороны к многочисленным убийствам мирных жителей, а в их состав включены заключенные, освобожденные из тюрем после начала российской операции. В начале мая Верховная рада приняла закон, позволяющий теробороне выполнять задания в районах ведения военных действий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220701/vooruzhenie-1799718416.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220702/voennye-1799774657.html

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, донбасс, россия, верховная рада украины