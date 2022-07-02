СМИ: Киев отправляет в Донбасс необученных боевиков территориальной обороны
NYT: Киев из-за серьезных потерь отправляет в Донбасс необученных боевиков теробороны
© AP Photo / Efrem LukatskyСолдат отряда специального назначения Украины в Донецкой области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Солдат отряда специального назначения Украины в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Киев из-за серьезных потерь в Донбассе направляет на восток малоподготовленных боевиков территориальной обороны из западных областей страны, сообщает издание New York Times.
"Серьезные потери в живой силе в Донбассе... вынудили украинские войска набирать подкрепление с запада. Многие... просто не готовы к этому повышенному уровню боевых действий. А обучение... ограниченно: иногда две недели или меньше", - пишет газета.
Отмечается, что некоторые подразделения территориальной обороны уже понесли существенные потери. Так, в конце весны одно формирование из-под Киева, состоящее из 100 человек, в первый день на востоке сократилось почти на треть. По словам представителей подразделения, у них есть только ружья, пулеметы и несколько противотанковых орудий. Согласно изданию, территориальной обороне недостает артиллерии, а способов связаться с подразделениями, у которых есть тяжелое вооружение, немного.
"Я не буду от вас скрывать, что некоторые люди не были готовы покинуть территорию своего региона", - отметил командующий бригады территориальной обороны полковник Валерий Курко.
Он сообщил, что большая часть тех, кто присоединился к формированию, никогда не служили в армии. Бригада, в которую вошли люди из Львовской области, за прошлый месяц уже понесла потери. Подобные перемещения сил с запада начали вызывать "небольшие протесты" среди членов семей погибших. Как отмечает Курко, некоторые родственники спрашивают, почему их сыновей и мужей просят покинуть свои регионы без обучения.
Однако газета подчеркивает, что боевиков из отрядов территориальной обороны не заставляют ехать на восток, многие отправляются туда по собственному желанию.
На Украине с началом спецоперации РФ начали массово раздавать оружие добровольцам из числа теробороны. В СМИ и соцсетях неоднократно появлялись сообщения о причастности членов теробороны к многочисленным убийствам мирных жителей, а в их состав включены заключенные, освобожденные из тюрем после начала российской операции. В начале мая Верховная рада приняла закон, позволяющий теробороне выполнять задания в районах ведения военных действий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.