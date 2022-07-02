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Россия и Белоруссия скоро завершат процесс отмены роуминга, заявил Мезенцев - РИА Новости, 02.07.2022
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Россия и Белоруссия скоро завершат процесс отмены роуминга, заявил Мезенцев
Россия и Белоруссия скоро завершат процесс отмены роуминга, заявил Мезенцев - РИА Новости, 02.07.2022
Россия и Белоруссия скоро завершат процесс отмены роуминга, заявил Мезенцев
Решение задачи отмены роуминга между Россией и Белоруссией находится на финишной прямой, заявил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T12:40
2022-07-02T12:43
союзное государство
экономика
россия
белоруссия
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ГРОДНО, 1 июл - РИА Новости. Решение задачи отмены роуминга между Россией и Белоруссией находится на финишной прямой, заявил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев."Отмена роуминга находится на финишной прямой. Принципиальное решение поставленной задачи по изменению тарифной политики операторов достигнуто. Тарифы уменьшились по различным запросам абонентов от шести до девяти раз. Объем телефонного разговора в сутки на среднестатистического абонента увеличился до 26 минут, чего не было никогда. И сегодня операторам сотовой связи и государственным регуляторам осталось "дошлифовать" ряд вопросов с тем, чтобы окончательное решение об отмене роуминга было реализовано", - сказал Мезенцев на полях IX Форума регионов Белоруссии и России.Ранее Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства, об этом говорится в одной из 28 утвержденных руководствами стран союзных программ. Проводимая работа по отмене роуминга позволила белорусским и российским операторам электросвязи обеспечить значительное снижение ставок международного интерконнекта на роуминговый трафик, межоператорских роуминговых ставок и внедрить комфортные абонентские роуминговые тарифы на пространстве Союзного государства.Россия и Белоруссия с 1 апреля отменили плату за входящие звонки в роуминге.
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экономика, россия, белоруссия
12:40 02.07.2022 (обновлено: 12:43 02.07.2022)
 
Россия и Белоруссия скоро завершат процесс отмены роуминга, заявил Мезенцев

Мезенцев: решение задачи отмены роуминга с Белоруссией находится на финишной прямой

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Архивное фото
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ГРОДНО, 1 июл - РИА Новости. Решение задачи отмены роуминга между Россией и Белоруссией находится на финишной прямой, заявил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"Отмена роуминга находится на финишной прямой. Принципиальное решение поставленной задачи по изменению тарифной политики операторов достигнуто. Тарифы уменьшились по различным запросам абонентов от шести до девяти раз. Объем телефонного разговора в сутки на среднестатистического абонента увеличился до 26 минут, чего не было никогда. И сегодня операторам сотовой связи и государственным регуляторам осталось "дошлифовать" ряд вопросов с тем, чтобы окончательное решение об отмене роуминга было реализовано", - сказал Мезенцев на полях IX Форума регионов Белоруссии и России.
Ранее Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства, об этом говорится в одной из 28 утвержденных руководствами стран союзных программ. Проводимая работа по отмене роуминга позволила белорусским и российским операторам электросвязи обеспечить значительное снижение ставок международного интерконнекта на роуминговый трафик, межоператорских роуминговых ставок и внедрить комфортные абонентские роуминговые тарифы на пространстве Союзного государства.
Россия и Белоруссия с 1 апреля отменили плату за входящие звонки в роуминге.
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