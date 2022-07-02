https://ria.ru/20220702/belogorovka-1799831352.html

Союзные силы планируют к концу дня освободить Белогоровку в ЛНР

Союзные силы планируют к концу дня освободить Белогоровку в ЛНР - РИА Новости, 02.07.2022

Союзные силы планируют к концу дня освободить Белогоровку в ЛНР

Союзные силы планируют к концу дня освободить Белогоровку недалеко от Лисичанска в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости представитель 6-го... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T21:12

2022-07-02T21:12

2022-07-02T21:13

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

лисичанск

луганская народная республика

донбасс

украина

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ЛИСИЧАНСК, 2 июл - РИА Новости. Союзные силы планируют к концу дня освободить Белогоровку недалеко от Лисичанска в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости представитель 6-го казачьего полка имени Платова ЛНР.Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в субботу, что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

лисичанск

луганская народная республика

донбасс

украина

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рамзан кадыров, лисичанск, луганская народная республика, донбасс, украина