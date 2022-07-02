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Союзные силы планируют к концу дня освободить Белогоровку в ЛНР
Союзные силы планируют к концу дня освободить Белогоровку в ЛНР - РИА Новости, 02.07.2022
Союзные силы планируют к концу дня освободить Белогоровку в ЛНР
Союзные силы планируют к концу дня освободить Белогоровку недалеко от Лисичанска в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости представитель 6-го... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T21:12
2022-07-02T21:12
2022-07-02T21:13
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
лисичанск
луганская народная республика
донбасс
украина
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ЛИСИЧАНСК, 2 июл - РИА Новости. Союзные силы планируют к концу дня освободить Белогоровку недалеко от Лисичанска в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости представитель 6-го казачьего полка имени Платова ЛНР.Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в субботу, что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска.
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рамзан кадыров, лисичанск, луганская народная республика, донбасс, украина
21:12 02.07.2022 (обновлено: 21:13 02.07.2022)
Союзные силы планируют к концу дня освободить Белогоровку в ЛНР
В ЛНР сообщили о намерениях союзных сил освободить Белогоровку к концу дня