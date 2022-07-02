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Союзные силы планируют к концу дня освободить Белогоровку в ЛНР - РИА Новости, 02.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220702/belogorovka-1799831352.html
Союзные силы планируют к концу дня освободить Белогоровку в ЛНР
Союзные силы планируют к концу дня освободить Белогоровку в ЛНР - РИА Новости, 02.07.2022
Союзные силы планируют к концу дня освободить Белогоровку в ЛНР
Союзные силы планируют к концу дня освободить Белогоровку недалеко от Лисичанска в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости представитель 6-го... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T21:12
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специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
лисичанск
луганская народная республика
донбасс
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ЛИСИЧАНСК, 2 июл - РИА Новости. Союзные силы планируют к концу дня освободить Белогоровку недалеко от Лисичанска в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости представитель 6-го казачьего полка имени Платова ЛНР.Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в субботу, что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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рамзан кадыров, лисичанск, луганская народная республика, донбасс, украина
21:12 02.07.2022 (обновлено: 21:13 02.07.2022)
 
Союзные силы планируют к концу дня освободить Белогоровку в ЛНР

В ЛНР сообщили о намерениях союзных сил освободить Белогоровку к концу дня

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР
Бойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛИСИЧАНСК, 2 июл - РИА Новости. Союзные силы планируют к концу дня освободить Белогоровку недалеко от Лисичанска в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости представитель 6-го казачьего полка имени Платова ЛНР.
"Сейчас идут бои в Белогоровке, наши союзные подразделения выполняют задачи по освобождению Белогоровки. Я думаю, к сегодняшнему вечеру, к исходу дня, вопрос будет закрыт", - рассказал представитель полка ЛНР.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в субботу, что союзные подразделения находятся в центре Лисичанска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаДонбассУкраина
 
 
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