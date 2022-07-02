https://ria.ru/20220702/bayraktar-1799776144.html

Турецкий Bayraktar успешно запустил ракету с лазерным наведением

Турецкий Bayraktar успешно запустил ракету с лазерным наведением - РИА Новости, 02.07.2022

Турецкий Bayraktar успешно запустил ракету с лазерным наведением

Ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) турецкого производства Bayraktar AKINCI в рамках испытаний успешно запустил ракету с лазерным наведением LGK-82... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T13:06

2022-07-02T13:06

2022-07-02T13:06

в мире

турция

bayraktar

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АНКАРА, 2 июл – РИА Новости. Ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) турецкого производства Bayraktar AKINCI в рамках испытаний успешно запустил ракету с лазерным наведением LGK-82 разработки компании ASELSAN, передает агентство Anadolu.Согласно сообщению, ударный БПЛА взлетел 1 июля с авиабазы "Чорлу" провинции Текирдаг на северо-западе Турции и на высоте 30 тысяч футов запустил крылатую ракету с лазерным наведением, точно поразившую цель условного противника.Подобного рода боеприпас, применявшийся ранее пилотируемой авиацией, впервые был протестирован на БПЛА.В качестве системы наведения использовалась еще одна турецкая разработка - система GÖZDE специалистов TÜBİTAK SAGE.В компании подчеркнули, что процесс интеграции отечественных боеприпасов в ударные БПЛА продолжится в координации с Управлением оборонной промышленности при администрации президента Турции.

https://ria.ru/20220628/bayraktar-1798604117.html

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, bayraktar