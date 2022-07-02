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Турецкий Bayraktar успешно запустил ракету с лазерным наведением - РИА Новости, 02.07.2022
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Турецкий Bayraktar успешно запустил ракету с лазерным наведением
Турецкий Bayraktar успешно запустил ракету с лазерным наведением - РИА Новости, 02.07.2022
Турецкий Bayraktar успешно запустил ракету с лазерным наведением
Ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) турецкого производства Bayraktar AKINCI в рамках испытаний успешно запустил ракету с лазерным наведением LGK-82... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T13:06
2022-07-02T13:06
в мире
турция
bayraktar
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АНКАРА, 2 июл – РИА Новости. Ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) турецкого производства Bayraktar AKINCI в рамках испытаний успешно запустил ракету с лазерным наведением LGK-82 разработки компании ASELSAN, передает агентство Anadolu.Согласно сообщению, ударный БПЛА взлетел 1 июля с авиабазы "Чорлу" провинции Текирдаг на северо-западе Турции и на высоте 30 тысяч футов запустил крылатую ракету с лазерным наведением, точно поразившую цель условного противника.Подобного рода боеприпас, применявшийся ранее пилотируемой авиацией, впервые был протестирован на БПЛА.В качестве системы наведения использовалась еще одна турецкая разработка - система GÖZDE специалистов TÜBİTAK SAGE.В компании подчеркнули, что процесс интеграции отечественных боеприпасов в ударные БПЛА продолжится в координации с Управлением оборонной промышленности при администрации президента Турции.
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в мире, турция, bayraktar
13:06 02.07.2022
 
Турецкий Bayraktar успешно запустил ракету с лазерным наведением

Турецкий беспилотник Bayraktar успешно запустил ракету с лазерным наведением на испытаниях

© AP Photo / DHA Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© AP Photo / DHA
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2. Архивное фото
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АНКАРА, 2 июл – РИА Новости. Ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) турецкого производства Bayraktar AKINCI в рамках испытаний успешно запустил ракету с лазерным наведением LGK-82 разработки компании ASELSAN, передает агентство Anadolu.
Согласно сообщению, ударный БПЛА взлетел 1 июля с авиабазы "Чорлу" провинции Текирдаг на северо-западе Турции и на высоте 30 тысяч футов запустил крылатую ракету с лазерным наведением, точно поразившую цель условного противника.
Подобного рода боеприпас, применявшийся ранее пилотируемой авиацией, впервые был протестирован на БПЛА.
В качестве системы наведения использовалась еще одна турецкая разработка - система GÖZDE специалистов TÜBİTAK SAGE.
В компании подчеркнули, что процесс интеграции отечественных боеприпасов в ударные БПЛА продолжится в координации с Управлением оборонной промышленности при администрации президента Турции.
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В миреТурцияBayraktar
 
 
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