https://ria.ru/20220702/bayraktar-1799776144.html
Турецкий Bayraktar успешно запустил ракету с лазерным наведением
Турецкий Bayraktar успешно запустил ракету с лазерным наведением - РИА Новости, 02.07.2022
Турецкий Bayraktar успешно запустил ракету с лазерным наведением
Ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) турецкого производства Bayraktar AKINCI в рамках испытаний успешно запустил ракету с лазерным наведением LGK-82... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T13:06
2022-07-02T13:06
2022-07-02T13:06
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турция
bayraktar
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АНКАРА, 2 июл – РИА Новости. Ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) турецкого производства Bayraktar AKINCI в рамках испытаний успешно запустил ракету с лазерным наведением LGK-82 разработки компании ASELSAN, передает агентство Anadolu.Согласно сообщению, ударный БПЛА взлетел 1 июля с авиабазы "Чорлу" провинции Текирдаг на северо-западе Турции и на высоте 30 тысяч футов запустил крылатую ракету с лазерным наведением, точно поразившую цель условного противника.Подобного рода боеприпас, применявшийся ранее пилотируемой авиацией, впервые был протестирован на БПЛА.В качестве системы наведения использовалась еще одна турецкая разработка - система GÖZDE специалистов TÜBİTAK SAGE.В компании подчеркнули, что процесс интеграции отечественных боеприпасов в ударные БПЛА продолжится в координации с Управлением оборонной промышленности при администрации президента Турции.
https://ria.ru/20220628/bayraktar-1798604117.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, bayraktar
Турецкий Bayraktar успешно запустил ракету с лазерным наведением
Турецкий беспилотник Bayraktar успешно запустил ракету с лазерным наведением на испытаниях