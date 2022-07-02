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В США Байдена обвинили в государственной измене из-за Зеленского - РИА Новости, 02.07.2022
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В США Байдена обвинили в государственной измене из-за Зеленского
В США Байдена обвинили в государственной измене из-за Зеленского - РИА Новости, 02.07.2022
В США Байдена обвинили в государственной измене из-за Зеленского
Президент США Джо Байден предал государство ради интересов Украины, считает экс-конгрессвумен Тулси Габбард. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T18:57
2022-07-02T19:25
в мире
сша
украина
россия
владимир зеленский
джо байден
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден предал государство ради интересов Украины, считает экс-конгрессвумен Тулси Габбард.Как напомнила политик, американскому руководству неоднократно задавали вопрос о конечной цели, которую преследуют Соединенные Штаты в украинском конфликте. Однако в Белом доме уклоняются от ответа и заявляют, что решения принимает президент Украины Владимир Зеленский, а США последуют за ним.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что Вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал украинской армии.
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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, джо байден
18:57 02.07.2022 (обновлено: 19:25 02.07.2022)
 
В США Байдена обвинили в государственной измене из-за Зеленского

Американский политик Габбард обвинила президента США Байдена в госизмене из-за Зеленского

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден предал государство ради интересов Украины, считает экс-конгрессвумен Тулси Габбард.
Как напомнила политик, американскому руководству неоднократно задавали вопрос о конечной цели, которую преследуют Соединенные Штаты в украинском конфликте. Однако в Белом доме уклоняются от ответа и заявляют, что решения принимает президент Украины Владимир Зеленский, а США последуют за ним.

"Итак, за самую важную внешнеполитическую проблему, с которой наша страна столкнулась за последние 60 лет, отвечает не конгресс или американский лидер, а глава иностранного государства. <…> Передача нашего суверенитета президенту другой страны — что это, если не госизмена?" — написала Габбард в Twitter.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что Вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал украинской армии.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
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