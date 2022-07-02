https://ria.ru/20220702/bayden-1799812148.html

В США Байдена обвинили в государственной измене из-за Зеленского

В США Байдена обвинили в государственной измене из-за Зеленского - РИА Новости, 02.07.2022

В США Байдена обвинили в государственной измене из-за Зеленского

Президент США Джо Байден предал государство ради интересов Украины, считает экс-конгрессвумен Тулси Габбард. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T18:57

2022-07-02T18:57

2022-07-02T19:25

в мире

сша

украина

россия

владимир зеленский

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798733763_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_d434cbecbd9da17bf9f30be687f7c879.jpg

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден предал государство ради интересов Украины, считает экс-конгрессвумен Тулси Габбард.Как напомнила политик, американскому руководству неоднократно задавали вопрос о конечной цели, которую преследуют Соединенные Штаты в украинском конфликте. Однако в Белом доме уклоняются от ответа и заявляют, что решения принимает президент Украины Владимир Зеленский, а США последуют за ним.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что Вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал украинской армии.

https://ria.ru/20220702/zapad-1799796367.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, джо байден