18:57 02.07.2022 (обновлено: 19:25 02.07.2022)
В США Байдена обвинили в государственной измене из-за Зеленского
Американский политик Габбард обвинила президента США Байдена в госизмене из-за Зеленского
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден предал государство ради интересов Украины, считает экс-конгрессвумен Тулси Габбард.
Как напомнила политик, американскому руководству неоднократно задавали вопрос о конечной цели, которую преследуют Соединенные Штаты в украинском конфликте. Однако в Белом доме уклоняются от ответа и заявляют, что решения принимает президент Украины Владимир Зеленский, а США последуют за ним.
"Итак, за самую важную внешнеполитическую проблему, с которой наша страна столкнулась за последние 60 лет, отвечает не конгресс или американский лидер, а глава иностранного государства. <…> Передача нашего суверенитета президенту другой страны — что это, если не госизмена?" — написала Габбард в Twitter.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что Вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал украинской армии.