https://ria.ru/20220702/bayden-1799734761.html

Американцев возмутили заявления Байдена о России

Американцев возмутили заявления Байдена о России - РИА Новости, 02.07.2022

Американцев возмутили заявления Байдена о России

Читатели агентства Bloomberg резко отреагировали на высказывание президента США Джо Байдена о высоких ценах на топливо в стране. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T02:40

2022-07-02T02:40

2022-07-02T02:40

в мире

россия

сша

джо байден

владимир путин

нато

украина

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Читатели агентства Bloomberg резко отреагировали на высказывание президента США Джо Байдена о высоких ценах на топливо в стране.Ранее глава Белого дома на пресс-конференции по итогам саммита НАТО заявил, что американцам предстоит платить высокую цену за бензин столько, сколько потребуется, при этом он возложил вину за это на Россию. "Столько, сколько потребуется, чтобы Россия не смогла победить Украину", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.Высказывание американского лидера вызвало острую реакцию в комментариях под соответствующим постом агентства в Twitter."Это все голосовавшие за Обаму/Байдена виноваты в нынешней возмутительной инфляции", - заявил пользователь HeirToThaThrone."И как скоро американцы возмутятся, что Украина того не стоит?" – задался вопросом 0range Crush, CMT.""Сколько потребуется" — это значит до ноября, потому что его глупость будет стоить демократам выборов", - отметил Ethereum Fibonnaci."Смешно: Байден сделал все возможное, чтобы помочь России заработать", - указал Phantom."Он потерял всякую связь с реальностью. Это ненормально", - выразил мнение Scott Isbell."Да они издеваются?! 64% американцев и так живут от зарплаты до зарплаты", - возмутился Sapito7."Не понимаю, чего ради американцам страдать ради Украины", - добавил Vabaghure.Представители власти США регулярно называют рост цен на топливо в стране "подорожанием Путина". Комментируя подобные высказывания, президент Владимир Путин пошутил, что на Западе уже начали называть инфляцию его именем, но обвинения России в ее росте - попытки "прикрыть одно место".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220629/vorovstvo-1799124020.html

https://ria.ru/20220626/bayden-1798241689.html

россия

сша

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в мире, россия, сша, джо байден, владимир путин, нато, украина