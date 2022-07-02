https://ria.ru/20220702/bagazh-1799786496.html

СМИ: около половины пассажиров в пятницу улетели из Парижа без багажа

СМИ: около половины пассажиров в пятницу улетели из Парижа без багажа - РИА Новости, 02.07.2022

СМИ: около половины пассажиров в пятницу улетели из Парижа без багажа

Тысячи авиапассажиров в пятницу улетели из Парижа без багажа из-за технического сбоя в международном аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль, сообщает телеканал... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T14:51

2022-07-02T14:51

2022-07-02T14:51

франция

в мире

аэропорт

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ПАРИЖ, 2 июл - РИА Новости. Тысячи авиапассажиров в пятницу улетели из Парижа без багажа из-за технического сбоя в международном аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль, сообщает телеканал BFMTV.Отмечается, что проблему удалось устранить только в 17.00 по местному времени (18.00 мск). По словам представителя профсоюзов, возможно, часть багажа не удастся вернуть владельцам вообще.В четверг сообщалось, что Главное управления гражданской авиации (DGAC) Франции попросило авиакомпании отменить каждый шестой рейс, прибывающий в пятницу с 7.00 до 14.00 по местному времени в аэропорт Руасси в связи с забастовкой пожарных. В пятницу телеканал BFMTV сообщал со ссылкой на заявление DGAC, что в субботу отменяется каждый пятый рейс с 7.00 по 14.00.

https://ria.ru/20220624/evropa-1797756248.html

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франция, в мире, аэропорт