СМИ: около половины пассажиров в пятницу улетели из Парижа без багажа
BFMTV: тысячи пассажиров в пятницу улетели из Парижа без багажа из-за технического сбоя
Погрузка багажа в самолет. Архивное фото
ПАРИЖ, 2 июл - РИА Новости. Тысячи авиапассажиров в пятницу улетели из Парижа без багажа из-за технического сбоя в международном аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль, сообщает телеканал BFMTV.
"Технический сбой усугубил перебои в работе парижского аэропорта, вызванные забастовкой… Те, кто смогли улететь, были неприятно удивлены, когда по прибытии обнаружили отсутствие своего багажа… Фактически, около половины пассажиров улетели вчера без багажа", - передает телеканал.
Отмечается, что проблему удалось устранить только в 17.00 по местному времени (18.00 мск). По словам представителя профсоюзов, возможно, часть багажа не удастся вернуть владельцам вообще.
"Около 50% людей, которые улетели вчера, отправились без своего багажа или с чужим багажом… вероятно, какой-то багаж потерян навсегда", - заявил он.
В четверг сообщалось, что Главное управления гражданской авиации (DGAC) Франции попросило авиакомпании отменить каждый шестой рейс, прибывающий в пятницу с 7.00 до 14.00 по местному времени в аэропорт Руасси в связи с забастовкой пожарных. В пятницу телеканал BFMTV сообщал со ссылкой на заявление DGAC, что в субботу отменяется каждый пятый рейс с 7.00 по 14.00.