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СМИ: около половины пассажиров в пятницу улетели из Парижа без багажа - РИА Новости, 02.07.2022
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СМИ: около половины пассажиров в пятницу улетели из Парижа без багажа
СМИ: около половины пассажиров в пятницу улетели из Парижа без багажа - РИА Новости, 02.07.2022
СМИ: около половины пассажиров в пятницу улетели из Парижа без багажа
Тысячи авиапассажиров в пятницу улетели из Парижа без багажа из-за технического сбоя в международном аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль, сообщает телеканал... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T14:51
2022-07-02T14:51
франция
в мире
аэропорт
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ПАРИЖ, 2 июл - РИА Новости. Тысячи авиапассажиров в пятницу улетели из Парижа без багажа из-за технического сбоя в международном аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль, сообщает телеканал BFMTV.Отмечается, что проблему удалось устранить только в 17.00 по местному времени (18.00 мск). По словам представителя профсоюзов, возможно, часть багажа не удастся вернуть владельцам вообще.В четверг сообщалось, что Главное управления гражданской авиации (DGAC) Франции попросило авиакомпании отменить каждый шестой рейс, прибывающий в пятницу с 7.00 до 14.00 по местному времени в аэропорт Руасси в связи с забастовкой пожарных. В пятницу телеканал BFMTV сообщал со ссылкой на заявление DGAC, что в субботу отменяется каждый пятый рейс с 7.00 по 14.00.
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франция, в мире, аэропорт
14:51 02.07.2022
 
СМИ: около половины пассажиров в пятницу улетели из Парижа без багажа

BFMTV: тысячи пассажиров в пятницу улетели из Парижа без багажа из-за технического сбоя

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПогрузка багажа в самолет
Погрузка багажа в самолет - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Погрузка багажа в самолет. Архивное фото
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ПАРИЖ, 2 июл - РИА Новости. Тысячи авиапассажиров в пятницу улетели из Парижа без багажа из-за технического сбоя в международном аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль, сообщает телеканал BFMTV.
"Технический сбой усугубил перебои в работе парижского аэропорта, вызванные забастовкой… Те, кто смогли улететь, были неприятно удивлены, когда по прибытии обнаружили отсутствие своего багажа… Фактически, около половины пассажиров улетели вчера без багажа", - передает телеканал.
Отмечается, что проблему удалось устранить только в 17.00 по местному времени (18.00 мск). По словам представителя профсоюзов, возможно, часть багажа не удастся вернуть владельцам вообще.
"Около 50% людей, которые улетели вчера, отправились без своего багажа или с чужим багажом… вероятно, какой-то багаж потерян навсегда", - заявил он.
В четверг сообщалось, что Главное управления гражданской авиации (DGAC) Франции попросило авиакомпании отменить каждый шестой рейс, прибывающий в пятницу с 7.00 до 14.00 по местному времени в аэропорт Руасси в связи с забастовкой пожарных. В пятницу телеканал BFMTV сообщал со ссылкой на заявление DGAC, что в субботу отменяется каждый пятый рейс с 7.00 по 14.00.
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