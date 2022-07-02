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Лукашенко: следующая схватка за передел мира будет в Центральной Азии

Лукашенко: следующая схватка за передел мира будет в Центральной Азии - РИА Новости, 02.07.2022

Лукашенко: следующая схватка за передел мира будет в Центральной Азии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что следующая схватка в борьбе за передел мира будет в Центральной Азии, симптомы этого уже появились. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T22:51

2022-07-02T22:51

2022-07-02T22:51

центральная азия

казахстан

узбекистан

в мире

белоруссия

александр лукашенко

сша

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МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что следующая схватка в борьбе за передел мира будет в Центральной Азии, симптомы этого уже появились.Он подчеркнул, что после массовых протестов в Казахстане в начале этого года предупреждал об опасности дестабилизации ситуации в Узбекистане. "Посмотрите - Каракалпакстанская (автономная - ред.) республика... якобы в конституции что-то не так отразили, и вот она поднялась. Да нет, Узбекистан начали качать. И сегодня уже заявляют, что там иностранцы приложили руку. Не уйдут они и от Казахстана. Там сложная ситуация", - заявил Лукашенко.По его словам, "Центральная Азия оказалась, как и мы, между двух огней: с одной - европейцы и американцы, с другой - Китай, который сильно помогает Центральной Азии выстоять. Эта схватка будет в Центральной Азии в ближайшее время, симптомы этому уже появились", - констатировал белорусский президент. Он подчеркнул, что "мир будут делить".

https://ria.ru/20220630/bezopasnost-1799220000.html

центральная азия

казахстан

узбекистан

белоруссия

сша

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