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Лукашенко: следующая схватка за передел мира будет в Центральной Азии - РИА Новости, 02.07.2022
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Лукашенко: следующая схватка за передел мира будет в Центральной Азии
Лукашенко: следующая схватка за передел мира будет в Центральной Азии - РИА Новости, 02.07.2022
Лукашенко: следующая схватка за передел мира будет в Центральной Азии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что следующая схватка в борьбе за передел мира будет в Центральной Азии, симптомы этого уже появились. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T22:51
2022-07-02T22:51
центральная азия
казахстан
узбекистан
в мире
белоруссия
александр лукашенко
сша
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МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что следующая схватка в борьбе за передел мира будет в Центральной Азии, симптомы этого уже появились.Он подчеркнул, что после массовых протестов в Казахстане в начале этого года предупреждал об опасности дестабилизации ситуации в Узбекистане. "Посмотрите - Каракалпакстанская (автономная - ред.) республика... якобы в конституции что-то не так отразили, и вот она поднялась. Да нет, Узбекистан начали качать. И сегодня уже заявляют, что там иностранцы приложили руку. Не уйдут они и от Казахстана. Там сложная ситуация", - заявил Лукашенко.По его словам, "Центральная Азия оказалась, как и мы, между двух огней: с одной - европейцы и американцы, с другой - Китай, который сильно помогает Центральной Азии выстоять. Эта схватка будет в Центральной Азии в ближайшее время, симптомы этому уже появились", - констатировал белорусский президент. Он подчеркнул, что "мир будут делить".
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центральная азия, казахстан, узбекистан, в мире, белоруссия, александр лукашенко, сша
22:51 02.07.2022
 
Лукашенко: следующая схватка за передел мира будет в Центральной Азии

Лукашенко считает, что следующая схватка в борьбе за передел мира будет в Центральной Азии

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что следующая схватка в борьбе за передел мира будет в Центральной Азии, симптомы этого уже появились.
"Американцы хотят доминировать... хотят однополярного мира, и того, кто поднимает голову, начинают бомбить... Причина - в зарождении новых отношений в мире, многополярности. Сегодня идет борьба не только за наше постсоветское пространство, его европейскую часть, сегодня развернулась борьба за Среднюю Азию, где и наши (бывшие советские - ред.) республики", - сказал Лукашенко в субботу на торжественном собрании по случаю Дня Независимости республики.
Он подчеркнул, что после массовых протестов в Казахстане в начале этого года предупреждал об опасности дестабилизации ситуации в Узбекистане. "Посмотрите - Каракалпакстанская (автономная - ред.) республика... якобы в конституции что-то не так отразили, и вот она поднялась. Да нет, Узбекистан начали качать. И сегодня уже заявляют, что там иностранцы приложили руку. Не уйдут они и от Казахстана. Там сложная ситуация", - заявил Лукашенко.
По его словам, "Центральная Азия оказалась, как и мы, между двух огней: с одной - европейцы и американцы, с другой - Китай, который сильно помогает Центральной Азии выстоять. Эта схватка будет в Центральной Азии в ближайшее время, симптомы этому уже появились", - констатировал белорусский президент. Он подчеркнул, что "мир будут делить".
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Центральная АзияКазахстанУзбекистанВ миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоСША
 
 
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