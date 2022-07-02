22:06 02.07.2022 (обновлено: 22:35 02.07.2022)
Израиль нанес ракетный удар по объектам в сирийской провинции
Минобороны: израильские F-16 нанесли ракетный удар по объектам в провинции Тартус в Сирии
© Фото : SANAСирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
© Фото : SANA
Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Израильские ВВС нанесли удар по объектам в Тартусе, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан первого ранга Евгений Герасимов.
"Второго июля, с 6:30 до 6:36, четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля с восточной части акватории Средиземного моря нанесли удар четырьмя управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Тартус", — говорится в заявлении.
Ранения получили два мирных жителя, также есть разрушения.
Как утверждает Министерство обороны Сирии, под ударом со стороны Средиземного моря к западу от ливанского Триполи оказались птицефермы в районе города Эль-Хамидия.
Израильская армия отказалась комментировать инцидент.
В июне израильские ВВС ударили по международному аэропорту Дамаска. Как заявили сирийские власти, ПВО сбили все ракеты, тем не менее один человек пострадал.
МИД России осудил эти действия и потребовал "прекратить порочную практику".