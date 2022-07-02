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Израиль нанес ракетный удар по объектам в сирийской провинции - РИА Новости, 02.07.2022
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Война в Сирии
https://ria.ru/20220702/aviaudar-1799837533.html
Израиль нанес ракетный удар по объектам в сирийской провинции
Израиль нанес ракетный удар по объектам в сирийской провинции - РИА Новости, 02.07.2022
Израиль нанес ракетный удар по объектам в сирийской провинции
Израильские ВВС нанесли удар по объектам в Тартусе, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан первого... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T22:06
2022-07-02T22:35
война в сирии
в мире
ввс израиля
f-16
сирия
центр примирения враждующих сторон в сирии
евгений герасимов
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Израильские ВВС нанесли удар по объектам в Тартусе, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан первого ранга Евгений Герасимов.Ранения получили два мирных жителя, также есть разрушения.Как утверждает Министерство обороны Сирии, под ударом со стороны Средиземного моря к западу от ливанского Триполи оказались птицефермы в районе города Эль-Хамидия.Израильская армия отказалась комментировать инцидент.В июне израильские ВВС ударили по международному аэропорту Дамаска. Как заявили сирийские власти, ПВО сбили все ракеты, тем не менее один человек пострадал.МИД России осудил эти действия и потребовал "прекратить порочную практику".
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в мире, ввс израиля, f-16, сирия, центр примирения враждующих сторон в сирии, евгений герасимов, министерство обороны рф (минобороны рф), средиземное море
22:06 02.07.2022 (обновлено: 22:35 02.07.2022)
 
Израиль нанес ракетный удар по объектам в сирийской провинции

Минобороны: израильские F-16 нанесли ракетный удар по объектам в провинции Тартус в Сирии

© Фото : SANAСирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© Фото : SANA
Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Израильские ВВС нанесли удар по объектам в Тартусе, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан первого ранга Евгений Герасимов.

"Второго июля, с 6:30 до 6:36, четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля с восточной части акватории Средиземного моря нанесли удар четырьмя управляемыми ракетами по объектам на территории сирийской провинции Тартус", — говорится в заявлении.

Ранения получили два мирных жителя, также есть разрушения.
Как утверждает Министерство обороны Сирии, под ударом со стороны Средиземного моря к западу от ливанского Триполи оказались птицефермы в районе города Эль-Хамидия.
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