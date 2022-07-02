https://ria.ru/20220702/aviaudar-1799837533.html

Израиль нанес ракетный удар по объектам в сирийской провинции

Израиль нанес ракетный удар по объектам в сирийской провинции - РИА Новости, 02.07.2022

Израиль нанес ракетный удар по объектам в сирийской провинции

Израильские ВВС нанесли удар по объектам в Тартусе, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан первого... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T22:06

2022-07-02T22:06

2022-07-02T22:35

война в сирии

в мире

ввс израиля

f-16

сирия

центр примирения враждующих сторон в сирии

евгений герасимов

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Израильские ВВС нанесли удар по объектам в Тартусе, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан первого ранга Евгений Герасимов.Ранения получили два мирных жителя, также есть разрушения.Как утверждает Министерство обороны Сирии, под ударом со стороны Средиземного моря к западу от ливанского Триполи оказались птицефермы в районе города Эль-Хамидия.Израильская армия отказалась комментировать инцидент.В июне израильские ВВС ударили по международному аэропорту Дамаска. Как заявили сирийские власти, ПВО сбили все ракеты, тем не менее один человек пострадал.МИД России осудил эти действия и потребовал "прекратить порочную практику".

https://ria.ru/20220701/siriya-1799460511.html

https://ria.ru/20220620/politika-1796724003.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, ввс израиля, f-16, сирия, центр примирения враждующих сторон в сирии, евгений герасимов, министерство обороны рф (минобороны рф), средиземное море