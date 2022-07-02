https://ria.ru/20220702/aviaudar-1799741563.html

Жители Станицы Луганской вспоминают украинский авиаудар 2014 года

Жители Станицы Луганской вспоминают украинский авиаудар 2014 года - РИА Новости, 02.07.2022

Жители Станицы Луганской вспоминают украинский авиаудар 2014 года

Восемь лет назад украинский самолёт нанёс авиаудар по Станице Луганской, погибло 12 мирных жителей, включая пятилетнего мальчика. И хотя следующие годы эта... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T07:53

2022-07-02T07:53

2022-07-02T07:58

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СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ (ЛНР), 2 июл - РИА Новости. Восемь лет назад украинский самолёт нанёс авиаудар по Станице Луганской, погибло 12 мирных жителей, включая пятилетнего мальчика. И хотя следующие годы эта территория была под контролем Украины, ни Киев, ни международные организации не организовывали расследования трагедии, рассказали РИА Новости местные жители.В это время самолёт выпустил ракету. Папа Вани выбежал за ним на улицу и тоже попал под удар. Всего в тот день погибли 12 человек - четверо умерли на месте, пятеро по дороге в больницу, ещё трое скончались уже в больницах от ран."Ванечку хоронил весь посёлок. Это был очень общительный мальчик, все его любили. Положили ему полный гроб игрушек - например, футбольный мяч. Он очень любил играть в футбол", - вспоминает Барбуков.Несмотря на то, что следующие семь с половиной лет Станицу Луганскую контролировала киевская власть, никакого расследования организовано так и не было. Компенсаций за потерянных родственников и пострадавшее жильё местные жители также не получили - только благотворительный норвежский фонд помог некоторым из них с восстановлением сгоревших домов."Данная территория была неподконтрольна ЛНР, однако информация о том, что здесь происходило 2 июля 2014 года, у нас достаточно широко была представлена. Список погибших, информация о количестве погибших и раненых, адрес события, где что происходило, фото-, видеоматериалы - все это передавалось в европейские правозащитные инстанции, однако какого-то весомого, значительного ответа мы за это время так от них и не увидели", - рассказал журналистам представитель МИД ЛНР Сергей Белов.По его данным, факт авиаудара упоминался в отчетах ОБСЕ за тот период, однако всего парой строчкой и с пометкой, что необходимо дальнейшее расследование.Галина Григорова, которая на тот момент была главой поселковой администрации Станицы Луганской, вспоминает, что тогда несколько человек успели получить материальные компенсации от властей ЛНР."Кто-то, кто успел съездить в Луганск, съездили и получили", - рассказала она.

https://ria.ru/20220228/zhitelnitsa-1775470235.html

https://ria.ru/20220614/donbass-1795115425.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, станица луганская, луганская народная республика, украина