https://ria.ru/20220702/aviakatastrofa-1799772685.html

Ошибка диспетчера: трагедия над Боденским озером

Ошибка диспетчера: трагедия над Боденским озером - РИА Новости, 02.07.2022

Ошибка диспетчера: трагедия над Боденским озером

2 июля 2002 года над Боденским озером столкнулись Ту-154 компании "Башкирские авиалинии" и грузовой боинг-757 компании DHL.

2022-07-02T12:41

2022-07-02T12:41

2022-07-02T12:41

виталий калоев

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На борту Ту-154 находились 69 человек, среди них 52 ребенка. Дети летели на отдых в Испанию, поездка была организована ЮНЕСКО. В ту ночь вместо положенных двух авиадиспетчеров дежурил только один – Питер Нильсен. Автоматическое оповещение было отключено из-за техобслуживания. Нильсен заметил сближение двух самолетов слишком поздно. В результате удара Ту-154 развалился на несколько частей и упал в окрестностях немецкого города Юберлинген. После расследования виновными признали диспетчеров компании "Скайгайд". Однако, Питер Нильсен так и не предстал перед судом. В 2004 году его убил Виталий Калоев, который потерял в авиакатастрофе всю семью.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ошибка диспетчера: трагедия над Боденским озером 2 июля 2002 года над Боденским озером столкнулись Ту-154 компании "Башкирские авиалинии" и грузовой боинг-757 компании DHL. 2022-07-02T12:41 true PT3M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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виталий калоев, видео