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Ошибка диспетчера: трагедия над Боденским озером
Ошибка диспетчера: трагедия над Боденским озером - РИА Новости, 02.07.2022
Ошибка диспетчера: трагедия над Боденским озером
2 июля 2002 года над Боденским озером столкнулись Ту-154 компании "Башкирские авиалинии" и грузовой боинг-757 компании DHL.
2022-07-02T12:41
2022-07-02T12:41
2022-07-02T12:41
виталий калоев
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На борту Ту-154 находились 69 человек, среди них 52 ребенка. Дети летели на отдых в Испанию, поездка была организована ЮНЕСКО. В ту ночь вместо положенных двух авиадиспетчеров дежурил только один – Питер Нильсен. Автоматическое оповещение было отключено из-за техобслуживания. Нильсен заметил сближение двух самолетов слишком поздно. В результате удара Ту-154 развалился на несколько частей и упал в окрестностях немецкого города Юберлинген. После расследования виновными признали диспетчеров компании "Скайгайд". Однако, Питер Нильсен так и не предстал перед судом. В 2004 году его убил Виталий Калоев, который потерял в авиакатастрофе всю семью.
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Ошибка диспетчера: трагедия над Боденским озером
2 июля 2002 года над Боденским озером столкнулись Ту-154 компании "Башкирские авиалинии" и грузовой боинг-757 компании DHL.
2022-07-02T12:41
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PT3M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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виталий калоев, видео
Ошибка диспетчера: трагедия над Боденским озером
2 июля 2002 года над Боденским озером столкнулись Ту-154 компании "Башкирские авиалинии" и грузовой боинг-757 компании DHL.
2022-07-02T12:41
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PT3M38S
Ошибка диспетчера: трагедия над Боденским озером
2 июля 2002 года над Боденским озером столкнулись Ту-154 компании "Башкирские авиалинии" и грузовой боинг-757 компании DHL.