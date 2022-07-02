https://ria.ru/20220702/argentina-1799733659.html

В Аргентине разбился самолет с медиками на борту, сообщили СМИ

В Аргентине разбился самолет с медиками на борту, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.07.2022

В Аргентине разбился самолет с медиками на борту, сообщили СМИ

Самолет Learjet 35 с медиками на борту разбился на взлёте в аргентинской провинции Огненная Земля, в крушении погибли два пилота, врач и медсестра, сообщило... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T01:48

2022-07-02T01:48

2022-07-02T05:20

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аргентина

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МЕХИКО, 2 июл - РИА Новости. Самолет Learjet 35 с медиками на борту разбился на взлёте в аргентинской провинции Огненная Земля, в крушении погибли два пилота, врач и медсестра, сообщило агентство Telam.Судя по видеозаписям в соцсетях, самолет Lear 35A рухнул и сгорел на территории аэропорта, в непосредственной близости от взлетной полосы.Борт, принадлежащий компании Flying América SA, доставил из столицы на Огненную Землю маму с младенцем и направлялся обратно в Буэнос-Айрес, уточнило агентство со ссылкой на официальные источники.Аргентинский Совет по безопасности на транспорте сообщил о начале расследования трагедии.

https://ria.ru/20220619/samolet-1796521663.html

аргентина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, аргентина