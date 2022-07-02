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В Аргентине разбился самолет с медиками на борту, сообщили СМИ
В Аргентине разбился самолет с медиками на борту, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.07.2022
В Аргентине разбился самолет с медиками на борту, сообщили СМИ
Самолет Learjet 35 с медиками на борту разбился на взлёте в аргентинской провинции Огненная Земля, в крушении погибли два пилота, врач и медсестра, сообщило... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T01:48
2022-07-02T01:48
2022-07-02T05:20
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аргентина
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МЕХИКО, 2 июл - РИА Новости. Самолет Learjet 35 с медиками на борту разбился на взлёте в аргентинской провинции Огненная Земля, в крушении погибли два пилота, врач и медсестра, сообщило агентство Telam.Судя по видеозаписям в соцсетях, самолет Lear 35A рухнул и сгорел на территории аэропорта, в непосредственной близости от взлетной полосы.Борт, принадлежащий компании Flying América SA, доставил из столицы на Огненную Землю маму с младенцем и направлялся обратно в Буэнос-Айрес, уточнило агентство со ссылкой на официальные источники.Аргентинский Совет по безопасности на транспорте сообщил о начале расследования трагедии.
https://ria.ru/20220619/samolet-1796521663.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, аргентина
01:48 02.07.2022 (обновлено: 05:20 02.07.2022)
В Аргентине разбился самолет с медиками на борту, сообщили СМИ
Telam: в Аргентине разбился медицинский самолет Learjet 35, четыре человека погибли
МЕХИКО, 2 июл - РИА Новости.
Самолет Learjet 35 с медиками на борту разбился на взлёте в аргентинской провинции Огненная Земля, в крушении погибли два пилота, врач и медсестра, сообщило
агентство Telam.
"Два пилота, медсестра и врач погибли в катастрофе медицинского самолета в аэропорту города Рио-Гранде", - говорится в сообщении агентства.
Судя по видеозаписям в соцсетях, самолет Lear 35A рухнул и сгорел на территории аэропорта, в непосредственной близости от взлетной полосы.
Борт, принадлежащий компании Flying América SA, доставил из столицы на Огненную Землю маму с младенцем и направлялся обратно в Буэнос-Айрес, уточнило агентство со ссылкой на официальные источники.
Аргентинский Совет по безопасности на транспорте сообщил о начале расследования трагедии.