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В Аргентине разбился самолет с медиками на борту, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.07.2022
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В Аргентине разбился самолет с медиками на борту, сообщили СМИ
В Аргентине разбился самолет с медиками на борту, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.07.2022
В Аргентине разбился самолет с медиками на борту, сообщили СМИ
Самолет Learjet 35 с медиками на борту разбился на взлёте в аргентинской провинции Огненная Земля, в крушении погибли два пилота, врач и медсестра, сообщило... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T01:48
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в мире
аргентина
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МЕХИКО, 2 июл - РИА Новости. Самолет Learjet 35 с медиками на борту разбился на взлёте в аргентинской провинции Огненная Земля, в крушении погибли два пилота, врач и медсестра, сообщило агентство Telam.Судя по видеозаписям в соцсетях, самолет Lear 35A рухнул и сгорел на территории аэропорта, в непосредственной близости от взлетной полосы.Борт, принадлежащий компании Flying América SA, доставил из столицы на Огненную Землю маму с младенцем и направлялся обратно в Буэнос-Айрес, уточнило агентство со ссылкой на официальные источники.Аргентинский Совет по безопасности на транспорте сообщил о начале расследования трагедии.
https://ria.ru/20220619/samolet-1796521663.html
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в мире, аргентина
01:48 02.07.2022 (обновлено: 05:20 02.07.2022)
 
В Аргентине разбился самолет с медиками на борту, сообщили СМИ

Telam: в Аргентине разбился медицинский самолет Learjet 35, четыре человека погибли

Читать ria.ru в
МЕХИКО, 2 июл - РИА Новости. Самолет Learjet 35 с медиками на борту разбился на взлёте в аргентинской провинции Огненная Земля, в крушении погибли два пилота, врач и медсестра, сообщило агентство Telam.
"Два пилота, медсестра и врач погибли в катастрофе медицинского самолета в аэропорту города Рио-Гранде", - говорится в сообщении агентства.
Судя по видеозаписям в соцсетях, самолет Lear 35A рухнул и сгорел на территории аэропорта, в непосредственной близости от взлетной полосы.
Борт, принадлежащий компании Flying América SA, доставил из столицы на Огненную Землю маму с младенцем и направлялся обратно в Буэнос-Айрес, уточнило агентство со ссылкой на официальные источники.
Аргентинский Совет по безопасности на транспорте сообщил о начале расследования трагедии.
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