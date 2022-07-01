https://ria.ru/20220701/zhara-1799599820.html

Жителям Петербурга пообещали жару до 33 градусов

Жителям Петербурга пообещали жару до 33 градусов - РИА Новости, 01.07.2022

Жителям Петербурга пообещали жару до 33 градусов

Температура воздуха в Санкт-Петербурге может возрасти до 33 градусов в субботу днем, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T15:26

2022-07-01T15:26

2022-07-01T15:27

санкт-петербург

общество

погода

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Температура воздуха в Санкт-Петербурге может возрасти до 33 градусов в субботу днем, сообщил главный синоптик города Александр Колесов."Ожидаем температуру в Санкт-Петербурге сегодня днем до плюс 31 градуса, в субботу даже до +33 градусов. Вероятные кратковременные дожди днем в воскресенье значительно не исправят ситуацию: все еще будет жарко, но уже до плюс 30 градусов", - написал он в своем Telegram-канале.Как отметил синоптик, последние температурные рекорды были установлены в первые дни июля в 2011 году, когда 1 июля воздух прогрелся до 30,9 градуса, 2 июля – до 31,5 градуса."Мой совет – бегите из города, особенно в субботу", - отметил Колесов.Он добавил, что жара в Петербурге пойдет на спад на следующей неделе.По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в Петербурге плюс 28,8 градуса, осадков не ожидается.

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санкт-петербург

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Влада Копылова

санкт-петербург, общество, погода