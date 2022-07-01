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Жителям Петербурга пообещали жару до 33 градусов
Жителям Петербурга пообещали жару до 33 градусов - РИА Новости, 01.07.2022
Жителям Петербурга пообещали жару до 33 градусов
Температура воздуха в Санкт-Петербурге может возрасти до 33 градусов в субботу днем, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T15:26
2022-07-01T15:26
2022-07-01T15:27
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Температура воздуха в Санкт-Петербурге может возрасти до 33 градусов в субботу днем, сообщил главный синоптик города Александр Колесов."Ожидаем температуру в Санкт-Петербурге сегодня днем до плюс 31 градуса, в субботу даже до +33 градусов. Вероятные кратковременные дожди днем в воскресенье значительно не исправят ситуацию: все еще будет жарко, но уже до плюс 30 градусов", - написал он в своем Telegram-канале.Как отметил синоптик, последние температурные рекорды были установлены в первые дни июля в 2011 году, когда 1 июля воздух прогрелся до 30,9 градуса, 2 июля – до 31,5 градуса."Мой совет – бегите из города, особенно в субботу", - отметил Колесов.Он добавил, что жара в Петербурге пойдет на спад на следующей неделе.По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в Петербурге плюс 28,8 градуса, осадков не ожидается.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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санкт-петербург, общество, погода
15:26 01.07.2022 (обновлено: 15:27 01.07.2022)
Жителям Петербурга пообещали жару до 33 градусов
Синоптик Колесов: температура воздуха в Петербурге в субботу может достичь 33 градусов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости.
Температура воздуха в Санкт-Петербурге может возрасти до 33 градусов в субботу днем, сообщил
главный синоптик города Александр Колесов.
"Ожидаем температуру в Санкт-Петербурге
сегодня днем до плюс 31 градуса, в субботу даже до +33 градусов. Вероятные кратковременные дожди днем в воскресенье значительно не исправят ситуацию: все еще будет жарко, но уже до плюс 30 градусов", - написал он в своем Telegram-канале.
Как отметил синоптик, последние температурные рекорды были установлены в первые дни июля в 2011 году, когда 1 июля воздух прогрелся до 30,9 градуса, 2 июля – до 31,5 градуса.
"Мой совет – бегите из города, особенно в субботу", - отметил Колесов.
Он добавил, что жара в Петербурге пойдет на спад на следующей неделе.
По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в Петербурге плюс 28,8 градуса, осадков не ожидается.