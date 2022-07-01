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Украина попросила Турцию задержать судно под российским флагом - РИА Новости, 02.07.2022
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Украина попросила Турцию задержать судно под российским флагом
Украина попросила Турцию задержать судно под российским флагом - РИА Новости, 02.07.2022
Украина попросила Турцию задержать судно под российским флагом
Киев просит Анкару задержать направляющееся в Турцию судно под флагом России, якобы перевозящее украинское зерно из Бердянска, передает Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-01T19:26
2022-07-02T00:31
турция
украина
бердянск
в мире
россия
владимир путин
оон
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Киев просит Анкару задержать направляющееся в Турцию судно под флагом России, якобы перевозящее украинское зерно из Бердянска, передает Reuters со ссылкой на украинского чиновника и документ.По информации агентства, сотрудник украинского Министерства иностранных дел, ссылаясь на данные морской информации, зявил о 4,5 тысячи тонн зерна на корабле. Кроме того, офис генпрокурора Украины направил 30 июня письмо в Минюст Турции о судне с семью тысячами тонн сельскохозяйственного груза, которое плывет в Карасу.Ранее казахстанская компания KTZ Express сообщила, что ТОО KTZ Express Shipping (владелец судна "Жибек жолы") еще в октябре 2021 года заключило договор о фрахтовании судна без экипажа с российской компанией ООО "Грин-Лайн" сроком до 30 ноября 2022 года. Затем "Грин-Лайн", в свою очередь, заключил контракт на оказание услуг по перевозке зерна с Украины в Турцию с эстонской компанией Mangelbert OU.ООН неоднократно заявляла об угрозе мирового продовольственного кризиса из-за дефицита злаков. Запад обвинил Россию в блокировании поставок украинского зерна на мировые рынки, также Москве приписывали кражу этого ресурса. При этом киевские власти сами создали множество логистических препятствий: заминировали акваторию Черного моря, что не позволяет вывозить грузы судами, а также подожгли зерно в порту Мариуполя.Как заявил Владимир Путин, Россия никак не препятствует вывозу пшеницы с Украины, если Киев разминирует порты, то суда смогут беспрепятственно выходить.
https://ria.ru/20220630/zerno-1799305994.html
https://ria.ru/20220701/tanker-1799662655.html
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турция, украина, бердянск, в мире, россия, владимир путин, оон
19:26 01.07.2022 (обновлено: 00:31 02.07.2022)
 
Украина попросила Турцию задержать судно под российским флагом

Reuters: Украина попросила Турцию задержать грузовое судно под флагом России

Грузовое судно в порту Бердянска
Грузовое судно в порту Бердянска
Грузовое судно в порту Бердянска. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Киев просит Анкару задержать направляющееся в Турцию судно под флагом России, якобы перевозящее украинское зерно из Бердянска, передает Reuters со ссылкой на украинского чиновника и документ.
По информации агентства, сотрудник украинского Министерства иностранных дел, ссылаясь на данные морской информации, зявил о 4,5 тысячи тонн зерна на корабле. Кроме того, офис генпрокурора Украины направил 30 июня письмо в Минюст Турции о судне с семью тысячами тонн сельскохозяйственного груза, которое плывет в Карасу.
Зерно в цехе ОАО Мелитопольский элеватор - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 15:56
Путин перечислил способы вывоза зерна с Украины
Ранее казахстанская компания KTZ Express сообщила, что ТОО KTZ Express Shipping (владелец судна "Жибек жолы") еще в октябре 2021 года заключило договор о фрахтовании судна без экипажа с российской компанией ООО "Грин-Лайн" сроком до 30 ноября 2022 года. Затем "Грин-Лайн", в свою очередь, заключил контракт на оказание услуг по перевозке зерна с Украины в Турцию с эстонской компанией Mangelbert OU.
ООН неоднократно заявляла об угрозе мирового продовольственного кризиса из-за дефицита злаков. Запад обвинил Россию в блокировании поставок украинского зерна на мировые рынки, также Москве приписывали кражу этого ресурса. При этом киевские власти сами создали множество логистических препятствий: заминировали акваторию Черного моря, что не позволяет вывозить грузы судами, а также подожгли зерно в порту Мариуполя.
Как заявил Владимир Путин, Россия никак не препятствует вывозу пшеницы с Украины, если Киев разминирует порты, то суда смогут беспрепятственно выходить.
Танкер - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
Вчера, 18:04
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ТурцияУкраинаБердянскВ миреРоссияВладимир ПутинООН
 
 
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