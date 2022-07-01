https://ria.ru/20220701/zerno-1799691449.html

Украина попросила Турцию задержать судно под российским флагом

Украина попросила Турцию задержать судно под российским флагом - РИА Новости, 02.07.2022

Украина попросила Турцию задержать судно под российским флагом

Киев просит Анкару задержать направляющееся в Турцию судно под флагом России, якобы перевозящее украинское зерно из Бердянска, передает Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-01T19:26

2022-07-01T19:26

2022-07-02T00:31

турция

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Киев просит Анкару задержать направляющееся в Турцию судно под флагом России, якобы перевозящее украинское зерно из Бердянска, передает Reuters со ссылкой на украинского чиновника и документ.По информации агентства, сотрудник украинского Министерства иностранных дел, ссылаясь на данные морской информации, зявил о 4,5 тысячи тонн зерна на корабле. Кроме того, офис генпрокурора Украины направил 30 июня письмо в Минюст Турции о судне с семью тысячами тонн сельскохозяйственного груза, которое плывет в Карасу.Ранее казахстанская компания KTZ Express сообщила, что ТОО KTZ Express Shipping (владелец судна "Жибек жолы") еще в октябре 2021 года заключило договор о фрахтовании судна без экипажа с российской компанией ООО "Грин-Лайн" сроком до 30 ноября 2022 года. Затем "Грин-Лайн", в свою очередь, заключил контракт на оказание услуг по перевозке зерна с Украины в Турцию с эстонской компанией Mangelbert OU.ООН неоднократно заявляла об угрозе мирового продовольственного кризиса из-за дефицита злаков. Запад обвинил Россию в блокировании поставок украинского зерна на мировые рынки, также Москве приписывали кражу этого ресурса. При этом киевские власти сами создали множество логистических препятствий: заминировали акваторию Черного моря, что не позволяет вывозить грузы судами, а также подожгли зерно в порту Мариуполя.Как заявил Владимир Путин, Россия никак не препятствует вывозу пшеницы с Украины, если Киев разминирует порты, то суда смогут беспрепятственно выходить.

https://ria.ru/20220630/zerno-1799305994.html

https://ria.ru/20220701/tanker-1799662655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

турция, украина, бердянск, в мире, россия, владимир путин, оон