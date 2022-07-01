Рейтинг@Mail.ru
Зеленский призвал политиков подогревать интерес к конфликту на Украине - РИА Новости, 01.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220701/zelenskiy-1799717509.html
Зеленский призвал политиков подогревать интерес к конфликту на Украине
Зеленский призвал политиков подогревать интерес к конфликту на Украине - РИА Новости, 01.07.2022
Зеленский призвал политиков подогревать интерес к конфликту на Украине
Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Норвегии Йонасом Гар Стёре заявил, что интерес к боевым действиям на Украине спадает, поэтому политики и СМИ... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T21:53
2022-07-01T21:59
в мире
джоко видодо
украина
россия
европа
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783260711_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4af24013ca5ed71f953143fa28a900ac.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Норвегии Йонасом Гар Стёре заявил, что интерес к боевым действиям на Украине спадает, поэтому политики и СМИ должны работать над тем, чтобы его вернуть.По его словам, "внимание спадает к войне, так как люди в Европе и мире не хотят думать про войну - так оно и есть"."Очень важно, чтобы не падал интерес – извините, что я пользуюсь таким словом – к войне. Это можем сделать только мы – лидеры государств, средства массовой информации", - сказал Зеленский, видео выступления опубликовано в его Telegram-канале.Он также заявил, что государства Африки и Азии должны не балансировать между Россией и Украиной, а однозначно выбирать сторону Украины.В четверг состоялся визит в Москву президента Индонезии Джоко Видодо, днем ранее посетившего Киев. После встречи с президентом России Владимиром Путиным Видодо заявил, что выразил готовность наладить общение Путина с Зеленским.
https://ria.ru/20220701/zelenskiy-1799707595.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783260711_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_9a88e906304b244f9f6362f63b295211.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джоко видодо, украина, россия, европа, владимир зеленский
21:53 01.07.2022 (обновлено: 21:59 01.07.2022)
 
Зеленский призвал политиков подогревать интерес к конфликту на Украине

Зеленский призвал мировых лидеров и СМИ подогревать интерес к конфликту на Украине

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Норвегии Йонасом Гар Стёре заявил, что интерес к боевым действиям на Украине спадает, поэтому политики и СМИ должны работать над тем, чтобы его вернуть.
По его словам, "внимание спадает к войне, так как люди в Европе и мире не хотят думать про войну - так оно и есть".
"Очень важно, чтобы не падал интерес – извините, что я пользуюсь таким словом – к войне. Это можем сделать только мы – лидеры государств, средства массовой информации", - сказал Зеленский, видео выступления опубликовано в его Telegram-канале.
Он также заявил, что государства Африки и Азии должны не балансировать между Россией и Украиной, а однозначно выбирать сторону Украины.
В четверг состоялся визит в Москву президента Индонезии Джоко Видодо, днем ранее посетившего Киев. После встречи с президентом России Владимиром Путиным Видодо заявил, что выразил готовность наладить общение Путина с Зеленским.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
Вчера, 20:50Специальная военная операция на Украине
Зеленский поставил Украину в пример НАТО
 
В миреДжоко ВидодоУкраинаРоссияЕвропаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала