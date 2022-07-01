https://ria.ru/20220701/zelenskiy-1799717509.html
Зеленский призвал политиков подогревать интерес к конфликту на Украине
Зеленский призвал политиков подогревать интерес к конфликту на Украине - РИА Новости, 01.07.2022
Зеленский призвал политиков подогревать интерес к конфликту на Украине
Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Норвегии Йонасом Гар Стёре заявил, что интерес к боевым действиям на Украине спадает, поэтому политики и СМИ... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T21:53
2022-07-01T21:53
2022-07-01T21:59
в мире
джоко видодо
украина
россия
европа
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Норвегии Йонасом Гар Стёре заявил, что интерес к боевым действиям на Украине спадает, поэтому политики и СМИ должны работать над тем, чтобы его вернуть.По его словам, "внимание спадает к войне, так как люди в Европе и мире не хотят думать про войну - так оно и есть"."Очень важно, чтобы не падал интерес – извините, что я пользуюсь таким словом – к войне. Это можем сделать только мы – лидеры государств, средства массовой информации", - сказал Зеленский, видео выступления опубликовано в его Telegram-канале.Он также заявил, что государства Африки и Азии должны не балансировать между Россией и Украиной, а однозначно выбирать сторону Украины.В четверг состоялся визит в Москву президента Индонезии Джоко Видодо, днем ранее посетившего Киев. После встречи с президентом России Владимиром Путиным Видодо заявил, что выразил готовность наладить общение Путина с Зеленским.
https://ria.ru/20220701/zelenskiy-1799707595.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, джоко видодо, украина, россия, европа, владимир зеленский
21:53 01.07.2022 (обновлено: 21:59 01.07.2022)
Зеленский призвал политиков подогревать интерес к конфликту на Украине
Зеленский призвал мировых лидеров и СМИ подогревать интерес к конфликту на Украине