https://ria.ru/20220701/zelenskiy-1799717509.html

Зеленский призвал политиков подогревать интерес к конфликту на Украине

Зеленский призвал политиков подогревать интерес к конфликту на Украине - РИА Новости, 01.07.2022

Зеленский призвал политиков подогревать интерес к конфликту на Украине

Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Норвегии Йонасом Гар Стёре заявил, что интерес к боевым действиям на Украине спадает, поэтому политики и СМИ... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T21:53

2022-07-01T21:53

2022-07-01T21:59

в мире

джоко видодо

украина

россия

европа

владимир зеленский

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Норвегии Йонасом Гар Стёре заявил, что интерес к боевым действиям на Украине спадает, поэтому политики и СМИ должны работать над тем, чтобы его вернуть.По его словам, "внимание спадает к войне, так как люди в Европе и мире не хотят думать про войну - так оно и есть"."Очень важно, чтобы не падал интерес – извините, что я пользуюсь таким словом – к войне. Это можем сделать только мы – лидеры государств, средства массовой информации", - сказал Зеленский, видео выступления опубликовано в его Telegram-канале.Он также заявил, что государства Африки и Азии должны не балансировать между Россией и Украиной, а однозначно выбирать сторону Украины.В четверг состоялся визит в Москву президента Индонезии Джоко Видодо, днем ранее посетившего Киев. После встречи с президентом России Владимиром Путиным Видодо заявил, что выразил готовность наладить общение Путина с Зеленским.

https://ria.ru/20220701/zelenskiy-1799707595.html

украина

россия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джоко видодо, украина, россия, европа, владимир зеленский