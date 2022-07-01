https://ria.ru/20220701/zelenskiy-1799707595.html

Зеленский поставил Украину в пример НАТО

Зеленский поставил Украину в пример НАТО - РИА Новости, 01.07.2022

Зеленский поставил Украину в пример НАТО

Владимир Зеленский на встрече с экс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном заявил, что Североатлантическому альянсу нужно работать над улучшением системы... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T20:50

2022-07-01T20:50

2022-07-01T21:06

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

украина

россия

донбасс

нато

андерс фог расмуссен

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с экс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном заявил, что Североатлантическому альянсу нужно работать над улучшением системы европейской безопасности на примере Украины. Ранее Расмуссен стал сопредседателем рабочей группы по выработке гарантий безопасности для Украины наравне с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком.Расмуссен в ответ сказал, что приложит максимум усилий для обеспечения эффективной работы Группы по вопросам международных гарантий безопасности Украины.Ранее Ермак утверждал, что идея Зеленского состоит в том, "чтобы гарантии безопасности для Украины в будущем стали основой новой мировой системы безопасности".Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".В Донецкой Народной Республике уже контролируются Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР союзными силами занята почти вся территория республики за исключением Лисичанска.

https://ria.ru/20220701/ukraina-1799679076.html

https://ria.ru/20220630/ukraina-1799181467.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

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