20:50 01.07.2022 (обновлено: 21:06 01.07.2022)
Зеленский поставил Украину в пример НАТО
Зеленский: НАТО нужно работать над улучшением системы безопасности на примере Украины
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с экс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном заявил, что Североатлантическому альянсу нужно работать над улучшением системы европейской безопасности на примере Украины.
Ранее Расмуссен стал сопредседателем рабочей группы по выработке гарантий безопасности для Украины наравне с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком.
"Владимир Зеленский отдельно коснулся вопроса роли НАТО в современной системе европейской безопасности. Он отметил, что до сих пор эта система не сталкивалась с такой войной и потому не имела четких алгоритмов реагирования. В то же время президент высказал убеждение, что на примере войны на Украине можно разработать конкретные действенные гарантии безопасности", — говорится в сообщении на сайте украинского президента.
Расмуссен в ответ сказал, что приложит максимум усилий для обеспечения эффективной работы Группы по вопросам международных гарантий безопасности Украины.
Ранее Ермак утверждал, что идея Зеленского состоит в том, "чтобы гарантии безопасности для Украины в будущем стали основой новой мировой системы безопасности".
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
В Донецкой Народной Республике уже контролируются Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР союзными силами занята почти вся территория республики за исключением Лисичанска.
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