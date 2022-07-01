Глава МИД Финляндии заявил о "железном занавесе" между Россией и Западом
Глава МИД Финляндии Хаависто заявил о новом "железном занавесе" между Россией и Западом
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что архитектура европейской безопасности разрушена и между Россией и западными странами возник новый "железный занавес".
"Я думаю, что это новая реальность. Я действительно считаю, что архитектура европейской безопасности разрушена. Это новая ситуация, между Россией и другими странами возник новый тип железного занавеса", - сказал Хаависто в интервью телеканалу CNN, связав это с началом военной операции РФ на Украине и в Донбассе.
Министр заявил, что российская спецоперация "изменила атмосферу безопасности", и выразил опасения по поводу "безответственных разговоров о ядерном и химическом оружии".
В МИД РФ ранее заявляли, что Россия никогда никому не угрожала ядерным оружием, подход Москвы в вопросе гипотетического применения ядерного оружия основывается исключительно на логике сдерживания. При этом отмечалось, что, напротив, в частности представители британского истеблишмента пытаются запугать население страны грядущей ядерной войной с Россией, чтобы отвлечь от внутриполитических проблем.