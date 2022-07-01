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Глава МИД Финляндии заявил о "железном занавесе" между Россией и Западом - РИА Новости, 01.07.2022
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Глава МИД Финляндии заявил о "железном занавесе" между Россией и Западом
Глава МИД Финляндии заявил о "железном занавесе" между Россией и Западом - РИА Новости, 01.07.2022
Глава МИД Финляндии заявил о "железном занавесе" между Россией и Западом
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что архитектура европейской безопасности разрушена и между Россией и западными странами возник новый... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T20:05
2022-07-01T20:05
пекка хаависто
в мире
россия
финляндия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что архитектура европейской безопасности разрушена и между Россией и западными странами возник новый "железный занавес"."Я думаю, что это новая реальность. Я действительно считаю, что архитектура европейской безопасности разрушена. Это новая ситуация, между Россией и другими странами возник новый тип железного занавеса", - сказал Хаависто в интервью телеканалу CNN, связав это с началом военной операции РФ на Украине и в Донбассе.Министр заявил, что российская спецоперация "изменила атмосферу безопасности", и выразил опасения по поводу "безответственных разговоров о ядерном и химическом оружии".В МИД РФ ранее заявляли, что Россия никогда никому не угрожала ядерным оружием, подход Москвы в вопросе гипотетического применения ядерного оружия основывается исключительно на логике сдерживания. При этом отмечалось, что, напротив, в частности представители британского истеблишмента пытаются запугать население страны грядущей ядерной войной с Россией, чтобы отвлечь от внутриполитических проблем.
https://ria.ru/20220630/lavrov-1799314273.html
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пекка хаависто, в мире, россия, финляндия
20:05 01.07.2022
 
Глава МИД Финляндии заявил о "железном занавесе" между Россией и Западом

Глава МИД Финляндии Хаависто заявил о новом "железном занавесе" между Россией и Западом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что архитектура европейской безопасности разрушена и между Россией и западными странами возник новый "железный занавес".
"Я думаю, что это новая реальность. Я действительно считаю, что архитектура европейской безопасности разрушена. Это новая ситуация, между Россией и другими странами возник новый тип железного занавеса", - сказал Хаависто в интервью телеканалу CNN, связав это с началом военной операции РФ на Украине и в Донбассе.
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Министр заявил, что российская спецоперация "изменила атмосферу безопасности", и выразил опасения по поводу "безответственных разговоров о ядерном и химическом оружии".
В МИД РФ ранее заявляли, что Россия никогда никому не угрожала ядерным оружием, подход Москвы в вопросе гипотетического применения ядерного оружия основывается исключительно на логике сдерживания. При этом отмечалось, что, напротив, в частности представители британского истеблишмента пытаются запугать население страны грядущей ядерной войной с Россией, чтобы отвлечь от внутриполитических проблем.
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