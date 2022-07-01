https://ria.ru/20220701/zanaves-1799700410.html

Глава МИД Финляндии заявил о "железном занавесе" между Россией и Западом

Глава МИД Финляндии заявил о "железном занавесе" между Россией и Западом - РИА Новости, 01.07.2022

Глава МИД Финляндии заявил о "железном занавесе" между Россией и Западом

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что архитектура европейской безопасности разрушена и между Россией и западными странами возник новый... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T20:05

2022-07-01T20:05

2022-07-01T20:05

пекка хаависто

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что архитектура европейской безопасности разрушена и между Россией и западными странами возник новый "железный занавес"."Я думаю, что это новая реальность. Я действительно считаю, что архитектура европейской безопасности разрушена. Это новая ситуация, между Россией и другими странами возник новый тип железного занавеса", - сказал Хаависто в интервью телеканалу CNN, связав это с началом военной операции РФ на Украине и в Донбассе.Министр заявил, что российская спецоперация "изменила атмосферу безопасности", и выразил опасения по поводу "безответственных разговоров о ядерном и химическом оружии".В МИД РФ ранее заявляли, что Россия никогда никому не угрожала ядерным оружием, подход Москвы в вопросе гипотетического применения ядерного оружия основывается исключительно на логике сдерживания. При этом отмечалось, что, напротив, в частности представители британского истеблишмента пытаются запугать население страны грядущей ядерной войной с Россией, чтобы отвлечь от внутриполитических проблем.

https://ria.ru/20220630/lavrov-1799314273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

пекка хаависто, в мире, россия, финляндия