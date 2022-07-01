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Экс-главу подмосковной райадминистрации осудили на девять лет за взятки
Экс-главу подмосковной райадминистрации осудили на девять лет за взятки - РИА Новости, 01.07.2022
Экс-главу подмосковной райадминистрации осудили на девять лет за взятки
Бывший глава администрации Щелковского района Подмосковья Алексей Валов осужден на девять лет за взятки, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T17:10
2022-07-01T17:10
2022-07-01T17:10
происшествия
московская область (подмосковье)
щелковский район
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Бывший глава администрации Щелковского района Подмосковья Алексей Валов осужден на девять лет за взятки, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.Установлено, что Валов с января 2017 года по апрель 2018 года получал за покровительство и попустительство по службе взятки в виде денег и услуг имущественного характера, а также предоставления имущественных прав на сумму свыше 11 миллионов рублей."Он признан виновным в совершении преступлений... "получение взятки"... Суд приговорил Валова к девяти годам лишения свободы со штрафом в размере 20 миллионов рублей с лишением права занимать определенные должности сроком на три года. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220428/sakhalin-1785859121.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, московская область (подмосковье), щелковский район
Экс-главу подмосковной райадминистрации осудили на девять лет за взятки
Экс-глава Щелковской райадминистрации Подмосковья Валов получил девять лет за взятки