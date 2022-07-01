https://ria.ru/20220701/vzyatki-1799644868.html

Экс-главу подмосковной райадминистрации осудили на девять лет за взятки

Экс-главу подмосковной райадминистрации осудили на девять лет за взятки - РИА Новости, 01.07.2022

Экс-главу подмосковной райадминистрации осудили на девять лет за взятки

Бывший глава администрации Щелковского района Подмосковья Алексей Валов осужден на девять лет за взятки, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T17:10

2022-07-01T17:10

2022-07-01T17:10

происшествия

московская область (подмосковье)

щелковский район

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Бывший глава администрации Щелковского района Подмосковья Алексей Валов осужден на девять лет за взятки, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.Установлено, что Валов с января 2017 года по апрель 2018 года получал за покровительство и попустительство по службе взятки в виде денег и услуг имущественного характера, а также предоставления имущественных прав на сумму свыше 11 миллионов рублей."Он признан виновным в совершении преступлений... "получение взятки"... Суд приговорил Валова к девяти годам лишения свободы со штрафом в размере 20 миллионов рублей с лишением права занимать определенные должности сроком на три года. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220428/sakhalin-1785859121.html

московская область (подмосковье)

щелковский район

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Кирилл Волков

происшествия, московская область (подмосковье), щелковский район