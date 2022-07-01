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При крушении самолета Ан-2 в Якутии выжил один человек - РИА Новости, 01.07.2022
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При крушении самолета Ан-2 в Якутии выжил один человек
При крушении самолета Ан-2 в Якутии выжил один человек - РИА Новости, 01.07.2022
При крушении самолета Ан-2 в Якутии выжил один человек
Глава Якутии Айсен Николаев подтвердил, что один человек выжил после крушения Ан-2, сейчас его на вертолете транспортируют в Якутск. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T13:49
2022-07-01T13:49
происшествия
республика саха (якутия)
айсен николаев
ан-2
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ЯКУТСК, 1 июл – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев подтвердил, что один человек выжил после крушения Ан-2, сейчас его на вертолете транспортируют в Якутск."Сегодня в Кобяйском районе обнаружен самолет Ан-2, пропавший 21 июня. На месте обнаружены тела двух человек. Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким погибших. Спасатели сообщили, что находившийся на борту Павел Кривошапкин жив! Это самое настоящее чудо. Сейчас его на вертолете транспортируют в Якутск, где будет оказана вся необходимая помощь", - сказал Николаев в Telegram.Ранее источник в авиакомпании "Полярные авиалинии" сообщил РИА Новости, что Павел Кривошапкин, находившийся в Ан-2, сам вышел к спасателям, которые в пятницу обнаружили исчезнувший 21 июня самолет на склоне горы. Остальные двое погибли.Ан-2 вылетел 21 июня по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) - Вертикальный (Кобяйский район) - Ус-Хатынг, не приземлился в назначенное время на площадке "Вертикальный". Самолет пропал с радаров, на его борту, по предварительным данным, были два члена экипажа, один пассажир и тонна груза. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц. По данным Якутской транспортной прокуратуры, воздушное судно Ан-2 RA-17742 принадлежит компании ООО "Техсервис".
https://ria.ru/20220701/an-2-1799485872.html
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происшествия, республика саха (якутия), айсен николаев, ан-2
13:49 01.07.2022
 
При крушении самолета Ан-2 в Якутии выжил один человек

Глава Якутии Николаев подтвердил, что один человек выжил после крушения Ан-2 неделю назад

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЯКУТСК, 1 июл – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев подтвердил, что один человек выжил после крушения Ан-2, сейчас его на вертолете транспортируют в Якутск.
"Сегодня в Кобяйском районе обнаружен самолет Ан-2, пропавший 21 июня. На месте обнаружены тела двух человек. Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким погибших. Спасатели сообщили, что находившийся на борту Павел Кривошапкин жив! Это самое настоящее чудо. Сейчас его на вертолете транспортируют в Якутск, где будет оказана вся необходимая помощь", - сказал Николаев в Telegram.
Ранее источник в авиакомпании "Полярные авиалинии" сообщил РИА Новости, что Павел Кривошапкин, находившийся в Ан-2, сам вышел к спасателям, которые в пятницу обнаружили исчезнувший 21 июня самолет на склоне горы. Остальные двое погибли.
Ан-2 вылетел 21 июня по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) - Вертикальный (Кобяйский район) - Ус-Хатынг, не приземлился в назначенное время на площадке "Вертикальный". Самолет пропал с радаров, на его борту, по предварительным данным, были два члена экипажа, один пассажир и тонна груза. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц. По данным Якутской транспортной прокуратуры, воздушное судно Ан-2 RA-17742 принадлежит компании ООО "Техсервис".
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
10:34
Власти рассказали о состоянии самолета Ан-2, найденного в Якутии
 
ПроисшествияРеспублика Саха (Якутия)Айсен НиколаевАн-2
 
 
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