https://ria.ru/20220701/vyzhivshiy-1799559471.html

При крушении самолета Ан-2 в Якутии выжил один человек

При крушении самолета Ан-2 в Якутии выжил один человек - РИА Новости, 01.07.2022

При крушении самолета Ан-2 в Якутии выжил один человек

Глава Якутии Айсен Николаев подтвердил, что один человек выжил после крушения Ан-2, сейчас его на вертолете транспортируют в Якутск. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T13:49

2022-07-01T13:49

2022-07-01T13:49

происшествия

республика саха (якутия)

айсен николаев

ан-2

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ЯКУТСК, 1 июл – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев подтвердил, что один человек выжил после крушения Ан-2, сейчас его на вертолете транспортируют в Якутск."Сегодня в Кобяйском районе обнаружен самолет Ан-2, пропавший 21 июня. На месте обнаружены тела двух человек. Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким погибших. Спасатели сообщили, что находившийся на борту Павел Кривошапкин жив! Это самое настоящее чудо. Сейчас его на вертолете транспортируют в Якутск, где будет оказана вся необходимая помощь", - сказал Николаев в Telegram.Ранее источник в авиакомпании "Полярные авиалинии" сообщил РИА Новости, что Павел Кривошапкин, находившийся в Ан-2, сам вышел к спасателям, которые в пятницу обнаружили исчезнувший 21 июня самолет на склоне горы. Остальные двое погибли.Ан-2 вылетел 21 июня по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) - Вертикальный (Кобяйский район) - Ус-Хатынг, не приземлился в назначенное время на площадке "Вертикальный". Самолет пропал с радаров, на его борту, по предварительным данным, были два члена экипажа, один пассажир и тонна груза. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц. По данным Якутской транспортной прокуратуры, воздушное судно Ан-2 RA-17742 принадлежит компании ООО "Техсервис".

https://ria.ru/20220701/an-2-1799485872.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, республика саха (якутия), айсен николаев, ан-2