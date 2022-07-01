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Депутат Госдумы получил ответ о возбуждении дела из-за "Арт-Москвы" - РИА Новости, 01.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220701/vystavka-1799642145.html
Депутат Госдумы получил ответ о возбуждении дела из-за "Арт-Москвы"
Депутат Госдумы получил ответ о возбуждении дела из-за "Арт-Москвы" - РИА Новости, 01.07.2022
Депутат Госдумы получил ответ о возбуждении дела из-за "Арт-Москвы"
Депутат Госдумы Андрей Гимбатов сообщил РИА Новости, что получил ответ от Главного следственного управления СК по Москве о возбуждении уголовного дела по статье РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T18:02
2022-07-01T18:09
культура
новости культуры
москва
россия
департамент культуры
следственный комитет россии (ск рф)
выставки
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Гимбатов сообщил РИА Новости, что получил ответ от Главного следственного управления СК по Москве о возбуждении уголовного дела по статье о реабилитации нацизма после демонстрации скандальной скульптуры "Большая мать" на выставке "Арт-Москва".Ранее Гимбатов обратился в СК РФ с просьбой о проведении проверки по осквернению символов воинской славы при демонстрации экспонатов на выставке.Он считает, что квалификация преступления "совершенно верная", "именно так это воспринимают люди"."Лично я не сомневаюсь, что с учетом дерзости поступка, а также выбранного времени и места, конечно, вина организаторов выставки, наверное, даже более весома, чем у так называемого художника. Но, разумеется, разберется суд", — добавил он.Скульптура художника Олега Кулика "Большая мать", представленная на выставке-ярмарке "Арт-Москва" в Гостином дворе весной, вызвала неоднозначную реакцию в обществе и массу негативных отзывов. В частности, о том, что скульптура является пародией на монумент "Родина-мать зовет!" и оскверняет символ Победы, высказался ряд политиков, депутатов и сенаторов. В Минкультуры РФ заявили РИА Новости, что выставка "Арт-Москва" проводилась на частные средства. Департамент культуры города Москвы также заверил, что не является ни организатором, ни участником проекта.
https://ria.ru/20220422/minkultury-1784962800.html
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новости культуры, москва, россия, департамент культуры, следственный комитет россии (ск рф), выставки
18:02 01.07.2022 (обновлено: 18:09 01.07.2022)
 
Депутат Госдумы получил ответ о возбуждении дела из-за "Арт-Москвы"

Депутат Андрей Гимбатов получил ответ СК о возбуждении дела из-за выставки "Арт-Москва"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПосетители на международной художественной ярмарке "Арт Москва" в выставочном центре "Гостиный двор" в Москве
Посетители на международной художественной ярмарке Арт Москва в выставочном центре Гостиный двор в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Гимбатов сообщил РИА Новости, что получил ответ от Главного следственного управления СК по Москве о возбуждении уголовного дела по статье о реабилитации нацизма после демонстрации скандальной скульптуры "Большая мать" на выставке "Арт-Москва".
Ранее Гимбатов обратился в СК РФ с просьбой о проведении проверки по осквернению символов воинской славы при демонстрации экспонатов на выставке.
"Я очень доволен, что ситуация с так называемой "Арт-Москвой" разрешилась именно так — закон оказался на стороне здравого смысла. Терпеть такое откровенное издевательство над нашим общенародным символом было просто невозможно. На самом-то деле все понимают, что такое Родина-мать, что она означает для каждого нормального человека в нашей стране", — заявил Гимбатов.
Он считает, что квалификация преступления "совершенно верная", "именно так это воспринимают люди".
"Лично я не сомневаюсь, что с учетом дерзости поступка, а также выбранного времени и места, конечно, вина организаторов выставки, наверное, даже более весома, чем у так называемого художника. Но, разумеется, разберется суд", — добавил он.
Скульптура художника Олега Кулика "Большая мать", представленная на выставке-ярмарке "Арт-Москва" в Гостином дворе весной, вызвала неоднозначную реакцию в обществе и массу негативных отзывов. В частности, о том, что скульптура является пародией на монумент "Родина-мать зовет!" и оскверняет символ Победы, высказался ряд политиков, депутатов и сенаторов. В Минкультуры РФ заявили РИА Новости, что выставка "Арт-Москва" проводилась на частные средства. Департамент культуры города Москвы также заверил, что не является ни организатором, ни участником проекта.
Здание Министерства культуры в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 17:03Культура
Минкультуры не оказывало финансовую поддержку "Арт-Москве"
 
КультураНовости культурыМоскваРоссияДепартамент культурыСледственный комитет России (СК РФ)Выставки
 
 
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