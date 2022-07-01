https://ria.ru/20220701/vystavka-1799642145.html

Депутат Госдумы получил ответ о возбуждении дела из-за "Арт-Москвы"

Депутат Госдумы получил ответ о возбуждении дела из-за "Арт-Москвы" - РИА Новости, 01.07.2022

Депутат Госдумы получил ответ о возбуждении дела из-за "Арт-Москвы"

Депутат Госдумы Андрей Гимбатов сообщил РИА Новости, что получил ответ от Главного следственного управления СК по Москве о возбуждении уголовного дела по статье РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T18:02

2022-07-01T18:02

2022-07-01T18:09

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Гимбатов сообщил РИА Новости, что получил ответ от Главного следственного управления СК по Москве о возбуждении уголовного дела по статье о реабилитации нацизма после демонстрации скандальной скульптуры "Большая мать" на выставке "Арт-Москва".Ранее Гимбатов обратился в СК РФ с просьбой о проведении проверки по осквернению символов воинской славы при демонстрации экспонатов на выставке.Он считает, что квалификация преступления "совершенно верная", "именно так это воспринимают люди"."Лично я не сомневаюсь, что с учетом дерзости поступка, а также выбранного времени и места, конечно, вина организаторов выставки, наверное, даже более весома, чем у так называемого художника. Но, разумеется, разберется суд", — добавил он.Скульптура художника Олега Кулика "Большая мать", представленная на выставке-ярмарке "Арт-Москва" в Гостином дворе весной, вызвала неоднозначную реакцию в обществе и массу негативных отзывов. В частности, о том, что скульптура является пародией на монумент "Родина-мать зовет!" и оскверняет символ Победы, высказался ряд политиков, депутатов и сенаторов. В Минкультуры РФ заявили РИА Новости, что выставка "Арт-Москва" проводилась на частные средства. Департамент культуры города Москвы также заверил, что не является ни организатором, ни участником проекта.

https://ria.ru/20220422/minkultury-1784962800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, москва, россия, департамент культуры, следственный комитет россии (ск рф), выставки