Минобороны построит водовод для обеспечения жителей ДНР пресной водой
Минобороны: военные строители возведут водовод для обеспечения жителей ДНР пресной водой
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российские военные строители построят в ДНР новый водовод, который соединит Ханженковское водохранилище и канал Северский Донец, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России возводят комплекс сооружений нового водовода для обеспечения пресной водой жителей Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.
"Протяженность водовода из Ханженковского водохранилища до канала Северский Донец составит 21,5 километра. Вместе с тем, всего будет проложено четыре линии труб, в результате чего их общая протяженность составит более 90 километров", — уточнили в российском военном ведомстве.
Отмечается, что специалисты уже приступили к строительно-монтажным работам, продолжаются инженерно-геологические испытания, идет разработка траншей и прокладка труб. На стройплощадке задействованы более 300 человек и 100 единиц техники.
"Новая водная артерия обеспечит пресной водой сразу несколько населенных пунктов ДНР. Работы ведутся одновременно на семи участках. Для наполнения системы водой планируется установить в водоемах плавучие насосные станции с системами фильтрации. Производительность водовода составит 100 тысяч кубометров в сутки", — рассказали в Минобороны.