https://ria.ru/20220701/vodovod-1799454868.html

Минобороны построит водовод для обеспечения жителей ДНР пресной водой

Минобороны построит водовод для обеспечения жителей ДНР пресной водой - РИА Новости, 01.07.2022

Минобороны построит водовод для обеспечения жителей ДНР пресной водой

Российские военные строители построят в ДНР новый водовод, который соединит Ханженковское водохранилище и канал Северский Донец, сообщили журналистам в... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T05:39

2022-07-01T05:39

2022-07-01T05:39

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российские военные строители построят в ДНР новый водовод, который соединит Ханженковское водохранилище и канал Северский Донец, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России возводят комплекс сооружений нового водовода для обеспечения пресной водой жителей Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты уже приступили к строительно-монтажным работам, продолжаются инженерно-геологические испытания, идет разработка траншей и прокладка труб. На стройплощадке задействованы более 300 человек и 100 единиц техники."Новая водная артерия обеспечит пресной водой сразу несколько населенных пунктов ДНР. Работы ведутся одновременно на семи участках. Для наполнения системы водой планируется установить в водоемах плавучие насосные станции с системами фильтрации. Производительность водовода составит 100 тысяч кубометров в сутки", — рассказали в Минобороны.

https://ria.ru/20220701/zavody-1799454594.html

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россия, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире