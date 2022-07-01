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Минобороны построит водовод для обеспечения жителей ДНР пресной водой - РИА Новости, 01.07.2022
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https://ria.ru/20220701/vodovod-1799454868.html
Минобороны построит водовод для обеспечения жителей ДНР пресной водой
Минобороны построит водовод для обеспечения жителей ДНР пресной водой - РИА Новости, 01.07.2022
Минобороны построит водовод для обеспечения жителей ДНР пресной водой
Российские военные строители построят в ДНР новый водовод, который соединит Ханженковское водохранилище и канал Северский Донец, сообщили журналистам в... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T05:39
2022-07-01T05:39
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российские военные строители построят в ДНР новый водовод, который соединит Ханженковское водохранилище и канал Северский Донец, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России возводят комплекс сооружений нового водовода для обеспечения пресной водой жителей Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты уже приступили к строительно-монтажным работам, продолжаются инженерно-геологические испытания, идет разработка траншей и прокладка труб. На стройплощадке задействованы более 300 человек и 100 единиц техники."Новая водная артерия обеспечит пресной водой сразу несколько населенных пунктов ДНР. Работы ведутся одновременно на семи участках. Для наполнения системы водой планируется установить в водоемах плавучие насосные станции с системами фильтрации. Производительность водовода составит 100 тысяч кубометров в сутки", — рассказали в Минобороны.
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россия, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
05:39 01.07.2022
 
Минобороны построит водовод для обеспечения жителей ДНР пресной водой

Минобороны: военные строители возведут водовод для обеспечения жителей ДНР пресной водой

© РИА Новости /  / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российские военные строители построят в ДНР новый водовод, который соединит Ханженковское водохранилище и канал Северский Донец, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России возводят комплекс сооружений нового водовода для обеспечения пресной водой жителей Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.

"Протяженность водовода из Ханженковского водохранилища до канала Северский Донец составит 21,5 километра. Вместе с тем, всего будет проложено четыре линии труб, в результате чего их общая протяженность составит более 90 километров", — уточнили в российском военном ведомстве.

Отмечается, что специалисты уже приступили к строительно-монтажным работам, продолжаются инженерно-геологические испытания, идет разработка траншей и прокладка труб. На стройплощадке задействованы более 300 человек и 100 единиц техники.
"Новая водная артерия обеспечит пресной водой сразу несколько населенных пунктов ДНР. Работы ведутся одновременно на семи участках. Для наполнения системы водой планируется установить в водоемах плавучие насосные станции с системами фильтрации. Производительность водовода составит 100 тысяч кубометров в сутки", — рассказали в Минобороны.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
 
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