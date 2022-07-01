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Посольство Бельгии приостановило прием заявок на краткосрочные визы - РИА Новости, 01.07.2022
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Посольство Бельгии приостановило прием заявок на краткосрочные визы
Посольство Бельгии приостановило прием заявок на краткосрочные визы - РИА Новости, 01.07.2022
Посольство Бельгии приостановило прием заявок на краткосрочные визы
Посольство Бельгии в России с 1 июля временно перестало принимать заявки на краткосрочные визы (до 90 дней), теперь получить визы могут только студенты, а также РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T00:34
2022-07-01T10:01
в мире
александр токовинин
бельгия
россия
брюссель
москва
виза
туризм
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Посольство Бельгии в России с 1 июля временно перестало принимать заявки на краткосрочные визы (до 90 дней), теперь получить визы могут только студенты, а также уезжающие работать за рубеж и члены их семей.Заявка на визу будет также рассмотрена от тех, кто получает рабочую визу с разовым разрешением, планирующие приехать в страну до 31 августа, а также члены их семей, отправляющиеся вместе с ними и также выезжающие в страну до 31 августа.Заявки на краткосрочные визы (до 90 дней) рассматриваться не будут."Эта временная мера будет прекращена, как только посольство Бельгии сможет восстановить возможности для рассмотрения всех заявок на визы", — также отмечается в сообщении.В конце марта Бельгия объявила о высылке 21 сотрудника посольства и торгового представительства России в Брюсселе, а также генконсульства в Антверпене. В Брюсселе обвинили россиян в причастности к шпионской деятельности, которая якобы угрожает безопасности королевства. Дипломатам дали 15 дней, чтобы покинуть страну. Посол России в Бельгии Александр Токовинин отверг эти обвинения как необоснованные.В апреле посол Бельгии в Москве Марк Михильсен был вызван в МИД России, ему был заявлен решительный протест в связи с решением Брюсселя о высылке 21 сотрудника российских загранучреждений в Бельгии. В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата сотрудников посольства Бельгии в Москве, которым было предписано покинуть РФ до конца дня 3 мая.В мае 12 сотрудников посольства Бельгии в России (всего две трети от их общего количества), объявленные персонами нон грата, покинули страну, дипломаты и члены их семей вылетели из Москвы на борту военно-транспортного самолета бельгийских ВВС. Посольство, несмотря на отъезд значительного числа сотрудников, продолжило работать.
https://ria.ru/20220701/vizy-1799442934.html
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в мире, александр токовинин, бельгия, россия, брюссель, москва, виза, туризм, новости - туризм
00:34 01.07.2022 (обновлено: 10:01 01.07.2022)
 
Посольство Бельгии приостановило прием заявок на краткосрочные визы

Посольство Бельгии в России временно перестало принимать заявки на краткосрочные визы

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Посольства Бельгии в Москве
Здание Посольства Бельгии в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Посольства Бельгии в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Посольство Бельгии в России с 1 июля временно перестало принимать заявки на краткосрочные визы (до 90 дней), теперь получить визы могут только студенты, а также уезжающие работать за рубеж и члены их семей.
"Из-за обстоятельств вне нашего контроля посольство Бельгии столкнулось с необходимостью сократить число обрабатываемых заявок на получение визы этим летом. В результате с 1 июля только будут рассматриваться заявления только от следующих категорий граждан: 1. Студенты, уезжающие учиться за рубеж до 31 августа", — говорится в сообщении на сайте визового центра VFS Global.
Заявка на визу будет также рассмотрена от тех, кто получает рабочую визу с разовым разрешением, планирующие приехать в страну до 31 августа, а также члены их семей, отправляющиеся вместе с ними и также выезжающие в страну до 31 августа.
Заявки на краткосрочные визы (до 90 дней) рассматриваться не будут.
"Эта временная мера будет прекращена, как только посольство Бельгии сможет восстановить возможности для рассмотрения всех заявок на визы", — также отмечается в сообщении.
В конце марта Бельгия объявила о высылке 21 сотрудника посольства и торгового представительства России в Брюсселе, а также генконсульства в Антверпене. В Брюсселе обвинили россиян в причастности к шпионской деятельности, которая якобы угрожает безопасности королевства. Дипломатам дали 15 дней, чтобы покинуть страну. Посол России в Бельгии Александр Токовинин отверг эти обвинения как необоснованные.
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В апреле посол Бельгии в Москве Марк Михильсен был вызван в МИД России, ему был заявлен решительный протест в связи с решением Брюсселя о высылке 21 сотрудника российских загранучреждений в Бельгии. В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата сотрудников посольства Бельгии в Москве, которым было предписано покинуть РФ до конца дня 3 мая.
В мае 12 сотрудников посольства Бельгии в России (всего две трети от их общего количества), объявленные персонами нон грата, покинули страну, дипломаты и члены их семей вылетели из Москвы на борту военно-транспортного самолета бельгийских ВВС. Посольство, несмотря на отъезд значительного числа сотрудников, продолжило работать.
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