https://ria.ru/20220701/vizy-1799444624.html

Посольство Бельгии приостановило прием заявок на краткосрочные визы

Посольство Бельгии приостановило прием заявок на краткосрочные визы - РИА Новости, 01.07.2022

Посольство Бельгии приостановило прием заявок на краткосрочные визы

Посольство Бельгии в России с 1 июля временно перестало принимать заявки на краткосрочные визы (до 90 дней), теперь получить визы могут только студенты, а также РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T00:34

2022-07-01T00:34

2022-07-01T10:01

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Посольство Бельгии в России с 1 июля временно перестало принимать заявки на краткосрочные визы (до 90 дней), теперь получить визы могут только студенты, а также уезжающие работать за рубеж и члены их семей.Заявка на визу будет также рассмотрена от тех, кто получает рабочую визу с разовым разрешением, планирующие приехать в страну до 31 августа, а также члены их семей, отправляющиеся вместе с ними и также выезжающие в страну до 31 августа.Заявки на краткосрочные визы (до 90 дней) рассматриваться не будут."Эта временная мера будет прекращена, как только посольство Бельгии сможет восстановить возможности для рассмотрения всех заявок на визы", — также отмечается в сообщении.В конце марта Бельгия объявила о высылке 21 сотрудника посольства и торгового представительства России в Брюсселе, а также генконсульства в Антверпене. В Брюсселе обвинили россиян в причастности к шпионской деятельности, которая якобы угрожает безопасности королевства. Дипломатам дали 15 дней, чтобы покинуть страну. Посол России в Бельгии Александр Токовинин отверг эти обвинения как необоснованные.В апреле посол Бельгии в Москве Марк Михильсен был вызван в МИД России, ему был заявлен решительный протест в связи с решением Брюсселя о высылке 21 сотрудника российских загранучреждений в Бельгии. В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата сотрудников посольства Бельгии в Москве, которым было предписано покинуть РФ до конца дня 3 мая.В мае 12 сотрудников посольства Бельгии в России (всего две трети от их общего количества), объявленные персонами нон грата, покинули страну, дипломаты и члены их семей вылетели из Москвы на борту военно-транспортного самолета бельгийских ВВС. Посольство, несмотря на отъезд значительного числа сотрудников, продолжило работать.

https://ria.ru/20220701/vizy-1799442934.html

https://ria.ru/20220628/ogranicheniya-1798836414.html

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