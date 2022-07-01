Рейтинг@Mail.ru
"Лаборатория Касперского" обнаружила вирус, шпионивший за госорганами - РИА Новости, 01.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220701/virus-1799628724.html
"Лаборатория Касперского" обнаружила вирус, шпионивший за госорганами
"Лаборатория Касперского" обнаружила вирус, шпионивший за госорганами - РИА Новости, 01.07.2022
"Лаборатория Касперского" обнаружила вирус, шпионивший за госорганами
"Лаборатория Касперского" обнаружила вирус SessionManager, открывавший доступ злоумышленникам к корпоративной IT-инфраструктуре государственных органов и... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T16:38
2022-07-01T16:38
технологии
россия
лаборатория касперского
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155524/87/1555248775_0:70:1460:891_1920x0_80_0_0_d1cbdf40a04cba851945f10c4faef2aa.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" обнаружила вирус SessionManager, открывавший доступ злоумышленникам к корпоративной IT-инфраструктуре государственных органов и некоммерческих организаций в Африке, Южной Азии, Европе и на Ближнем Востоке, а также в России, сообщает пресс-служба компании."Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили сложно детектируемый бэкдор (вредоносная программа для скрытого удаленного управления - ред.) SessionManager. Он позволяет получить доступ к корпоративной IT-инфраструктуре... Первые атаки с использованием SessionManager были зафиксированы в конце марта 2021 года. Жертвы - преимущественно государственные органы и некоммерческие организации в Африке, Южной Азии, Европе и на Ближнем Востоке, а также в России", - говорится в сообщении.Уточняется, что вирус позволял выполнять широкий спектр вредоносных действий: читать корпоративную почту, распространять вредоносное ПО и удаленно управлять зараженными серверами. К настоящему моменту бэкдор обнаружен на 34 серверах в 24 компаниях."Злоумышленники внедряют зловред дистанционно в виде модуля для Microsoft IIS - набора веб-сервисов, включающего в себя почтовый сервер Exchange. С работой этого сервера сталкивается любой сотрудник компании при использовании корпоративной почты Microsoft. Для распространения SessionManager и других вредоносных IIS-модулей злоумышленники эксплуатируют уязвимость ProxyLogon", - уточнили в компании.
https://ria.ru/20220615/zakleivat-1795333747.html
https://ria.ru/20220615/pegasus-1795343237.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155524/87/1555248775_90:0:1370:960_1920x0_80_0_0_2d11bbbe20c06aef74c41ea7af8dd143.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, лаборатория касперского, общество
16:38 01.07.2022
 
"Лаборатория Касперского" обнаружила вирус, шпионивший за госорганами

"Лаборатория Касперского" обнаружила вирус SessionManager, шпионивший за госорганами и НКО

© Фото : Лаборатория КасперскогоНовый логотип компании "Лаборатория Касперского"
Новый логотип компании Лаборатория Касперского - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© Фото : Лаборатория Касперского
Новый логотип компании "Лаборатория Касперского" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" обнаружила вирус SessionManager, открывавший доступ злоумышленникам к корпоративной IT-инфраструктуре государственных органов и некоммерческих организаций в Африке, Южной Азии, Европе и на Ближнем Востоке, а также в России, сообщает пресс-служба компании.
"Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили сложно детектируемый бэкдор (вредоносная программа для скрытого удаленного управления - ред.) SessionManager. Он позволяет получить доступ к корпоративной IT-инфраструктуре... Первые атаки с использованием SessionManager были зафиксированы в конце марта 2021 года. Жертвы - преимущественно государственные органы и некоммерческие организации в Африке, Южной Азии, Европе и на Ближнем Востоке, а также в России", - говорится в сообщении.
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 02:15
Эксперт объяснил, зачем закрывать камеры на ноутбуке и смартфоне
Уточняется, что вирус позволял выполнять широкий спектр вредоносных действий: читать корпоративную почту, распространять вредоносное ПО и удаленно управлять зараженными серверами. К настоящему моменту бэкдор обнаружен на 34 серверах в 24 компаниях.
"Злоумышленники внедряют зловред дистанционно в виде модуля для Microsoft IIS - набора веб-сервисов, включающего в себя почтовый сервер Exchange. С работой этого сервера сталкивается любой сотрудник компании при использовании корпоративной почты Microsoft. Для распространения SessionManager и других вредоносных IIS-модулей злоумышленники эксплуатируют уязвимость ProxyLogon", - уточнили в компании.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 03:55
Оборонная компания в США обсуждает покупку шпионского ПО Pegasus, пишет СМИ
 
ТехнологииРоссияЛаборатория КасперскогоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала