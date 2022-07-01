https://ria.ru/20220701/virus-1799628724.html

"Лаборатория Касперского" обнаружила вирус, шпионивший за госорганами

"Лаборатория Касперского" обнаружила вирус, шпионивший за госорганами - РИА Новости, 01.07.2022

"Лаборатория Касперского" обнаружила вирус, шпионивший за госорганами

"Лаборатория Касперского" обнаружила вирус SessionManager, открывавший доступ злоумышленникам к корпоративной IT-инфраструктуре государственных органов и... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T16:38

2022-07-01T16:38

2022-07-01T16:38

технологии

россия

лаборатория касперского

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" обнаружила вирус SessionManager, открывавший доступ злоумышленникам к корпоративной IT-инфраструктуре государственных органов и некоммерческих организаций в Африке, Южной Азии, Европе и на Ближнем Востоке, а также в России, сообщает пресс-служба компании."Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили сложно детектируемый бэкдор (вредоносная программа для скрытого удаленного управления - ред.) SessionManager. Он позволяет получить доступ к корпоративной IT-инфраструктуре... Первые атаки с использованием SessionManager были зафиксированы в конце марта 2021 года. Жертвы - преимущественно государственные органы и некоммерческие организации в Африке, Южной Азии, Европе и на Ближнем Востоке, а также в России", - говорится в сообщении.Уточняется, что вирус позволял выполнять широкий спектр вредоносных действий: читать корпоративную почту, распространять вредоносное ПО и удаленно управлять зараженными серверами. К настоящему моменту бэкдор обнаружен на 34 серверах в 24 компаниях."Злоумышленники внедряют зловред дистанционно в виде модуля для Microsoft IIS - набора веб-сервисов, включающего в себя почтовый сервер Exchange. С работой этого сервера сталкивается любой сотрудник компании при использовании корпоративной почты Microsoft. Для распространения SessionManager и других вредоносных IIS-модулей злоумышленники эксплуатируют уязвимость ProxyLogon", - уточнили в компании.

https://ria.ru/20220615/zakleivat-1795333747.html

https://ria.ru/20220615/pegasus-1795343237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, россия, лаборатория касперского, общество