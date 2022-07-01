https://ria.ru/20220701/vengriya-1799491350.html

Венгрия не рассмотрит предложения, ведущие к потере газа из России

Венгрия не рассмотрит предложения, ведущие к потере газа из России - РИА Новости, 01.07.2022

Венгрия не рассмотрит предложения, ведущие к потере газа из России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не готова к обсуждению предложений, которые могут привести к ограничению доступа к российскому газу. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T10:55

2022-07-01T10:55

2022-07-01T10:55

владимир путин

россия

украина

сша

венгрия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792105268_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f87630c03f6b002b4006511541cef4dc.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не готова к обсуждению предложений, которые могут привести к ограничению доступа к российскому газу."Мы не обсуждаем предложения, которые затруднили бы нам доступ к российскому газу. Речь не о том, что мы ищем компромисс, а о том, что нам нечего обсуждать", - заявил Орбан в эфире радио Kossúth.Страны Запада ранее ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220624/evrosoyuz-1797775847.html

россия

украина

сша

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, украина, сша, венгрия, в мире