https://ria.ru/20220701/vengriya-1799487262.html
Орбан заявил, что Венгрии надо нарастить военные возможности
Орбан заявил, что Венгрии надо нарастить военные возможности - РИА Новости, 01.07.2022
Орбан заявил, что Венгрии надо нарастить военные возможности
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешту необходимо сейчас увеличить военные возможности страны. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T10:39
2022-07-01T10:39
2022-07-01T11:11
в мире
виктор орбан
петер сийярто
будапешт
украина
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешту необходимо сейчас увеличить военные возможности страны."Если мы хотим мира, нам необходимо сейчас значительно увеличить наши военные возможности", - заявил Орбан в эфире радио Kossúth.В конце февраля Виктор Орбан заявил, что венгерские военные и полицейские подразделения начали работу на венгерско-украинской границе. В марте Орбан сообщил, что не будет поставлять оружие на Украину, и издал соответствующий указ. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто позже заявил, что Будапешт не допустит поставок вооружения через свою территорию.
https://ria.ru/20220624/evrosoyuz-1797775847.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виктор орбан, петер сийярто, будапешт, украина
10:39 01.07.2022 (обновлено: 11:11 01.07.2022)
Орбан заявил, что Венгрии надо нарастить военные возможности
Премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что стране надо нарастить военные возможности