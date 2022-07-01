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Орбан заявил, что Венгрии надо нарастить военные возможности - РИА Новости, 01.07.2022
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Орбан заявил, что Венгрии надо нарастить военные возможности
Орбан заявил, что Венгрии надо нарастить военные возможности - РИА Новости, 01.07.2022
Орбан заявил, что Венгрии надо нарастить военные возможности
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешту необходимо сейчас увеличить военные возможности страны. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T10:39
2022-07-01T11:11
в мире
виктор орбан
петер сийярто
будапешт
украина
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешту необходимо сейчас увеличить военные возможности страны."Если мы хотим мира, нам необходимо сейчас значительно увеличить наши военные возможности", - заявил Орбан в эфире радио Kossúth.В конце февраля Виктор Орбан заявил, что венгерские военные и полицейские подразделения начали работу на венгерско-украинской границе. В марте Орбан сообщил, что не будет поставлять оружие на Украину, и издал соответствующий указ. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто позже заявил, что Будапешт не допустит поставок вооружения через свою территорию.
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будапешт
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в мире, виктор орбан, петер сийярто, будапешт, украина
10:39 01.07.2022 (обновлено: 11:11 01.07.2022)
 
Орбан заявил, что Венгрии надо нарастить военные возможности

Премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что стране надо нарастить военные возможности

© AP Photo / Olivier MatthysПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешту необходимо сейчас увеличить военные возможности страны.
"Если мы хотим мира, нам необходимо сейчас значительно увеличить наши военные возможности", - заявил Орбан в эфире радио Kossúth.
В конце февраля Виктор Орбан заявил, что венгерские военные и полицейские подразделения начали работу на венгерско-украинской границе. В марте Орбан сообщил, что не будет поставлять оружие на Украину, и издал соответствующий указ. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто позже заявил, что Будапешт не допустит поставок вооружения через свою территорию.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 11:19
Евросоюзу нужны не новые санкции, а переговоры, заявил Орбан
 
В миреВиктор ОрбанПетер СийяртоБудапештУкраина
 
 
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