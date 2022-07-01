https://ria.ru/20220701/vengriya-1799487262.html

Орбан заявил, что Венгрии надо нарастить военные возможности

Орбан заявил, что Венгрии надо нарастить военные возможности - РИА Новости, 01.07.2022

Орбан заявил, что Венгрии надо нарастить военные возможности

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешту необходимо сейчас увеличить военные возможности страны. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T10:39

2022-07-01T10:39

2022-07-01T11:11

в мире

виктор орбан

петер сийярто

будапешт

украина

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешту необходимо сейчас увеличить военные возможности страны."Если мы хотим мира, нам необходимо сейчас значительно увеличить наши военные возможности", - заявил Орбан в эфире радио Kossúth.В конце февраля Виктор Орбан заявил, что венгерские военные и полицейские подразделения начали работу на венгерско-украинской границе. В марте Орбан сообщил, что не будет поставлять оружие на Украину, и издал соответствующий указ. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто позже заявил, что Будапешт не допустит поставок вооружения через свою территорию.

https://ria.ru/20220624/evrosoyuz-1797775847.html

будапешт

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, виктор орбан, петер сийярто, будапешт, украина