https://ria.ru/20220701/uragan-1799453945.html

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Ураган"

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 01.07.2022

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Ураган"

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивной системы залпового огня "Ураган" в ходе специальной военной операции на Украине. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T05:23

2022-07-01T05:23

2022-07-01T05:23

специальная военная операция на украине

армия

россия

безопасность

украина

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798188621_0:12:1686:960_1920x0_80_0_0_7fdcbb28cf3cf3abb7b1d62738b17db8.jpg

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивной системы залпового огня "Ураган" в ходе специальной военной операции на Украине.В ведомстве отметили, что 220-миллиметровая реактивная система залпового огня "Ураган" позволяет гарантированно уничтожать одиночные и групповые цели на расстоянии до 40 километров."Корректировку огня и контроль поражения объектов обеспечивают расчеты беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10". Точными залпами РСЗО уничтожены укрепленные позиции и командный пункт ВСУ", — сообщили в Минобороны.После выполнения огневой задачи расчет РСЗО меняет огневую позицию и наносит удар по новым целям. Реактивными боеприпасами также были поражены районы сосредоточения живой силы и военной техники украинских военных."На данный момент в ходе выполнения боевой задачи расчетом боевой машины "Ураган" мы выполнили огневую задачу по поражению противника. Были поражены живая сила, командный пункт и огневые средства противника. При поступлении сигнала на выполнение боевой задачи расчету РСЗО "Ураган" отводится не более пяти минут. После выполнения налета у противника не остается ни единого шанса для сохранения личного состава и техники", — приводятся в сообщении начальника расчета РСЗО "Ураган" военнослужащего Константина.

https://ria.ru/20220628/raketa-1798614036.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армия, россия, безопасность, украина, москва