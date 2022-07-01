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Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 01.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220701/uragan-1799453945.html
Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Ураган"
Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 01.07.2022
Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Ураган"
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивной системы залпового огня "Ураган" в ходе специальной военной операции на Украине. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T05:23
2022-07-01T05:23
специальная военная операция на украине
армия
россия
безопасность
украина
москва
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивной системы залпового огня "Ураган" в ходе специальной военной операции на Украине.В ведомстве отметили, что 220-миллиметровая реактивная система залпового огня "Ураган" позволяет гарантированно уничтожать одиночные и групповые цели на расстоянии до 40 километров."Корректировку огня и контроль поражения объектов обеспечивают расчеты беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10". Точными залпами РСЗО уничтожены укрепленные позиции и командный пункт ВСУ", — сообщили в Минобороны.После выполнения огневой задачи расчет РСЗО меняет огневую позицию и наносит удар по новым целям. Реактивными боеприпасами также были поражены районы сосредоточения живой силы и военной техники украинских военных."На данный момент в ходе выполнения боевой задачи расчетом боевой машины "Ураган" мы выполнили огневую задачу по поражению противника. Были поражены живая сила, командный пункт и огневые средства противника. При поступлении сигнала на выполнение боевой задачи расчету РСЗО "Ураган" отводится не более пяти минут. После выполнения налета у противника не остается ни единого шанса для сохранения личного состава и техники", — приводятся в сообщении начальника расчета РСЗО "Ураган" военнослужащего Константина.
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армия, россия, безопасность, украина, москва
05:23 01.07.2022
 
Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Ураган"

Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Ураган" в ходе спецоперации

© РИА Новости / Министерство обороны РФБоевая работа расчетов РСЗО "Ураган" в ходе спецоперации
Боевая работа расчетов РСЗО Ураган в ходе спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Боевая работа расчетов РСЗО "Ураган" в ходе спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивной системы залпового огня "Ураган" в ходе специальной военной операции на Украине.

"Артиллеристы выполнили огневую задачу по уничтожению живой силы и укрепленных позиций", — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве отметили, что 220-миллиметровая реактивная система залпового огня "Ураган" позволяет гарантированно уничтожать одиночные и групповые цели на расстоянии до 40 километров.
"Корректировку огня и контроль поражения объектов обеспечивают расчеты беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10". Точными залпами РСЗО уничтожены укрепленные позиции и командный пункт ВСУ", — сообщили в Минобороны.
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После выполнения огневой задачи расчет РСЗО меняет огневую позицию и наносит удар по новым целям. Реактивными боеприпасами также были поражены районы сосредоточения живой силы и военной техники украинских военных.
"На данный момент в ходе выполнения боевой задачи расчетом боевой машины "Ураган" мы выполнили огневую задачу по поражению противника. Были поражены живая сила, командный пункт и огневые средства противника. При поступлении сигнала на выполнение боевой задачи расчету РСЗО "Ураган" отводится не более пяти минут. После выполнения налета у противника не остается ни единого шанса для сохранения личного состава и техники", — приводятся в сообщении начальника расчета РСЗО "Ураган" военнослужащего Константина.
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